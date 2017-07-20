Большой дом в стиле ранчо

Студия архитектуры LK & PROJEKT SP. Z O.O. из Кракова, Польша, делится с нами очередным проектом большого статного дома, оформленного в стиле ранчо.

Модель дома LK&1172 доступна для покупки и реализации по всей Европе, с предварительным переводом проекта, который можно заказать в студии. В дизайне интерьера мы найдем современные элементы, а общая площадь в 220 кв. метров с четырьмя спальнями порадует любую современную семью.

Такой дом очень понравится тем, кто действительно любит атмосферу ранчо и хочет видеть свой дом не просто коттеджем прямоугольной формы или мансардным, а именно таким – характерным и предельно оригинальным.