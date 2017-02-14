Стильный современный дом

Студия WSM ARCHITEKTEN работает в Германии и уже давно строит дома, достойные восхищения. Этот проект не стал исключением. Солнечный, современный, комфортабельный и просто красивый, он имеет шесть спален и три ванные комнаты и отлично подойдет для большой семьи!
Общая площадь дома – около 200 кв. метров. Реализация такого мансардного дома в самом простом варианте будет стоить около 3 млн рублей, если вы строите его исключительно сами, и около 4,5 млн рублей, если нанимаете строителей. При этом, если расширить остекление и отделку до формата, представленного на фото, цены будут 4 и 5,5 млн рублей, соответственно.
Так, по 80 кв. метров занимают первый и второй уровни и около 40 кв. метров приходится на третий мансардный. Удивительно лаконичный ход в организации мансарды определяется форматом кровли и тем, что на фасадах нет никаких горизонтальных линий или подобных деталей для разделения второго и третьего этажей.
Дом отапливается на системе тепловой насос + «теплый пол», который можно с успехом заменить на газовый котел + «теплый пол», что тоже является одной из самых лучших систем для отопления. Как вы видите, к дому пристроен гараж на два автомобиля, а рядом разбит садик с газонной площадкой и несколькими кустарниками.
Планировка данного дома достаточно интересна, так как при большой компактности позволяет вместить сразу пять спален. Четыре с двумя ванными находятся на втором этаже и одна с ванной комнатой – на третьем, именно она является самой большой спальней в доме.
Панорамное остекление расположено на углах дома, позволяя охватить самые живописные виды из возможных. Терраса идет вровень с газонной площадкой, украшена растениями и деревьями в кашпо, есть даже шезлонги. Справа находится мангал и зона столовой, летней кухни.
Солнечная столовая находится в центре дома и оформлена в традиционном понимании стиля модерн. Деревянный стол и почти офисные кожаные стулья являются классикой жанра.
Элегантная современная кухня с островом имеет композитные столешницы, отдельный винный холодильник и красивые барные стулья из прозрачного черного пластика. Красота!
Просторная гостиная оформлена с легким богемным уклоном в сторону такого стиля, как турецкий. Нежные трюфельные оттенки используются на мягкой мебели, шторах, полочках и ковре.
Угловое панорамное остекление в гостиной позволяет создать идеальную зону для отдыха с ноутбуком за любимым homify!
Спальня родителей находится на втором этаже, имеет площадь около 16 кв. метров и расположена рядом с собственной ванной комнатой.
Главная ванная комната оформлена белой керамической плиткой и имеет в душе линейный слив прямо в пол.
Первая детская на втором этаже расположена рядом с комнатой родителей, имеет компактный размер и красивый вид на крыши, а не на окна соседей.
Еще одна детская расположена на мансарде и смотрится здесь очень удачно, так как скошенные потолки отлично компенсирует большое полноценное окно.
Так выглядит маленькая ванная комната на первом этаже, расположенная возле прихожей.
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