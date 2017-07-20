Большой дом в стиле ранчо

Студия архитектуры LK & PROJEKT SP. Z O.O. из Кракова, Польша, делится с нами очередным проектом большого статного дома, оформленного в стиле ранчо.
Модель дома LK&1172 доступна для покупки и реализации по всей Европе, с предварительным переводом проекта, который можно заказать в студии. В дизайне интерьера мы найдем современные элементы, а общая площадь в 220 кв. метров с четырьмя спальнями порадует любую современную семью.
Такой дом очень понравится тем, кто действительно любит атмосферу ранчо и хочет видеть свой дом не просто коттеджем прямоугольной формы или мансардным, а именно таким – характерным и предельно оригинальным.
Дом построен из бетонных блоков YTONG Energo 48 cm от фирмы Xella. Железобетонные перекрытия монолитные, фундамент – железобетонная плита, крыша деревянная с утеплением минеральной ватой, окна и двери – ПВХ, отопление реализовано на системе теплового насоса и «теплого пола» с естественной вентиляцией.
На фасаде мы найдем силиконовую штукатурку белого цвета, а также натуральный камень, натуральное дерево, декоративные деревянные панели цвета «золотой дуб».
Общая площадь дома в 220 кв. метров не включает гараж и технические помещения, второй свет гостиной и дополнительные технические комнаты. Она была бы целых 502 кв. метра, без учета второго света. Пятно застройки в 240 кв. метров достаточно удобно даже для маленьких участков. Кубатура дома нетто – 1080 куб. метров, брутто – 1435 куб. метров. Высота здания до конька – 9 метров, угол наклона кровли – 45 градусов. Высота потолков на первом и втором этаже – по 2,7 метров, в гостиной – в два раза больше. Минимальные размеры участка под застройку – 26,15 на 30,9 метров, т.е. чуть больше 8 соток.
В дизайн интерьера мы нашли современные комнаты в стиле минимализм, которые идеальным образом дополняют атмосферу большого ранчо 21 века. Декоративные деревянные панели, а также деревянная отделка лестницы, пола и других элементов вкупе с мебелью в стиле 60-х идеально подходят для ранчо, подчеркивая его неповторимую атмосферность.
Шикарная двусветная гостиная имеет площадь в 42 кв. метра без учета зоны столовой и кухни и смотрится просто фантастически с этим кожаным модульным диваном, панорамным остеклением и оригинальным светильником. Встроенная система хранения в задней части комнаты очень современно комбинирует открытые и закрытые пространства.
На официальном сайте по названию модели дома LK&1172 вы можете найти планировку этого проекта.
На первом этаже там расположился гараж на два автомобиля, гостиная (42 кв. метра), объединенная в одно помещение со столовой (17 кв. метров) и кухней (13 кв. метров). Также при кухне есть большая кладовая в 7,5 кв. метров. Здесь же мы нашли кладовую, ванную комнату, котельную, прихожую и одну небольшую спальню в 11 кв. метров со встроенным гардеробом, которая удобна для прислуги или как гостевая.
На втором этаже есть двусветный блок для гостиной, рядом с ним – большой балкон (25 кв. метров вместе с коридором), где можно расположить детскую игровую или кабинет. А рядом с игровой – две спальни (по 14 кв. метров) со встроенными гардеробами. Мастер-сьют представлен спальней в 32 кв. метра с двумя гардеробами для супругов (10 + 10 кв. метров), плюс на этаже есть общий гардероб (еще 10 кв. метров) и постирочная (9,5 кв. метров). При главной спальне – большой балкон.
Стоимость реализации такого дома начинается от 14 млн рублей с отделкой, что подойдет только семье, которая действительно располагает средствами. Большая площадь каждого помещения, такие приятные дополнения, как второй свет, гостевая, просторный гараж и множество вместительных гардеробов делают этот дом очень удобным, но не дешевым.
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