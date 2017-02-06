Шикарный дом, похожий на космический корабль

Такой дом, полный нестандартных решений, минималистичного дизайна и потрясающих видов на сад, явно заслуживает обложки глянцевого журнала! В этой Книге Идей мы рассмотрим отделку, планировку дома и его стильные интерьеры.
Студия DIETRICH | UNTERTRIFALLER ARCHITEKTEN ZT GMBH спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми, которая хотела жить в пригороде на современном, городском уровне комфорта и даже выше. Очень высокий уровень бюджета и люкса позволили реализовать идею такого дома наилучшим образом.
Правда, дом с такой планировкой и остеклением, площадью в 300 кв. метров, можно построить и за гораздо меньшую сумму, чем заплатили владельцы этого дома. Так, минимальная стоимость такого дома с отделкой – около 15 млн рублей.
Два перекрестных объема этого дома позволяют сделать планировку интересной, а помещения дома – максимально приватными. Так, второй уровень отдан под две огромные детские комнаты по 30 кв. метров каждая, две гардеробные и две ванные комнаты. Приватный мастер-сьют для родителей находится на первом этаже, в удаленном от центра крыле здания.
Асимметричная форма позволяет правильно расположить каждый блок остекления для максимально разнообразных видов и нужной приватности. Таким образом, у мастер-сьюта получилась собственная терраса, окна смотрящие в сад и ни одной общей двери с какой-либо другой комнатой, так как между мастер-сьютом и гостиной находится еще и коридор. А вот дети получили целый этаж!
Выбирая из всего многообразия стилей и проектов в частной архитектуре, мы призываем вас не отказываться от таких приятных дополнений, как панорамное остекление и модная цветовая гамма, которые могут сделать более современным любой дом.
А популярные варианты отделки – штукатурка + декоративные панели «под дерево» и штукатурка + декоративный камень – позволят сделать ваш дом эффектным, но оставить лаконичным, прямо как этот проект.
На втором уровне с детскими мы найдем несколько балконов, удобных для прогулок и игр, у которых есть экраны для тени и приватности. Слева мы видим, что главная терраса переходит в зону мастер-сьюта, а на дальнем плане расположилась летняя столовая, рядом с традиционной.
Как вы можете заметить, между мастер-сьютом и гостиной есть внутренний дворик (справа) и коридор (остался за кадром), что превращает сьют практически в отдельный домик!
Потрясающие кухня и столовая расположены в центре дома. Слева за ними находится гостиная, справа – каминная комната. В дальнем углу слева вы найдете мастер-сьют со спальней, гардеробной, ванной комнатой и кабинетом для родителей.
В дизайне интерьера использован натуральный паркет, стиль модерн и некоторые эклектичные элементы типа современных светильников в стиле ар-деко, неоновых лент подсветки и глянцевой столешницы.
Напоминающая зимний сад, эта столовая кажется идеальным местом для проведения воскресного дня в кругу семьи!
Эта ванная комната расположена на втором этаже и относится к одной из детских спален! Шикарно, не правда ли?
Вечерний вид даже позволяет рассмотреть интерьеры! При этом дом все равно остается максимально приватным со стороны соседей!
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