​Дом мечты с собственным пирсом за 5 млн

Магический,волшебный, с потрясающей планировкой и идеальным расположением, с собственнымпирсом и выполненный в стиле шале… Каких еще бонусов можно ожидать от загородногодома? Кроме современных интерьеров, невероятно стильной мебели, террасы и камина в гостиной мы нашли в этом доме супер-комфортабельный формат.Его планировка подразумевает очень компактное расположение большинства модулей,а общая площадь дома не превышает 170 кв. метров без гаража.
Такойдом хочется купить прямо сейчас, не раздумывая, взять ипотеку и наслаждатьсянаконец-то шикарным образом жизни на все 100%!
Площадь дома небольшая – 170 кв. метров, где 100 приходится на первый этаж и 70 кв. метров – на второй. На первом мы найдем кухню-гостиную (60 кв. метров), а на втором – три спальни и три ванные комнаты.
Стоимость рассчитать достаточно просто – минимальная цена реализации такого дома с подобным остеклением и легкой отделкой будет около 5 млн рублей, включая работу строителей. Если убрать все люксовые детали – уменьшить остекление и террасу, сделать дом более простым, то можно добиться подобного силуэта и на отметке в 4 млн рублей.
Конечно же, стоимость реального проекта отличается от минимальной в несколько раз. Что и говорить, в таком доме в Голландии или Германии один диван может стоить около полумиллиона рублей, но это вовсе не значит, что дом с такой же планировкой, цветовой гаммой и атмосферой не построить за меньшие средства.
На первом этаже находится одна большая кухня-гостиная, маленький кабинет, а также прихожая, гардеробная и ванная комната. На втором этаже нас ждут три спальни и три ванные комнаты для каждой из них и пара дополнительных гардеробных.
А еще пара важных деталей – гараж на два автомобиля и огромная терраса (около 100 кв. метров) возле пирса – делают этот дом просто бесподобным!
Стильный дизайн интерьера основан на контрасте белых стен и черных рам остекления. Остальная мебель использует серые, белые и бежевые оттенки для гармоничного дополнения основного контраста. Обратите внимание, на кухне-гостиной остекление реализовано сразу на 5 стенах!
Большаятерраса включает в себя доступ к пирсу, зону внутреннего дворика с гидромассажной ванной. Естьздесь и интегрированные в террасу зеленые посадки, и шикарный деревянный навеси панорамный вид на водоем, и красивая подсветка!
С этого ракурса дом кажется гораздо больше, чем на самом деле. Все из-за правого блока гаража и коридора, который присоединяет его к общему строению.
Очень важной деталью в данном проекте стала отделка фасадов деревянной черепицей. Гонт является очень распространенной идеей для дизайна экстерьера в США и Голландии. Подшивка кровли и террасы тоже выполнены из дерева, на этот раз – заменителя. Панорамные окна имеют дизайнерскую имитацию для рам «под дерево» и являются двухкамерными стеклопакетами.
Ну разве можно отказаться от такого потрясающего дома! Наверняка, для многих он станет истинным вдохновением!
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