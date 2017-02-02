Дом с фантастической планировкой за 3,4 млн

Распознать планировку этого дома по первому снимку даже не представляется возможным! Благодаря этому, приватность его – на высшем уровне, а внутри нас ждет множество сюрпризов. Студия Doomo спроектировала его для семьи с двумя детьми-школьниками. В польском пригороде выглядит он и презентабельно, и современно!
Отдельно стоит отметить наличие плоской битумной кровли, строительство из керамических блоков, отопление на газовом котле с «теплым полом» и косую стену на парадном фасаде, которая ловким дизайнерским трюком скрывает все технические помещения.
Примерная площадь первого этажа – 100, второго – 70 кв. метров. Итого, общая площадь дома – около 170 кв. метров. Реализация такого проекта своими силами займет как минимум около 3,4 млн рублей, а с помощью строителей – около 4,4 млн рублей. В люксовом исполнении, с бассейном и дорогой отделкой цена такого дома резко взлетает до 9-12 млн рублей.
Так выглядит стеклянная дверь, что является главным входом в дом. Перед ней – две мощеные тротуарной плиткой площадки, чтобы один гостевой автомобиль мог стоять перед дверью, а второй – перед гаражом.
Стильный и современный, массивный будто крепость, этот дом будет шикарно стоять на любой пригородной улице. В комплекте с ним мы нашли гараж на один автомобиль, скрывающийся за воротами (слева на снимке).
Такой дом может стать проектом мечты, благодаря особенному формату остекления. Посмотрите на плане, куда именно выходят окна каждой из спален и гостиной, для многих участков именно такой вариант может быть оптимальным. Всегда выбирайте проект коттеджа, исходя из реальных данных вашего участка.
Современная планировка первого уровня является линейной и тянется вдоль террасы на заднем дворике. Именно здесь расположены все главные комнаты дома, кухня, столовая и гостиная. Плюс к ним на первом этаже есть прихожая с гардеробной, гараж с мастерской и котельной, а также гостевая спальня с ванной комнатой.
Планировка первого уровня позволяет максимально отделить основную общественную зону от улицы, создавая для нее более уютную атмосферу.
На втором этаже мы нашли три спальни и две ванные комнаты. Главная спальня и большая ванная комната находятся на плане справа и являются комнатами родителей. К ним даже был добавлен балкон со стороны заднего дворика.
Слева расположены две детские, их ванная комната (с душевой кабиной) и общая гардеробная для хранения сезонных вещей.
Так выглядит дом со стороны сада. Отделка стен внутри с имитацией ценных пород дерева выглядит просто шикарно! На переднем плане мы видим основную террасу и еще одну – при бассейне. Наверху окно с балконом относится, как мы уже знаем, к главной спальне, а узкое окно в пол под ними принадлежит кухне.
Так дом выглядит со стороны расположения кухни. Интересный выступающий модуль слева относится только к балкону и по совместительству является навесом для террасы с зоной летней кухни.
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