Современный дом с традиционным шармом

Уникальный дом с потрясающей планировкой и стильными интерьерами представлен нам сегодня как часть портфолио студии Archon.

Общая площадь дома в 127 кв. метров не включает в себя 19-метровый гараж и 7-метровую котельную. Дом построен из ячеистого бетонного блока H+H, утеплен пенопластом и оформлен штукатуркой. Перекрытиями служат железобетонные плиты, кровля двускатная с наклоном в 40 градусов. Дом отапливается газовым котлом c системой отопления на основе «теплого пола».

Стоимость реализации проекта «под ключ» в эконом-режиме – 5,7 млн рублей, с учетом работы строителей. По стандартному раскладу – около 6,5 млн рублей, именно так, как показано в проекте на снимках.