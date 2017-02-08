Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

TOP-10 современных домов с асимметричной формой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Если вы – поклонник современной архитектуры, жаждете перемен и ищете новый образ жизни для себя и своей семьи, эта Книга Идей подарит вам не только вдохновение, но и очень интересные идеи для реального воплощения.

Нео-формат

Haus W in Rottenburg, m3 architekten m3 architekten Дома в стиле модерн
m3 architekten

m3 architekten
m3 architekten
m3 architekten

Еще один потрясающий формат дома на небольшую семью мы нашли в Штуттгарте, Германия. Уникальная форма здания предусматривает остекление от пола до потолка, гараж с террасой на нем и уникальные элементы дизайна.

Космический акцент

HAUS LK, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Дома в стиле модерн
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Этот уникальный дом является сборным, модульным и превосходит все наши ожидания от домов такого типа. Люксовый, благодаря необычной форме с абсолютно приватными видами из спален, он имеет панорамное остекление в гостиной и столовой, террасу и оригинальную отделку фасадов натуральным деревом. Реализован в Брегенце, Германия.

Малиновый рай

„MAX-Haus Design S“, MAX-Haus GmbH MAX-Haus GmbH Дома в стиле модерн
MAX-Haus GmbH

MAX-Haus GmbH
MAX-Haus GmbH
MAX-Haus GmbH

Еще один очень позитивный и интересный проект выкрашен в малиновый, хотя безумно лаконичен по сути. Построенный в небольшом городке в Германии, он может состязаться с международными проектами по своей оригинальности. Интерьеры и поэтажный план здесь.

Большой дом для большой семьи

Musterhaus Rheinau-Linx (individual), WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Следующий проект от студии Weberhaus поражает нас нестандартной отделкой фасадов  в черно-белом цвете и необычной планировкой. Интерьеры дома вы можете увидеть здесь.

Дом с футуристичным характером

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH Дома в эклектичном стиле
21-arch GmbH

21-arch GmbH
21-arch GmbH
21-arch GmbH

Следующий проект всеми силами стремится к минимализму. Каменная палитра, стеклянные экраны для балкона, японский прудик с камнями возле гостиной – все говорит о том, что архитектор стремился сделать новый дом лаконичным и предельно умиротворяющим. Дом построен в городе Калв, Германия, а его интерьеры можно увидеть здесь.

Уникальная стеклянная шкатулка

Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten Дома в стиле модерн
m67 architekten

m67 architekten
m67 architekten
m67 architekten

Следующий стильный проект, реализованный на озере в Германии, стоит вашего времени.Солнечные интерьеры с панорамным остеклением и совершенно неожиданный приватный парадный фасад. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Традиционный дом с нотками шале

homify Дома в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Этот уникальный азиатский проект построен в пригороде Токио. Его интересные традиционные интерьеры вы можете увидеть здесь.

Американский формат

Hyde Park, Реставратор Реставратор Дома в классическом стиле
Реставратор

Hyde Park

Реставратор
Реставратор
Реставратор

Этот шикарный коттедж будто находится в другой весовой категории с предыдущими проектами в нашей подборке. Американский формат и французский стиль здесь создали обворожительную комбинацию! 

Вилла в стиле минимализм

Дом в стиле минимализм Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом в стиле минимализм

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Настоящий шик, глянец и современный комфорт! О таком доме можно только мечтать! Прекрасная работа архитекторов и дизайнеров.

В наших снах…

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в средиземноморском стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Потрясающая вилла с бассейном в теплом местечке… что может быть привлекательнее для покупки? Данный проект заслуженно можно назвать волшебным!

Далее на homify:

— Проекты коттеджей на homify;

— Гламурный коттедж для молодой семьи;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Как можно преобразить интерьер своего дома

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо