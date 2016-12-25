TOP-12 стилей в дизайне гостиной-2017

Модные тенденции отражают желаемый образ жизни – они создаются обществом, в котором все мы живем, которое поддерживаем и частью которого являемся. Мода – это вовсе не то, что изобрели лишь для ковровых дорожек, и сегодня мы поговорим о том, что для всех нас важно – видеть свою гостиную олицетворением сбывшейся мечты, лучшим местом в доме, нашим самым любимым уголком на планете!
Английский стиль популярен в различных вариациях, а темные деревянные панели для стен отчасти уходят в прошлое. Тем не менее, изысканность мебели, роскошный камин, красивая подсветка множеством источников света и теплый ковролин – то, что подкупает и человека в 21-ом веке хаоса и невероятно быстрого ритма жизни.
Американский стиль – колониальный, рожденный несколькими нациями и ни одной из них. Он являет собой американскую мечту во плоти – современную, комфортабельную, и то, о чем мы все мечтаем в семейном формате, воплощается именно здесь. Интегрированная в стену деревянная библиотека от пола до потолка, большой угловой диван, открытая планировка и соседство с лестницей сделают гостиную американской в любой стране мира.
Модерн делают современным, в первую очередь, используемые материалы. Так, ламинат и керамическая плитка заменились керамогранитом с системой «теплого пола» под ним, большая габаритная деревянная мебель – модульной, интегрированной в стены, нишами в перегородках, а массивный диван, который нельзя сдвинуть даже вдвоем стал модульным, который может разлететься на четыре кресла в одно мгновение.
Новая веха городской жизни в Западной Европе полна изысканной комфортабельности, глянца и блеска, модульной мебели и особенно компактных решений для организации пространства. Именно так стиль европейский урбан – городской, современный и проявившийся естественно на фоне стандартных квартир – справляется с проблемами дизайна интерьера.
Утонченный минимализм, с тонкими линиями, цветовыми акцентами, изысканной цветовой палитрой – это то, что многим из нас нужно в центре большого города. Здесь нельзя обойтись без белого цвета, без глянца и уникальных предметов искусства, светильников или декора. Но в первую очередь он удивляет своей спокойной атмосферой, будто гостиная находится прямо на берегу теплого моря.
Рожденный в США, стиль транситионал приобрел лучшие черты большинства колониальных наций – английские традиции и аристократичность, голландскую цветовую гамму, французскую элегантность и даже немецкую практичность. Все это – американский интерьер, призванный быть идеальным.
Уникальный стиль бразильяно родился в Бразилии на основе модерна, легкого колониального шарма, средиземноморского прошлого и инновационного будущего. Глянцевая и зеркальная отделка стен здесь стали незаменимыми, профессиональная мульти-подсветка – особенно роскошной, декор – максимально трендовым и удивительно интересным, а цветовая гамма осталась теплой, кофейно-каменной.
Простой и лаконичный, предельно комфортабельный для семьи с маленькими детьми и, что наиболее важно, низкобюджетный – он остается аккуратным и модным даже при минимальных вложениях.
Параметрика – это даже не стиль, а одна сплошная инновация. Образ жизни, который будет доступен каждому в 23-ем веке, пока только начинает входить в круги элиты общества. Так, параметрика – это не только орнаменты, созданные с математической точностью, но и система «умного дома», модульные диваны, автоматические роль-ставни, интегрированная подсветка и кухни, похожие на люксовые бары!
Авеню
Уникальный нью-йоркский стиль, изобилующий мрамором, мягкой мебелью, предметами искусства, шторами от пола до потолка и зеркальной мебелью, является уникальной разновидностью, а точнее миксом – стилей ар-деко, голландского и английского, которые в таком тандеме затмили сами себя.
Пока на международной арене лидируют скандинавский и современный стили в дизайне интерьера, эклектика постепенно становится более утонченной, стильной и современной. В противовес прошлой с яркими акцентами, которым не было числа, современная выглядит даже более роскошно, чем классика, благодаря сдержанности, натуральному камню, брендовой мебели, бархату и глянцу.
Потрясающий блестящий ар-деко в современной вариации с американским уровнем комфорта является одним из самых лучших вариантов для дизайна гостиной в городской квартире.
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