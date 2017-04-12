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Дачный дом мечты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Studio Wee House, The Wee House Company The Wee House Company Гостиная в классическом стиле
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Живя в холодном климате, мы просто вынуждены желать продлить дачное житье-бытье на максимально долгий срок. Вечерний чай в саду, завтраки на террасе, чтение книжки в гамаке под старой вишней… Эти атрибуты жизни на природе согревают нас долгими зимними вечерами и сподвигают думать об улучшениях своего летнего домика на природе сразу после того, как убрали новогоднюю елку. А уж сейчас, когда вот-вот появятся первоцветы, владельцы загородных участков тем более думают только о начале сезона.

Сегодня мы предлагаем вам мечтать по-крупному. Не думать о том, как самыми бюджетными способами преобразить дачно-загородное пространство, а пристально рассмотреть идею постройки абсолютно нового нового летнего домика. Специалисты homify из студии The Wee House Company предлагают вам свой вариант. А вдруг именно он отвечает всем вашим чаяниям и поддерживает именно тот образ жизни, что вы мечтаете вести вдали от раскаленного асфальта мегаполиса?

​Аккуратный домик возле реки

Studio Wee House The Wee House Company Дома в классическом стиле
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Этот домик выстроен на берегу реки Эйр в Шотландии, но по своей атмосфере он удачно впишется в антураж и наших дачных поселков. Он не займет много места, а при правильной постановке на местности тоже даст вам самый лучший вид из возможного в ваших условиях. Этот, например, ориентирован двойными распашными дверьми прямо на реку.

Главный вход в домик находится с торца, но как же приятно открыть внутреннее пространство навстречу хорошему виду и свежему воздуху!

​Планировка простого летнего домика

Studio Wee House The Wee House Company Гостиная в классическом стиле
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Глядя на эту дачу снаружи, мы радовались, как мал этот красивый домик. Теперь пришел черед удивляться, сколь рационально он распланирован внутри и как много полезного вмещает благодаря этому. Как и в обычном доме, здесь есть кухня, гостиная, спальня (все это в формате открытой планировки) и ванная комната, выведенная в отдельный блок с дверью. Два встроенных гардероба незаметно вмещают все вещи.

​Кухня с видом на реку

Studio Wee House The Wee House Company Кухня в классическом стиле
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Именно зоне кухни досталось пространство рядом с распашными дверьми со стеклами. Уютная атмосфера стиля кантри поддерживается не только отделкой, представленной на стенах окрашенной в молочно-белый вагонкой. Красные акценты на кухне и горчично-бордовые шторы тоже вносят свою лепту в это дело.

​Отсутствующая столовая

Studio Wee House The Wee House Company Гостиная в классическом стиле
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Модульные кофейные столики разной высоты (что позволяет им, как матрешкам, вкладываться друг в друга) решают проблему отсутствующей столовой. Зато их можно легко переместить поближе к дверям или даже вынести на крыльцо, если позволяет погода.

​Спальня в дачном домике

Studio Wee House The Wee House Company Спальня в классическом стиле
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Спальное место обустроено в нише в самой дальней части этого летнего домика. Как и положено настоящей спальне, там есть туалетный столик прямо под маленьким окном, а ванная рядом позволяет ощущать себя как в модном мастер-сьюте.

​Ванная комната на даче

Studio Wee House The Wee House Company Ванная в классическом стиле
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Нежный голубой оттенок выбран для отделки ванной комнаты. Все выполнено так идеально, и даже не верится, что такое создано лишь для нескольких месяцев в году.

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