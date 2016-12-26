Дом-мечта за 4,6 млн

Этот интересный дом порадует вас польской сдержанностью, немецкой практичностью и вполне реальной ценой на реализацию. Кроме того, у него есть один маленький секрет, о котором вы узнаете в конце статьи.
Современный удачный проект с удобной планировкой и привлекательной ценой спроектирован для реализации в Польше. Студия HomeKONCEPTявляется автором данного проекта, как и многих других, уже освещенных нами на homify. Другие статьи о проектах этой студии вы можете найти, щелкнув на ее название и пролистав страницу до конца.
Возвращаясь к этому удивительном дому, мы обнаруживаем, что в нем есть три спальни, три ванные комнаты и гараж на два автомобиля. Общая площадь дома – 185 кв. метров + гараж в 40 кв. метров. Размеры дома – 18,7 x 14,15 метров. Дом построен из керамического блока (25 см) с утеплением (12 см) минеральной фатой. Плиты перекрытия в доме железобетонные, фундамент ленточный, кровельная система деревянная.
Таким образом, проект является достаточно стандартным и удобным для семьи с 2-4 детьми и двумя автомобилями. Отделка фасада включает в себя декоративные плиты, штукатурку разных цветов и подсветку.
Проект также подразумевает красивую террасу при доме (на заднем плане), а вот патио на переднем плане не включено в стоимость проекта. Правда, его реализация может сделать ваш сад по-настоящему удивительным.
Профессиональная экстерьерная и ландшафтная подсветка творит чудеса с абсолютно любым проектом.
Стоимость реализации такого проекта – 6,6 млн рублей «под ключ». В эконом-режиме такой же дом выйдет в 4,6 млн рублей «под ключ». Разница между экономичным и простым строительством – в техниках отделки помещений, выборе определенной плитки (итальянская, местная), бренде производителя окон (немецкие, местные) и т.п. Так как около половины первоначальной цены (6,6 млн рублей) занимают работы по строительству, сделав что-то самостоятельно, можно значительно уменьшить масштаб закупок и трат. Отделка займет около 800 тысяч рублей в режиме без экономии (штукатурка, укладка плитки, ламината, монтаж сантехники и т.п.).
Шикарная отделка в данном проекте включена лишь в общую стоимость в 6,6 млн рублей. Тем не менее, данная цена не является слишком невероятной, а те фантастически красивые интерьеры, что мы наблюдаем на визуализациях, явно того стоят.
Мебель в проекте не входит в стоимость дома (даже в 6,6 млн рублей), она покупается отдельно. Также не входят и декоративные элементы на фасаде, кроме штукатурки.
Данный формат остекления включен и в бюджетный, и в основной вариант реализации дома.
Удивительно, но лестница может занять до 5% бюджета на строительство! Такая, как на визуализации выше, есть только в варианте за 6,6 млн. Сама по себе подобная лестница польского производства стоит около 300-400 тысяч рублей.
Очень удобная планировка первого этажа включает в себя гардероб, пройдя по которому можно попасть в гараж, гостиную площадью в 31 кв. метр и шикарную столовую (отдельно от кухни) площадью в 21 кв. метр. Очень красивым и стильным вышел и лестничный холл с огромными окнами, выходящими на террасу.
На втором этаже друг за другом расположены три спальни с тремя гардеробными комнатами. Для двух детских есть общая ванная комната, а для главной спальни – собственная ванная комната. В лестничном холле можно устроить детскую игровую, кабинет, домашний кинотеатр.
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;