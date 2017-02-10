Дом миллионера в стиле параметрика

С этой стороны дом выглядит не менее эффектно. Рядом с патио мы нашли декоративный водоем с водой черного цвета, оттенок создается за счет нужного цвета бетонной ниши. Наверху справа мы видим блок остекления главной спальни с отдельным балконом над выступом.

О стиле параметрика

Стоит добавить, что параметрика – это скорее технология, чем стиль, она определяет инновации и новое качество продукта. Так, дома, элементы конструкций, мебель и декор создаются с помощью электронных вычислений, а не с помощью архитектора, дизайнера или декоратора, художника. Так, место архитектора занимает, можно сказать, новый тип архитектора – оператор программы.

Параметрика – это позитивное, инновационное, электронное творчество, позволяющее сделать жилье доступнее, привлекательнее и эргономичнее. В миниатюре сложно оценить все прелести параметрики (например, в дизайне кофейного столика), но в реальной сфере его прогресса – жилых кварталах и многоквартирных центрах – мы видим, что параметрический дизайн позволяет нам растить наших детей в лучшем мире. С любовью к простору, солнечному свету, идеальной чистоте, экологичной отделке и безопасной мебели.

Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных систем электронного моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенной динамикой. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре. Узнать больше о том, чтотакое параметрика можно здесь.

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