Дизайн двушки 35 кв. метров в скандинавском стиле

Неудобства – вовсе не обязательные спутники маленькой площади. Мы с вами видели уже немало примеров супер-рационального распределения зон даже при студийной планировке, в результате чего и 20 квадратов становятся уютным и комфортабельным домом. Сегодняшний пример от архитектурно-дизайнерского бюро Anna Serafin представляет нам один из вариантов современного дизайна для малогабаритного, но функционального жилья.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть со всех сторон квартиру с отдельной спальней общей площадью всего 35 кв. метров. Мало? Ничуть! Как справились дизайнеры со столь серьезным вызовом? Нам тоже интересно.