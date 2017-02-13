Фантастически удобный дом за 10 млн

Что сделать, чтобы дом стал местом, где вы сможете быть счастливым, нельзя рассказать в двух словах. Место, где вы чувствуете себя в спокойствии – это не стены и красивый ламинат. Для воплощения такой мечты нужна правильная страна, правильный город, даже улица, правильные люди рядом, достаточное количество питомцев и, конечно же, устоявшийся и приятный вам распорядок жизни.
Для того, чтобы все сделать правильно на пути исполнения своей мечты, к сожалению, недостаточно просто заработать денег и заказать строительство. Нужно точно знать, что тебе нужно, не изменять своим приоритетам и всегда понимать, что, доверившись нужным людям (в личной жизни или архитектуре), вы в любом случае получите лучшее из возможного.
Студия Kneer GmbH, Fenster und Türen является автором данного проекта, и мы рады представить вам их интересную работу.
Общая площадь дома – около 320 кв. метров. Около 110 кв. метров приходится на каждый этаж в основном здании, плюс 20 кв. метров занимает маленькая веранда и еще около 80 кв. метров – пристроенная слева от основного здания гостиная с панорамным остеклением.
Всего в доме три спальни и три ванные комнаты. Он отлично подходит для семьи с 2-4 детьми, так как спальни достаточно просторные. Кроме основной гостиной в нем есть веранда с кабинетом и еще один домашний кинотеатр в дополнительной постройке. Отдельного внимания заслуживает 40-метровая терраса перед домом, которая, как и веранда, связывает дом и пристройки.
Примерная стоимость (минимальная) для реализации подобного проекта – около 10 млн рублей. Данная цена рассчитана на бюджетную отделку и чуть меньший формат остекления. Отделка и остекление, как на фотографиях, обойдутся примерно в 14 млн рублей в целом, «под ключ».
Со стороны улицы дом выглядит более простым и стандартным. На фасаде – красивые деревянные панели, они программируемые и могут полностью закрыть окно от солнца или посторонних глаз.
Современная кухня выполнена в стиле модерн, имеет черные фасады и стеклянный кухонный фартук. Среди приятных особенностей – барная стойка при кухонном острове и расположение рядом с солнечной верандой-кабинетом (слева на фото выше).
Заглянули мы и в одну из ванных комнат – главную, возле самой большой спальни, на втором этаже. В ней мы нашли модную отдельно стоящую чашу и два угловых окна.
Не важно, любите ли вы вечером выпить бокал вина или съесть ведерко мороженого, бегают ли по вашему дому трое детей или вы пока не обзавелись семьей – правильный выбор места и дома для жизни может в корне поменять вашу жизнь прямо сейчас, уже в этом году. Мы желаем всем нашим читателям обрести такое место, которое можно назвать Домом. Ради этого мы и собираемся с вами вместе за этими потрясающими фотографиями, вдохновляющими нас на дальнейшие поиски и реальные действия в выбранном направлении. Не соглашайтесь на меньшее, двигайтесь в сторону своей мечты, а мы все, включая дизайнеров и архитекторов, вам в этом поможем!
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