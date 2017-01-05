Мансардный дом за 5 млн

Amira G1 представляет собой современный дом, построенный для семьи, которая ценит свободу пространства и проверенный функционализм. Тонкие лаконичные линии, модные детали и интересная композиция фасада делают здание эффектным и элегантным одновременно.

Преимуществом проекта является хорошо организованный интерьер, который гармонично расширяется в летний сезон, используя уютную террасу. Дом рассчитан на проживание семьи из 3-5 человек, имеет три спальни и один кабинет на первом этаже.

Общая площадь дома – 153 кв. метра + гараж в 20,5 кв. метров + котельная в 6 кв. метров. Кубатура дома – около 618 куб. метров, его размеры – 14,2 на 14,2 метров. Минимальные размеры участка для его возведения (по польским нормам) – 22,2 на 20,9 метров. Поверхность кровли – 267 кв. метров, наклон – 45 градусов.