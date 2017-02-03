Коттедж в стиле модерн в 240 метров за 4 млн

Студия Doomo базируется в небольшом городке Польше, а специализируется на современных, порой даже инновационных проектах загородных домов. Их проекты собирают лучшее из американских традиций планировок и современных немецких находок, позволяя создавать максимально комфортабельные дома.
Стоимость дома в 4 млн рублей дана лишь на материалы, т.е. для самостоятельного строительства в формате, показанном на фотографии. Проект с материалами и работой стоит около 5,4 млн рублей.
Ознакомившись с проектом этого дома, вы поймете, что он является отличным вариантом для жизни в пригороде.
Очень необычная и современная планировка первого уровня весьма интересна. Слева от прихожей находится двойной блок бытовых помещений – кладовая + бойлерная, рядом с ними – гостевая туалетная комната, а кабинет расположен за гаражом (на 2 автомобиля). Кухня и гостиная находятся в левой части здания, что максимально отдаляет их от гаража, а столовая имеет внутренний дворик, созданный по типу террасы.
Очень большая гостиная с зоной столовой имеет площадь почти в 60 кв. метров с лестничным холлом. Здесь достаточно места для организации полноценного досуга даже для большой семьи! Кабинет площадью в 22,5 кв. метра рассчитан и на деловые встречи (прием клиентов или гостей), оформлен он в современном стиле.
На втором этаже мы найдем блок двусветного лестничного холла и гостиной, а также 3 спальни с 2 ванными комнатами и общей гардеробной. Площадь всех комнат достаточно усредненная, наверху вы видите «ощущаемую площадь», внизу под ней – реальную площадь по периметру стен.
Так выглядит этот супер-современный дом со стороны бассейна. Внутренний дворик обрамлен стильной бетонной конструкцией со штукатуркой, а некоторые зоны на первом уровне эффектно оформлены деревянными реечными экранами. В формате остекления есть интересная деталь – оно подразумевает угловое остекление с алюминиевыми рамами. Стоимость такого остекления – около 15 тысяч за кв. метр.
В дизайне интерьера используется эклектичный стиль, но в целом данная планировка отлично подойдет и под стиль ар-деко, и под американскую неоклассику, и под стили модерн и минимализм, популярные в Польше.
Но такой дом может быть оформлен и в более традиционной манере, с элементами кантри или ретро 60-х, которые ему тоже очень подойдут.
Так выглядит этот дом со стороны улицы. Приватные окна кладовой и кухни заставляют подумать о том, что этот дом немного копирует футуристичный стиль в дизайне. Для удобства одновременного использования справа – дабл-вариант ворот для одного большого гаража.
Красивая столовая является центром всего дома, оформлена в современном стиле с элементами ретро.
В дизайне интерьера комнаты кажутся немного меньше, чем есть на самом деле. Все это – различные типы визуализаций. Так, в этом варианте гостиная площадью в 57 кв. метров явно выглядит меньше, чем в реальности.
Грифельная стена на кухне, остров с барной стойкой и комбинированные по цвету фасады выдают стремление к совершенству и желание создать супер-модный интерьер.
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