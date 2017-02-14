Стильный современный дом

Студия WSM ARCHITEKTEN работает в Германии и уже давно строит дома, достойные восхищения. Этот проект не стал исключением. Солнечный, современный, комфортабельный и просто красивый, он имеет шесть спален и три ванные комнаты и отлично подойдет для большой семьи!

Общая площадь дома – около 200 кв. метров. Реализация такого мансардного дома в самом простом варианте будет стоить около 3 млн рублей, если вы строите его исключительно сами, и около 4,5 млн рублей, если нанимаете строителей. При этом, если расширить остекление и отделку до формата, представленного на фото, цены будут 4 и 5,5 млн рублей, соответственно.

Так, по 80 кв. метров занимают первый и второй уровни и около 40 кв. метров приходится на третий мансардный. Удивительно лаконичный ход в организации мансарды определяется форматом кровли и тем, что на фасадах нет никаких горизонтальных линий или подобных деталей для разделения второго и третьего этажей.