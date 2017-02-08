​Дом с изюминкой за 3 млн рублей «под ключ»

Этот прекрасный образец современной немецкой архитектуры может похвастаться очень рациональным подходом к смете на строительство. Цена в 3 млн рублей «под ключ» вполне реальна даже с данным форматом остекления, так как сам дом с тремя спальнями достаточно маленький – всего лишь 120 кв. метров общей площади.

Студия NEUGEBAUER ARCHITEKTEN BDA реализовала этот проект в Висбадене, что недалеко от Франкфурта, где современная архитектура в стиле модерн – уже фирменный знак благополучного пригорода.