Дачный дом мечты!

Живя в холодном климате, мы просто вынуждены желать продлить дачное житье-бытье на максимально долгий срок. Вечерний чай в саду, завтраки на террасе, чтение книжки в гамаке под старой вишней… Эти атрибуты жизни на природе согревают нас долгими зимними вечерами и сподвигают думать об улучшениях своего летнего домика на природе сразу после того, как убрали новогоднюю елку. А уж сейчас, когда вот-вот появятся первоцветы, владельцы загородных участков тем более думают только о начале сезона.

Сегодня мы предлагаем вам мечтать по-крупному. Не думать о том, как самыми бюджетными способами преобразить дачно-загородное пространство, а пристально рассмотреть идею постройки абсолютно нового нового летнего домика. Специалисты homify из студии The Wee House Company предлагают вам свой вариант. А вдруг именно он отвечает всем вашим чаяниям и поддерживает именно тот образ жизни, что вы мечтаете вести вдали от раскаленного асфальта мегаполиса?