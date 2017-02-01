​Современный коттедж за 3 млн рублей

Даже учитывая работу строителей, такой дом можно легко построить за 3 млн рублей, потому что его площадь – всего лишь 90 кв. метров! Внизу нас ждет компактная кухня-гостиная, а наверху – три спальни по 9-13 кв. метров. Дом построен по каркасной технологии и может вполне считаться очень бюджетной возможностью

Для реализации практически в сельской местности его спроектировала южно-корейская архитектурная студия из Сеула. Уже за пригородными районами, в долине между гор приютился этот маленький, но очень комфортабельный домик.