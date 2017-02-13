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Фантастически удобный дом за 10 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в классическом стиле
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Что сделать, чтобы дом стал местом, где вы сможете быть счастливым, нельзя рассказать в двух словах. Место, где вы чувствуете себя в спокойствии – это не стены и красивый ламинат. Для воплощения такой мечты нужна правильная страна, правильный город, даже улица, правильные люди рядом, достаточное количество питомцев и, конечно же, устоявшийся и приятный вам распорядок жизни.

Для того, чтобы все сделать правильно на пути исполнения своей мечты, к сожалению, недостаточно просто заработать денег и заказать строительство. Нужно точно знать, что тебе нужно, не изменять своим приоритетам и всегда понимать, что, доверившись нужным людям (в личной жизни или архитектуре), вы в любом случае получите лучшее из возможного.

Студия Kneer GmbH, Fenster und Türen является автором данного проекта, и мы рады представить вам их интересную работу.

​Планировка дома

Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в классическом стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Общая площадь дома – около 320 кв. метров. Около 110 кв. метров приходится на каждый этаж в основном здании, плюс 20 кв. метров занимает маленькая веранда и еще около 80 кв. метров – пристроенная слева от основного здания гостиная с панорамным остеклением.

Всего в доме три спальни и три ванные комнаты. Он отлично подходит для семьи с 2-4 детьми, так как спальни достаточно просторные. Кроме основной гостиной в нем есть веранда с кабинетом и еще один домашний кинотеатр в дополнительной постройке. Отдельного внимания заслуживает 40-метровая терраса перед домом, которая, как и веранда, связывает дом и пристройки.

Примерная стоимость (минимальная) для реализации подобного проекта – около 10 млн рублей. Данная цена рассчитана на бюджетную отделку и чуть меньший формат остекления. Отделка и остекление, как на фотографиях, обойдутся примерно в 14 млн рублей в целом, «под ключ».

​Вид со стороны улицы

Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в классическом стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Со стороны улицы дом выглядит более простым и стандартным. На фасаде – красивые деревянные панели, они программируемые и могут полностью закрыть окно от солнца или посторонних глаз.

​Кухня

Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в классическом стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Современная кухня выполнена в стиле модерн, имеет черные фасады и стеклянный кухонный фартук. Среди приятных особенностей – барная стойка при кухонном острове и расположение рядом с солнечной верандой-кабинетом (слева на фото выше).

​Ванная комната

Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в классическом стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Заглянули мы и в одну из ванных комнат – главную, возле самой большой спальни, на втором этаже. В ней мы нашли модную отдельно стоящую чашу и два угловых окна.

​Вечерний вид

Wohnen mit Weitblick: Die Zukunft eingebaut, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в классическом стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Не важно, любите ли вы вечером выпить бокал вина или съесть ведерко мороженого, бегают ли по вашему дому трое детей или вы пока не обзавелись семьей – правильный выбор места и дома для жизни может в корне поменять вашу жизнь прямо сейчас, уже в этом году. Мы желаем всем нашим читателям обрести такое место, которое можно назвать Домом. Ради этого мы и собираемся с вами вместе за этими потрясающими фотографиями, вдохновляющими нас на дальнейшие поиски и реальные действия в выбранном направлении. Не соглашайтесь на меньшее, двигайтесь в сторону своей мечты, а мы все, включая дизайнеров и архитекторов, вам в этом поможем!

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