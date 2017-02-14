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Стильный современный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Столовая комната в стиле модерн
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Студия WSM ARCHITEKTEN работает в Германии и уже давно строит дома, достойные восхищения. Этот проект не стал исключением. Солнечный, современный, комфортабельный и просто красивый, он имеет шесть спален и три ванные комнаты и отлично подойдет для большой семьи!

Общая площадь дома – около 200 кв. метров. Реализация такого мансардного дома в самом простом варианте будет стоить около 3 млн рублей, если вы строите его исключительно сами, и около 4,5 млн рублей, если нанимаете строителей. При этом, если расширить остекление и отделку до формата, представленного на фото, цены будут 4 и 5,5 млн рублей, соответственно.

Так, по 80 кв. метров занимают первый и второй уровни и около 40 кв. метров приходится на третий мансардный. Удивительно лаконичный ход в организации мансарды определяется форматом кровли и тем, что на фасадах нет никаких горизонтальных линий или подобных деталей для разделения второго и третьего этажей.

​Отопление

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Дома в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Дом отапливается на системе тепловой насос + «теплый пол», который можно с успехом заменить на газовый котел + «теплый пол», что тоже является одной из самых лучших систем для отопления. Как вы видите, к дому пристроен гараж на два автомобиля, а рядом разбит садик с газонной площадкой и несколькими кустарниками.

​Вид со стороны заднего дворика

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Дома в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Планировка данного дома достаточно интересна, так как при большой компактности позволяет вместить сразу пять спален. Четыре с двумя ванными находятся на втором этаже и одна с ванной комнатой – на третьем, именно она является самой большой спальней в доме.

Панорамное остекление расположено на углах дома, позволяя охватить самые живописные виды из возможных. Терраса идет вровень с газонной площадкой, украшена растениями и деревьями в кашпо, есть даже шезлонги. Справа находится мангал и зона столовой, летней кухни.

​Столовая

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Столовая комната в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Солнечная столовая находится в центре дома и оформлена в традиционном понимании стиля модерн. Деревянный стол и почти офисные кожаные стулья являются классикой жанра.

​Кухня с островом

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Кухня в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Элегантная современная кухня с островом имеет композитные столешницы, отдельный винный холодильник и красивые барные стулья из прозрачного черного пластика. Красота!

​Гостиная

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Гостиная в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Просторная гостиная оформлена с легким богемным уклоном в сторону такого стиля, как турецкий. Нежные трюфельные оттенки используются на мягкой мебели, шторах, полочках и ковре.

​Уголок в гостиной

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Гостиная в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Угловое панорамное остекление в гостиной позволяет создать идеальную зону для отдыха с ноутбуком за любимым homify!

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​Главная спальня

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Спальня в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Спальня родителей находится на втором этаже, имеет площадь около 16 кв. метров и расположена рядом с собственной ванной комнатой.

​Ванная комната

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Ванная комната в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Главная ванная комната оформлена белой керамической плиткой и имеет в душе линейный слив прямо в пол.

​Детская

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Спальня в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Первая детская на втором этаже расположена рядом с комнатой родителей, имеет компактный размер и красивый вид на крыши, а не на окна соседей.

​Спальня на мансарде

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Спальня в стиле модерн http://www.wsm-architekten.com/
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Еще одна детская расположена на мансарде и смотрится здесь очень удачно, так как скошенные потолки отлично компенсирует большое полноценное окно.

​Гостевая ванная комната

WSM ARCHITEKTEN, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Ванная комната в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Так выглядит маленькая ванная комната на первом этаже, расположенная возле прихожей.

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