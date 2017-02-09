​Дом мечты с собственным пирсом за 5 млн

Площадь дома небольшая – 170 кв. метров, где 100 приходится на первый этаж и 70 кв. метров – на второй. На первом мы найдем кухню-гостиную (60 кв. метров), а на втором – три спальни и три ванные комнаты.

Стоимость рассчитать достаточно просто – минимальная цена реализации такого дома с подобным остеклением и легкой отделкой будет около 5 млн рублей, включая работу строителей. Если убрать все люксовые детали – уменьшить остекление и террасу, сделать дом более простым, то можно добиться подобного силуэта и на отметке в 4 млн рублей.

Конечно же, стоимость реального проекта отличается от минимальной в несколько раз. Что и говорить, в таком доме в Голландии или Германии один диван может стоить около полумиллиона рублей, но это вовсе не значит, что дом с такой же планировкой, цветовой гаммой и атмосферой не построить за меньшие средства.