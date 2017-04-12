Дачный дом мечты!

Живя в холодном климате, мы просто вынуждены желать продлить дачное житье-бытье на максимально долгий срок. Вечерний чай в саду, завтраки на террасе, чтение книжки в гамаке под старой вишней… Эти атрибуты жизни на природе согревают нас долгими зимними вечерами и сподвигают думать об улучшениях своего летнего домика на природе сразу после того, как убрали новогоднюю елку. А уж сейчас, когда вот-вот появятся первоцветы, владельцы загородных участков тем более думают только о начале сезона.
Сегодня мы предлагаем вам мечтать по-крупному. Не думать о том, как самыми бюджетными способами преобразить дачно-загородное пространство, а пристально рассмотреть идею постройки абсолютно нового нового летнего домика. Специалисты homify из студии The Wee House Company предлагают вам свой вариант. А вдруг именно он отвечает всем вашим чаяниям и поддерживает именно тот образ жизни, что вы мечтаете вести вдали от раскаленного асфальта мегаполиса?
Этот домик выстроен на берегу реки Эйр в Шотландии, но по своей атмосфере он удачно впишется в антураж и наших дачных поселков. Он не займет много места, а при правильной постановке на местности тоже даст вам самый лучший вид из возможного в ваших условиях. Этот, например, ориентирован двойными распашными дверьми прямо на реку.
Главный вход в домик находится с торца, но как же приятно открыть внутреннее пространство навстречу хорошему виду и свежему воздуху!
Глядя на эту дачу снаружи, мы радовались, как мал этот красивый домик. Теперь пришел черед удивляться, сколь рационально он распланирован внутри и как много полезного вмещает благодаря этому. Как и в обычном доме, здесь есть кухня, гостиная, спальня (все это в формате открытой планировки) и ванная комната, выведенная в отдельный блок с дверью. Два встроенных гардероба незаметно вмещают все вещи.
Именно зоне кухни досталось пространство рядом с распашными дверьми со стеклами. Уютная атмосфера стиля кантри поддерживается не только отделкой, представленной на стенах окрашенной в молочно-белый вагонкой. Красные акценты на кухне и горчично-бордовые шторы тоже вносят свою лепту в это дело.
Модульные кофейные столики разной высоты (что позволяет им, как матрешкам, вкладываться друг в друга) решают проблему отсутствующей столовой. Зато их можно легко переместить поближе к дверям или даже вынести на крыльцо, если позволяет погода.
Спальное место обустроено в нише в самой дальней части этого летнего домика. Как и положено настоящей спальне, там есть туалетный столик прямо под маленьким окном, а ванная рядом позволяет ощущать себя как в модном мастер-сьюте.
Нежный голубой оттенок выбран для отделки ванной комнаты. Все выполнено так идеально, и даже не верится, что такое создано лишь для нескольких месяцев в году.
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