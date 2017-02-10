До и После: Реконструкция фабрики под лофты

В крупных городах всего мира старые здания фабрик, а иногда даже и офисов превращаются в жилые помещения. Чаще всего такого типа жилье оказывается в месте с развитой инфраструктурой, что существенно повышает его ценность. Да, в них все еще остается особенная атмосфера, благодаря офисным фасадам и неосязаемой памяти, которую хранят эти стены. Но если вас это не пугает и вы считаете эту уникальность преимуществом, ничто не мешает вам быть счастливым и здесь.

Бывший медеплавильный завод в центральной части Лондона стараниями архитекторов и дизайнеров из Belsize Architects стал просторными квартирами в стиле лофт с высококачественной отделкой. После многих лет запустения огромное здание вновь ожило. Возможно, вам покажется странным, что его не разрушили, построив на его месте что-то более современное. Но дело в том, что эта часть города находится под охраной государства и сносу не подлежит решительно ничего. Архитекторы приняли вызов и использовали ограничения планировки и расположения на пользу проекту. В итоге квартиры получились просторными, а самых люксовых из них даже есть террасы на крыше или окна в потолке. Может быть, там осталась еще квартирка и для кого-то из вас?