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Дом миллионера в стиле параметрика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Гостиная в стиле модерн
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Этот очень интересный польский проект привлекает не только инновационной планировкой в стиле 21-ого века, но и некоторыми параметрическими деталями. Для тех, кто уже разглядел на фотографии дом в стиле модерн, мы предлагаем вам посмотреть и на интерьеры…

Студия MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT из Польши спроектировала данный дом для семьи с двумя детьми. Давайте посмотрим, чего же в нем больше – современности или традиций…

​Дизайн фасадов

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Дома в стиле модерн
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

Как вы можете видеть, парадный фасад дома является открытым, так как само здание находится не возле улицы, а в центре большого участка рядом с лесом. Так, справа мы видим гараж и подъездную площадку для автомобилей, а рядом – панорамное остекление столовой, гостиной и других комнат дома.

​Гостиная с элементами параметрики

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Гостиная в стиле модерн
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

Стремясь ко все более и более современному дизайну, мы находим в интерьерах модульную мебель, технологичные инновации типа системы «Умный Дом», подогрев полов и даже отопление на основе данной системы, остекление в два или даже три уровня, а также элементы параметрического дизайна.

​Кухня в стиле параметрика

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Кухня в стиле модерн
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

Так, самый яркий представитель данного стиля в дизайне находится на кухне. Здесь, кухонный остров и дополнительная барная стойка просто поражают воображение своим футуристичным внешним видом.

​Дизайн бассейна

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Спа в стиле модерн
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

Шикарный бассейн базируется на невероятно колоритном контрасте изумрудного цвета, медового дерева и черной отделки. Да, этот бассейн легко может занять первое место в каком-нибудь топ-листе.

​Дизайн холла в загородном доме

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

Здесь мы можем видеть стильный консольный столик в стиле ар-деко, параметрику в дизайне вазы, лестницы и декоративных панелей для ее ограждения.

Вид сбоку

DOM ZI, MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT Дома в стиле модерн
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT
MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT

С этой стороны дом выглядит не менее эффектно. Рядом с патио мы нашли декоративный водоем с водой черного цвета, оттенок создается за счет нужного цвета бетонной ниши. Наверху справа мы видим блок остекления главной спальни с отдельным балконом над выступом.

О стиле параметрика

Стоит добавить, что параметрика – это скорее технология, чем стиль, она определяет инновации и новое качество продукта. Так, дома, элементы конструкций, мебель и декор создаются с помощью электронных вычислений, а не с помощью архитектора, дизайнера или декоратора, художника. Так, место архитектора занимает, можно сказать, новый тип архитектора – оператор программы.

Параметрика – это позитивное, инновационное, электронное творчество, позволяющее сделать жилье доступнее, привлекательнее и эргономичнее. В миниатюре сложно оценить все прелести параметрики (например, в дизайне кофейного столика), но в реальной сфере его прогресса – жилых кварталах и многоквартирных центрах – мы видим, что параметрический дизайн позволяет нам растить наших детей в лучшем мире. С любовью к простору, солнечному свету, идеальной чистоте, экологичной отделке и безопасной мебели.

Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных систем электронного моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенной динамикой. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре. Узнать больше о том, чтотакое параметрика можно здесь.

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Inspirasi Transformasi Rumah Bobrok Jadi Nyaman nan Menawan

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