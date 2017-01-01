Современный дом с традиционным шармом

Уникальный дом с потрясающей планировкой и стильными интерьерами представлен нам сегодня как часть портфолио студии Archon.
Общая площадь дома в 127 кв. метров не включает в себя 19-метровый гараж и 7-метровую котельную. Дом построен из ячеистого бетонного блока H+H, утеплен пенопластом и оформлен штукатуркой. Перекрытиями служат железобетонные плиты, кровля двускатная с наклоном в 40 градусов. Дом отапливается газовым котлом c системой отопления на основе «теплого пола».
Стоимость реализации проекта «под ключ» в эконом-режиме – 5,7 млн рублей, с учетом работы строителей. По стандартному раскладу – около 6,5 млн рублей, именно так, как показано в проекте на снимках.
Эксклюзивное оформление двусветной гостиной отдельным модулем двускатной кровли, красивым мангалом с дымоходом и подшивкой кровли деревом выглядит просто потрясающе! Именно такой дом хочется видеть «семейным гнездом» любой консервативной семье!
Терраса органично вписывается в слегка провинциальную атмосферу дома, а отделка декоративным камнем колонн и дымохода придает ему еще капельку брутальности.
Стандартно и вполне современно дом выглядит со стороны проезжей части. Здесь парадный вход имеет козырек и две колонны, угловой модуль остекления для кухни красуется слева, а парадная дверь выполнена из комбинации стекла, металла и дерева.
Шикарная двусветная гостиная имеет камин и выход на ту же самую террасу, что мы видели на первом снимке в этой статье.
Стильная открытая планировка первого этажа предусматривает шикарный кухонный остров на заднем плане и столовую между кухней и гостиной. От коридора гостиную отделяет декоративная стена с плазмой.
При этой ультра-минималистичной кухне есть кладовая (за дверью слева), а вид из окна выходит на палисадник и улицу, потому здесь всегда видно подъезжающую машину.
Солнечная столовая расположена в небольшой нише между гостиной и кухней и рассчитана на 4 или 6 персон, на выбор.
Этот дом полон нестандартных решений в планировке и очень удачных сочетаний модулей! Так, в доме есть сразу две террасы, соединенные дорожкой под перголой, а также дорожкой по периметру здания. В гостиной мы можем найти строгую симметрию в дизайне, а под лестницей – кладовую, достаточно просторную для большой семьи.
На втором этаже расположен шикарный кабинет в лестничном холле с видом на двусветную гостиную. Здесь можно выполнять домашние задания или сидеть с ноутбуком. Две детские расположены слева, а главная спальня расширенной площади – справа, рядом с собственной гардеробной. Также на втором этаже есть две ванные комнаты.
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