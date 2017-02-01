​Современный коттедж за 3 млн рублей

Даже учитывая работу строителей, такой дом можно легко построить за 3 млн рублей, потому что его площадь – всего лишь 90 кв. метров! Внизу нас ждет компактная кухня-гостиная, а наверху – три спальни по 9-13 кв. метров. Дом построен по каркасной технологии и может вполне считаться очень бюджетной возможностью
Для реализации практически в сельской местности его спроектировала южно-корейская архитектурная студия из Сеула. Уже за пригородными районами, в долине между гор приютился этот маленький, но очень комфортабельный домик.
Так выглядит дом со стороны дороги. Здесь предусмотрена парковка для электромобиля и электрического скутера – тех транспортных средств, что используют хозяева дома. Весьма ответственное и экологичное решение! Наверху вы видите окна двух детских спален площадью по 9-11 кв. метров каждая.
Так, дом площадью в 90 кв. метров становится отличным решением для семьи с 1-2 (или даже с 3) детьми! Если вас интересует бюджетное воплощение пригородной мечты, ориентируйтесь на такие проекты!
Шикарный современный дизайн фасадов решен с помощью декоративных панелей под камень и бетон двух цветов. Подобная дорогостоящая отделка не включена в 3 млн рублей, такая цена рассчитана на простую штукатурку.
Кровля в этом проекте плоская, битумная, дом отапливается на газовом котле с «теплым полом», а обычные и маленькие окна в оптимальной пропорции соседствуют здесь с дверьми-слайдерами. На втором этаже есть балконы для двух из трех спален.
Отсюда лучше видно обе зоны этой комнаты. Так, примерно половина приходится на кухню и половина – на гостиную. Стильная яркая мягкая мебель вносит необходимый акцент в бежевую палитру, а интересные ленты освещения на потолке позволяют сделать интерьер более колоритным. На полу мы нашли глянцевый керамогранит с эффектом мрамора, а на кухонном фартуке – керамическую плитку под кирпич. Очень модно!
Красивый модуль в гостиной позволяет организовать место для хранения в очень удобном и при этом лаконичном формате, что очень важно для столь маленькой комнаты. Заметьте, общая площадь кухни-гостиной – всего лишь около 30 кв. метров.
Стильная отделка стены в ванной комнате позволяет назвать ее футуристичной! Тонированное глянцевое стекло с неоновой подсветкой и керамической плиткой под серый натуральный камень выглядит здесь просто потрясающе!
Раковина выбрана в минималистичном формате с «острыми» гранями, а супер-унитаз имеет функции биде, музыкального сопровождения, подогрева сиденья и многие другие.
На лестничном холле второго этажа есть еще один шкафчик для дополнительного хранения. Сама лестница оформлена темным деревом, что смотрится дорого и красиво. Для того, чтобы оставить холл максимально просторным, светильники встроили в потолок. Отделка стен произведена керамогранитом, что весьма необычно для жилых домов.
Большая спальня родителей имеет площадь в 13-14 кв. метров и выход на достаточно большой балкон.
Две небольшие детские, одна из которых тоже с маленьким балкончиком, выходят окнами в сторону улицы.
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