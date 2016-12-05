Маленький домик за 4,9 млн

Этот ультра-современный и очень компактный домик стоит каждого потраченного на него рубля! Четыре спальни, множество гардеробных, завидная столовая и очень удобная планировка в целом заставляют нас назвать его почти идеальным.

Модель дома Dom w tawułach (G2) спроектирована студией Archon, которая на homify известна своим умением совмещать приятное (низкую цену) с полезным (хорошей планировкой).

Оценочная стоимость реализации «под ключ» в режиме экономии, учитывая все работы по дому и отделку (без работы строителей) – 4,89 млн рублей. Это – минимально возможная сумма данного проекта при 80% выполнении работы самостоятельно. Сами архитекторы советуют действовать по оптимальной системе соотношения цены и качества и вложить в проект около 8,1 млн рублей (шикарная отделка + работа строителей).