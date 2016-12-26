Дом-мечта за 4,6 млн

Этот интересный дом порадует вас польской сдержанностью, немецкой практичностью и вполне реальной ценой на реализацию. Кроме того, у него есть один маленький секрет, о котором вы узнаете в конце статьи.

Современный удачный проект с удобной планировкой и привлекательной ценой спроектирован для реализации в Польше. Студия HomeKONCEPTявляется автором данного проекта, как и многих других, уже освещенных нами на homify. Другие статьи о проектах этой студии вы можете найти, щелкнув на ее название и пролистав страницу до конца.