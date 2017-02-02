Дом с фантастической планировкой за 3,4 млн

Распознать планировку этого дома по первому снимку даже не представляется возможным! Благодаря этому, приватность его – на высшем уровне, а внутри нас ждет множество сюрпризов. Студия Doomo спроектировала его для семьи с двумя детьми-школьниками. В польском пригороде выглядит он и презентабельно, и современно!

Отдельно стоит отметить наличие плоской битумной кровли, строительство из керамических блоков, отопление на газовом котле с «теплым полом» и косую стену на парадном фасаде, которая ловким дизайнерским трюком скрывает все технические помещения.

Примерная площадь первого этажа – 100, второго – 70 кв. метров. Итого, общая площадь дома – около 170 кв. метров. Реализация такого проекта своими силами займет как минимум около 3,4 млн рублей, а с помощью строителей – около 4,4 млн рублей. В люксовом исполнении, с бассейном и дорогой отделкой цена такого дома резко взлетает до 9-12 млн рублей.