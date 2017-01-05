Мансардный дом за 5 млн

Amira G1 представляет собой современный дом, построенный для семьи, которая ценит свободу пространства и проверенный функционализм. Тонкие лаконичные линии, модные детали и интересная композиция фасада делают здание эффектным и элегантным одновременно.
Преимуществом проекта является хорошо организованный интерьер, который гармонично расширяется в летний сезон, используя уютную террасу. Дом рассчитан на проживание семьи из 3-5 человек, имеет три спальни и один кабинет на первом этаже.
Общая площадь дома – 153 кв. метра + гараж в 20,5 кв. метров + котельная в 6 кв. метров. Кубатура дома – около 618 куб. метров, его размеры – 14,2 на 14,2 метров. Минимальные размеры участка для его возведения (по польским нормам) – 22,2 на 20,9 метров. Поверхность кровли – 267 кв. метров, наклон – 45 градусов.
Посмотреть планировку данного дома вы можете на официальном сайте студии, введя в поиске Amira G1 (название данной модели). Тем не менее, мы можем рассказать вам, что на первом этаже мы найдем прихожую, гостевой санузел, кабинет и большую кухню-гостиную с огромной террасой. Также в дом есть пристроенный гараж с мастерской, откуда через котельную можно попасть в дом.
Площадь кухни – 12 кв. метров + кладовая (1,6 кв. метров). Площадь гостиной-столовой – более 32 кв. метров. Площадь кабинета, прихожей и гостевого санузла – 11,5, 5 и 2,5 кв. метра, соответственно.
Стоимость реализации такого дома в режиме экономии – 5,02 млн рублей. Реализация с отделкой европейского качества и стиля – 7,2 млн рублей. Данные цены даны при реализации «под ключ»: в них включены все материалы и все работы строителей, включая фундаментные, строительные, кровельные и отделочные. В цену также включены все коммуникации, их подводка и развод, все работы по транспорту и вывозу строительного мусора.
На втором этаже мы нашли три спальни площадью 12, 12 и 16 кв. метров. Также при них есть две ванные комнаты – одна для детских (9 кв. метров) и одна для главной спальни (5,3 кв. метра). Также при главной спальне есть гардеробная под скатом кровли площадью 4 кв. метра. При главной спальне есть отдельный балкон, а при двух детских – общий.
Традиционный внешний облик дома придает ему особенное очарование. Он отлично смотрелся бы и на улочке со старыми бюргерскими домиками, и в современном пригороде, и на природе. Оформить в дизайне интерьера такой дом можно в любом стиле – кантри, шале, модерне, минимализме и других, включая такие интересные, как прованс, скандинавский и эко-стиль.
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