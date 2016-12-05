Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Маленький домик за 4,9 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

Этот ультра-современный и очень компактный домик стоит каждого потраченного на него рубля! Четыре спальни, множество гардеробных, завидная столовая и очень удобная планировка в целом заставляют нас назвать его почти идеальным.

Модель дома Dom w tawułach (G2) спроектирована студией Archon, которая на homify известна своим умением совмещать приятное (низкую цену) с полезным (хорошей планировкой).

Оценочная стоимость реализации «под ключ» в режиме экономии, учитывая все работы по дому и отделку (без работы строителей) – 4,89 млн рублей. Это – минимально возможная сумма данного проекта при 80% выполнении работы самостоятельно. Сами архитекторы советуют действовать по оптимальной системе соотношения цены и качества и вложить в проект около 8,1 млн рублей (шикарная отделка + работа строителей).

Общие характеристики

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома (152 кв. метра) дополнена 35-метровым гаражом, 8-метровой котельной и 6-метровой мастерской. Стены – керамический пустотелый блок Porotherm 25 см, пенопласт 20 см, штукатурка. Котел на газе + разводка «теплого пола» по всему дому. Железобетонные перекрытия, наклон крыши – 35 градусов, четырехскатный (вальмовый) вариант. Энергоэффективность дома (газ) – 74,49 [kWh/(m2*год)].

Вид с заднего дворика

homify
homify

homify
homify
homify

С этой стороны вы увидим панорамные двери-слайдеры в столовой (два слева) и в гостиной (в центре), а также маленький блок справа для спальни.

Вид сбоку

homify
homify

homify
homify
homify

Именно этот дом расположен на угловом участке, позволяя нам посмотреть на него справа без соседства других домов.

Гостиная открытого плана

homify
homify

homify
homify
homify

Функционально разные зоны гостиной и столовой находятся в одной комнате, имеют остекление современного формата и выглядят очень красиво в тандеме.

Современный дизайн интерьера

homify
homify

homify
homify
homify

Стильная современная отделка является ко всему прочему еще и бюджетной, позволяющей жить в красивом доме со скромными тратами.

Столовая с шиком

homify
homify

homify
homify
homify

Стильная столовая на шесть персон расположилась между кухней и гостиной, имеет отдельный выход на террасу и окна в пол с двух сторон, потому кажется, что комната расположена в эркере.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Дизайн кухни

homify
homify

homify
homify
homify

Современная и очень яркая кухня отделена от столовой дверьми-слайдерами, которые экономят пространство и делают интерьер более функциональным. Яркий кухонный фартук – залог успешного дизайна миниатюрной кухни в загородном доме.

Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Рациональная планировка позволяет в очень компактном формате реализовать мечту семьи за меньшую, чем могло бы быть, сумму. В этом доме есть отдельный гараж с котельной, отдельная столовая с шикарным форматом остекления, солнечная гостиная и огромная терраса.

А плюс к трем спальням на втором этаже есть спальня с отдельной ванной комнатой на первом. Она может стать главной спальней для родителей, спальней для пожилого человека или для старшего ребенка, а также может быть и кабинетом.

Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждут три спальни, ванная комната, прачечная и три очень просторных гардеробных. А еще в главной спальне есть два встроенных шкафа, место для кабинета и даже дополнительный диван, что позволяет с комфортом проводить здесь время вечером.

Далее на homify:

Проекты домов и коттеджей;

10 проектов домов с панорамным остеклением;

Красивая кухня «от А до Я».

Как создать кладовку под крышей?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо