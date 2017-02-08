​Дом с изюминкой за 3 млн рублей «под ключ»

Этот прекрасный образец современной немецкой архитектуры может похвастаться очень рациональным подходом к смете на строительство. Цена в 3 млн рублей «под ключ» вполне реальна даже с данным форматом остекления, так как сам дом с тремя спальнями достаточно маленький – всего лишь 120 кв. метров общей площади.
Студия NEUGEBAUER ARCHITEKTEN BDA реализовала этот проект в Висбадене, что недалеко от Франкфурта, где современная архитектура в стиле модерн – уже фирменный знак благополучного пригорода.
Маленькая терраса, больше похожая на внутренний дворик, аккуратно приютилась в нише, созданной асимметричной формой здания. Сюда выходят два блока дверей-слайдеров (из гостиной и из кухни), что выглядит очень красиво.
Общая площадь дома – около 120 кв метров. Внизу мы найдем 50-метровую кухню-гостиную с зоной столовой, прихожую и гостевой туалет, наверху – три спальни по 13-15 кв. метров, ванную и коридор, в котором есть зона домашнего кабинета.
Большая часть участка вымощена тротуарной плиткой, что можно использовать для парковки автомобиля и даже создать еще одно место для отдыха в тени. На балкончике установлено баскетбольной кольцо для сына.
Площадь дома в 120 кв. метров, строительство из керамического блока, плоская кровля, отопление на газовом котле и «теплом полу» позволяет с легкостью рассчитать примерную стоимость дома «под ключ». Так, вместе с работой строителей и сметой на материалы, мы получаем стоимость в 4 млн рублей «под ключ» в бюджетном варианте. С мебелью и дорогой отделкой – около 6 млн рублей «под ключ».
50-метровая главная комната дома имеет два блока дверей-слайдеров, камин и отдельную столовую для приема гостей. Дизайн интерьера здесь выполнен в стиле модерн, используются некоторые яркие акценты цвета фуксии и вариация кантри для столовой.
Кухонный гарнитур очень удобен – имеет формат буквы «Г» с большим встроенным в стену модулем справа, кухонный фартук, который также является доской для фотографий и рецептов, заметок и снимков, и кухонный остров без барной стойки с раковиной – здесь удобно мыть посуду, смотря в окно, а не в стену, как обычно бывает.
Дизайн гостиной решен в очень лаконичной манере – большой семейный диван поставлен спинкой к столовой, которая разместилась в центре комнаты, далеко от каждого из окон. Акценты в виде ярких подушек, кресла, пледа и посуды отлично разбавляют интерьер в нейтральных тонах.
Два блока дверей-слайдеров, как мы уже знаем, выходят на террасу, которая похожа на внутренний дворик. Есть здесь и сад – газонная площадка, обрамленная по периметру декоративными кустарниками и деревьями.
На втором этаже мы нашли спальню, две детские и одну ванную комнату, а также лестничный холл с письменным столом для работы за ноутбуком. Площадь спален небольшая, но за счет встроенных систем хранения комнаты получились достаточно удобными.
Ванная комната выполнена в стиле модерн. Здесь использована плитка с каменным оттенком, есть двойная раковина и большое зеркало до потолка. Весь дом выстроен по принципу «необходимо и достаточно», поэтому ванная комната в доме всего одна, но есть еще гостевой туалет на первом этаже у прихожей.
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