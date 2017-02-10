Дом миллионера в стиле параметрика

Этот очень интересный польский проект привлекает не только инновационной планировкой в стиле 21-ого века, но и некоторыми параметрическими деталями. Для тех, кто уже разглядел на фотографии дом в стиле модерн, мы предлагаем вам посмотреть и на интерьеры…
Студия MACIEJ JANECZEK ARCHITEKT из Польши спроектировала данный дом для семьи с двумя детьми. Давайте посмотрим, чего же в нем больше – современности или традиций…
Как вы можете видеть, парадный фасад дома является открытым, так как само здание находится не возле улицы, а в центре большого участка рядом с лесом. Так, справа мы видим гараж и подъездную площадку для автомобилей, а рядом – панорамное остекление столовой, гостиной и других комнат дома.
Стремясь ко все более и более современному дизайну, мы находим в интерьерах модульную мебель, технологичные инновации типа системы «Умный Дом», подогрев полов и даже отопление на основе данной системы, остекление в два или даже три уровня, а также элементы параметрического дизайна.
Так, самый яркий представитель данного стиля в дизайне находится на кухне. Здесь, кухонный остров и дополнительная барная стойка просто поражают воображение своим футуристичным внешним видом.
Шикарный бассейн базируется на невероятно колоритном контрасте изумрудного цвета, медового дерева и черной отделки. Да, этот бассейн легко может занять первое место в каком-нибудь топ-листе.
Здесь мы можем видеть стильный консольный столик в стиле ар-деко, параметрику в дизайне вазы, лестницы и декоративных панелей для ее ограждения.
С этой стороны дом выглядит не менее эффектно. Рядом с патио мы нашли декоративный водоем с водой черного цвета, оттенок создается за счет нужного цвета бетонной ниши. Наверху справа мы видим блок остекления главной спальни с отдельным балконом над выступом.
О стиле параметрика
Стоит добавить, что параметрика – это скорее технология, чем стиль, она определяет инновации и новое качество продукта. Так, дома, элементы конструкций, мебель и декор создаются с помощью электронных вычислений, а не с помощью архитектора, дизайнера или декоратора, художника. Так, место архитектора занимает, можно сказать, новый тип архитектора – оператор программы.
Параметрика – это позитивное, инновационное, электронное творчество, позволяющее сделать жилье доступнее, привлекательнее и эргономичнее. В миниатюре сложно оценить все прелести параметрики (например, в дизайне кофейного столика), но в реальной сфере его прогресса – жилых кварталах и многоквартирных центрах – мы видим, что параметрический дизайн позволяет нам растить наших детей в лучшем мире. С любовью к простору, солнечному свету, идеальной чистоте, экологичной отделке и безопасной мебели.
Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных систем электронного моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенной динамикой. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре. Узнать больше о том, чтотакое параметрика можно здесь.
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