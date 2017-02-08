TOP-10 современных домов с асимметричной формой

Если вы – поклонник современной архитектуры, жаждете перемен и ищете новый образ жизни для себя и своей семьи, эта Книга Идей подарит вам не только вдохновение, но и очень интересные идеи для реального воплощения.
Еще один потрясающий формат дома на небольшую семью мы нашли в Штуттгарте, Германия. Уникальная форма здания предусматривает остекление от пола до потолка, гараж с террасой на нем и уникальные элементы дизайна.
Этот уникальный дом является сборным, модульным и превосходит все наши ожидания от домов такого типа. Люксовый, благодаря необычной форме с абсолютно приватными видами из спален, он имеет панорамное остекление в гостиной и столовой, террасу и оригинальную отделку фасадов натуральным деревом. Реализован в Брегенце, Германия.
Еще один очень позитивный и интересный проект выкрашен в малиновый, хотя безумно лаконичен по сути. Построенный в небольшом городке в Германии, он может состязаться с международными проектами по своей оригинальности. Интерьеры и поэтажный план здесь.
Следующий проект всеми силами стремится к минимализму. Каменная палитра, стеклянные экраны для балкона, японский прудик с камнями возле гостиной – все говорит о том, что архитектор стремился сделать новый дом лаконичным и предельно умиротворяющим. Дом построен в городе Калв, Германия, а его интерьеры можно увидеть здесь.
Следующий стильный проект, реализованный на озере в Германии, стоит вашего времени.Солнечные интерьеры с панорамным остеклением и совершенно неожиданный приватный парадный фасад.
Этот уникальный азиатский проект построен в пригороде Токио. Его интересные традиционные интерьеры вы можете увидеть здесь.
Этот шикарный коттедж будто находится в другой весовой категории с предыдущими проектами в нашей подборке. Американский формат и французский стиль здесь создали обворожительную комбинацию!
Настоящий шик, глянец и современный комфорт! О таком доме можно только мечтать! Прекрасная работа архитекторов и дизайнеров.
Потрясающая вилла с бассейном в теплом местечке… что может быть привлекательнее для покупки? Данный проект заслуженно можно назвать волшебным!
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