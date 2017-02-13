Фантастически удобный дом за 10 млн

Что сделать, чтобы дом стал местом, где вы сможете быть счастливым, нельзя рассказать в двух словах. Место, где вы чувствуете себя в спокойствии – это не стены и красивый ламинат. Для воплощения такой мечты нужна правильная страна, правильный город, даже улица, правильные люди рядом, достаточное количество питомцев и, конечно же, устоявшийся и приятный вам распорядок жизни.

Для того, чтобы все сделать правильно на пути исполнения своей мечты, к сожалению, недостаточно просто заработать денег и заказать строительство. Нужно точно знать, что тебе нужно, не изменять своим приоритетам и всегда понимать, что, доверившись нужным людям (в личной жизни или архитектуре), вы в любом случае получите лучшее из возможного.

Студия Kneer GmbH, Fenster und Türen является автором данного проекта, и мы рады представить вам их интересную работу.