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Дизайн двушки 35 кв. метров в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
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Неудобства – вовсе не обязательные спутники маленькой площади. Мы с вами видели уже немало примеров супер-рационального распределения зон даже при студийной планировке, в результате чего и 20 квадратов становятся уютным и комфортабельным домом. Сегодняшний пример от архитектурно-дизайнерского бюро Anna Serafin представляет нам один из вариантов современного дизайна для малогабаритного, но функционального жилья.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть со всех сторон квартиру с отдельной спальней общей площадью всего 35 кв. метров. Мало? Ничуть! Как справились дизайнеры со столь серьезным вызовом? Нам тоже интересно.

​Открытая планировка

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

В современном мире практически никто не желает прятать кухню в отдельную крохотную комнатушку. Гораздо удобнее установить гарнитур вдоль одной из стен в комнате открытой планировки, где на расстоянии вытянутой руки – столовая, а через пару метров – уже гостиная. При такой расстановке обеденный стол невероятно удобно сервировать, проверено! Но самое главное, что между этими зонами нет ограничивающих стен, от которых на такой маленькой площади может развиться клаустрофобия.

​Зонирование в открытой планировке

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Разделение зон здесь произведено материалами для отделки стен. Пол во всей квартире (кроме ванной) представлен роскошным ламинатом в серо-бежевой раскраске. Вся гамма подобрана столь изысканная, что те, кто уже успел разлюбить скандинавский минимализм, заново откроют его для себя. Проверено!

​Белый – лучший выбор для малогабариток

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Столовая комната в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Палитра интерьера на основе белых оттенков – не для всех интерьеров. Попробуйте пожить в подобном интерьере южнее Сочи и убедитесь, что там это – сущее наказание. А вот для наших широт скандинавский дизайн с его ослепительным белым, молочно-белым, снежно-белым и прочими не менее белыми вариациями вполне подходит, скрашивая многочисленные пасмурные дни и даря ощущение тотальной чистоты в почти тотально сером мире обычного города.

​Крохотная, но очень уютная гостиная

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Гостиной досталось пространство лишь в ширину дивана – ровно столько отмечено на стенах обоями и ровно столько дизайнеры смогли выделить для нее. Но зато именно ей отведено место у окна, что не так удобно для просмотра телевизора, но что легко решается плотными шторами и исключительно вечерним киносеансом.

​Маленькая спальня

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Второе окно в этой 35-метровой квартире досталось спальне. Обратите внимание, как функционально оформлен подоконник. Теперь его ширина позволит разместить там многое из того, чему в малогабаритке очень трудно найти место. Для акцентов в нейтральном бело-сером пространстве этой квартиры выбран изысканный лавандовый – самый нежный и самый трендовый из оттенков лиловой гаммы.

​Меблировка крохотной спальни

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Удивительно, но здесь поместилась практически вся мебель, что должна быть в типичной спальне. Кроме кровати, есть и комод, и шкаф, только вот тумбочка всего одна (но вторую с успехом заменяет широкий подоконник!), а пара светильников висят прямо над кроватью, а не над тумбочками, что более традиционно.

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​Ванная комната

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Ванная комната тоже не обделена функционалом. Прозрачные дверцы душевой кабины позволяют добавить и это пространство к общему объему. На стене напротив вместительной тумбы с раковиной – огромное зеркало, что помогает чувствовать себя не так стесненно на столь малой площади. Рассматривая ванную комнату, понимаешь, что каждый элемент дизайна этой квартиры не случаен. Клетка в ванной комнате рифмуется с обоями за изголовьем кровати, бликующий «кабанчик» на стенах – с кирпичной кладкой на кухне. Но главным объединяющим моментом становится все-таки белый, чья невесомая аура ласково укутывает красотой, чистотой и уютом, дарит ощущение полной безмятежности и защищенности от всего, что находится за стенами твоего дома.

​Габаритная система хранения для прихожей

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

В прихожей – вполне стандартные шкафы с модулем с нишей и парой – с дверцами, за которыми есть и полочки, и штанги, и ящики, и всевозможные крючочки и вешалки. Главная проблема малогабаритной квартиры – недостаточность мест для хранения – решена здесь по высшему разряду.

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