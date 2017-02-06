Шикарный дом, похожий на космический корабль

Такой дом, полный нестандартных решений, минималистичного дизайна и потрясающих видов на сад, явно заслуживает обложки глянцевого журнала! В этой Книге Идей мы рассмотрим отделку, планировку дома и его стильные интерьеры.

Студия DIETRICH | UNTERTRIFALLER ARCHITEKTEN ZT GMBH спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми, которая хотела жить в пригороде на современном, городском уровне комфорта и даже выше. Очень высокий уровень бюджета и люкса позволили реализовать идею такого дома наилучшим образом.

Правда, дом с такой планировкой и остеклением, площадью в 300 кв. метров, можно построить и за гораздо меньшую сумму, чем заплатили владельцы этого дома. Так, минимальная стоимость такого дома с отделкой – около 15 млн рублей.