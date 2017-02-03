Коттедж в стиле модерн в 240 метров за 4 млн

Студия Doomo базируется в небольшом городке Польше, а специализируется на современных, порой даже инновационных проектах загородных домов. Их проекты собирают лучшее из американских традиций планировок и современных немецких находок, позволяя создавать максимально комфортабельные дома.

Стоимость дома в 4 млн рублей дана лишь на материалы, т.е. для самостоятельного строительства в формате, показанном на фотографии. Проект с материалами и работой стоит около 5,4 млн рублей.