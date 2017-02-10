До и После: Реконструкция фабрики под лофты

В крупных городах всего мира старые здания фабрик, а иногда даже и офисов превращаются в жилые помещения. Чаще всего такого типа жилье оказывается в месте с развитой инфраструктурой, что существенно повышает его ценность. Да, в них все еще остается особенная атмосфера, благодаря офисным фасадам и неосязаемой памяти, которую хранят эти стены. Но если вас это не пугает и вы считаете эту уникальность преимуществом, ничто не мешает вам быть счастливым и здесь.
Бывший медеплавильный завод в центральной части Лондона стараниями архитекторов и дизайнеров из Belsize Architects стал просторными квартирами в стиле лофт с высококачественной отделкой. После многих лет запустения огромное здание вновь ожило. Возможно, вам покажется странным, что его не разрушили, построив на его месте что-то более современное. Но дело в том, что эта часть города находится под охраной государства и сносу не подлежит решительно ничего. Архитекторы приняли вызов и использовали ограничения планировки и расположения на пользу проекту. В итоге квартиры получились просторными, а самых люксовых из них даже есть террасы на крыше или окна в потолке. Может быть, там осталась еще квартирка и для кого-то из вас?
Окна, конечно же, уже новые. Но черную лофтовую расстекловку решили оставить, потому что она смотрится наиболее органично с таким типом фасадов. Кирпичная кладка вычищена, а первый уровень отделан белыми глянцевыми панелями, за которыми могут спрятать огромные окна в пол.
Как и подобает истинному лофту, он просторен. Потолок и металлические балки конструкции в этом лофтовом комплексе белые. Решили не делать слишком явный акцент на фабричном прошлом, благодаря которому остались и столь высокие потолки. Открытая планировка характерна для большинства современных домов, но здесь будто все увеличено в 2 раза.
Свет из огромных окон заливает солнцем квартиру днем, а для вечера по потолку и балкам проложена дорожка из спотов, что соответствует стилистике лофта. Кухня с бело-глянцевым гарнитуром отделена от гостиной и столовой лишь отделкой на полу – элитный паркет в ее зоне сменяется крупноформатной керамической плиткой.
Спальня сделана приватным пространством. Концепция интерьера строилась вокруг огромных окон с черными рамами. Гармоничное сочетание выбранных элементов дизайна просто поражает. Несмотря на столь необычное прошлое самого здания (и даже более того – стремление дизайнеров не скрывать это, а раскрыть-обыграть), спальня получилась уютной. А если учесть, что вид из нее – на аккуратные английские таунхаусы, то признаем, дизайнеры отлично справились со сложным материалом.
Жаль, что снимков этого интересного объекта так мало. Но на сайте компании вы можете увидеть еще несколько фотографий, раскрывающих секреты этого элитного жилого комплекса. Вы можете увидеть и роскошные ванные комнаты, отделанные полированным керамогранитом по серый мрамор, и потрясающее лестницы для двухуровневых апартаментов. А еще вы поразитесь, какой стильный фонтан построен во внутреннем дворике этого дома. Да и минималистичный ландшафтный дизайн вам тоже придется по вкусу.
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