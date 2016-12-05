Маленький домик за 4,9 млн

Этот ультра-современный и очень компактный домик стоит каждого потраченного на него рубля! Четыре спальни, множество гардеробных, завидная столовая и очень удобная планировка в целом заставляют нас назвать его почти идеальным.
Модель дома Dom w tawułach (G2) спроектирована студией Archon, которая на homify известна своим умением совмещать приятное (низкую цену) с полезным (хорошей планировкой).
Оценочная стоимость реализации «под ключ» в режиме экономии, учитывая все работы по дому и отделку (без работы строителей) – 4,89 млн рублей. Это – минимально возможная сумма данного проекта при 80% выполнении работы самостоятельно. Сами архитекторы советуют действовать по оптимальной системе соотношения цены и качества и вложить в проект около 8,1 млн рублей (шикарная отделка + работа строителей).
Общая площадь дома (152 кв. метра) дополнена 35-метровым гаражом, 8-метровой котельной и 6-метровой мастерской. Стены – керамический пустотелый блок Porotherm 25 см, пенопласт 20 см, штукатурка. Котел на газе + разводка «теплого пола» по всему дому. Железобетонные перекрытия, наклон крыши – 35 градусов, четырехскатный (вальмовый) вариант. Энергоэффективность дома (газ) – 74,49 [kWh/(m2*год)].
С этой стороны вы увидим панорамные двери-слайдеры в столовой (два слева) и в гостиной (в центре), а также маленький блок справа для спальни.
Именно этот дом расположен на угловом участке, позволяя нам посмотреть на него справа без соседства других домов.
Функционально разные зоны гостиной и столовой находятся в одной комнате, имеют остекление современного формата и выглядят очень красиво в тандеме.
Стильная современная отделка является ко всему прочему еще и бюджетной, позволяющей жить в красивом доме со скромными тратами.
Стильная столовая на шесть персон расположилась между кухней и гостиной, имеет отдельный выход на террасу и окна в пол с двух сторон, потому кажется, что комната расположена в эркере.
Современная и очень яркая кухня отделена от столовой дверьми-слайдерами, которые экономят пространство и делают интерьер более функциональным. Яркий кухонный фартук – залог успешного дизайна миниатюрной кухни в загородном доме.
Рациональная планировка позволяет в очень компактном формате реализовать мечту семьи за меньшую, чем могло бы быть, сумму. В этом доме есть отдельный гараж с котельной, отдельная столовая с шикарным форматом остекления, солнечная гостиная и огромная терраса.
А плюс к трем спальням на втором этаже есть спальня с отдельной ванной комнатой на первом. Она может стать главной спальней для родителей, спальней для пожилого человека или для старшего ребенка, а также может быть и кабинетом.
На втором этаже нас ждут три спальни, ванная комната, прачечная и три очень просторных гардеробных. А еще в главной спальне есть два встроенных шкафа, место для кабинета и даже дополнительный диван, что позволяет с комфортом проводить здесь время вечером.
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;