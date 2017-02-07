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​Проект одноэтажного дома с планом за 4 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Гостиная в стиле модерн
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Если вы – любитель ранчо и современных одноэтажных домов, мы рады представить вам весьма интересный проект. Спроектированный польской студией MAJCHRZAK PRACOWNIAPROJEKTOWA, он построен из керамического блока, имеет отопление на газовом котле и «теплом полу» и двухкамерные стеклопакеты.

Общая площадь дома – 200 кв. метров с гаражом и всеми техническими помещениями. В доме три спальни, две ванные комнаты, большая кухня и огромная столовая, а также три дополнительных помещения, полезных в быту.

​Вид со стороны заднего дворика

Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Так дом выглядит со стороны заднего дворика. Ему бы идеально подошел  бассейн с террасой! Блок панорамного остекления от пола до потолка относится здесь к гостиной, а выступающий модуль слева – к двум детским комнатам.

Площадь дома (200 кв. метров) и одноэтажный формат говорят о возможной цене реализации с отделкой и работой строителей в 4 млн рублей. Конечно же, в бюджетном формате, с минимальными вложениями по всем пунктам. Тем не менее, это действительно возможно.

​Вид со стороны улицы

Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Так будет выглядеть подобный дом со стороны улицы, здесь хорошо просматривается гараж на два автомобиля, а окно рядом со входной дверью на просвет показывает интерьеры кухни и гостиной.

​Дизайн интерьера

Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Гостиная в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

В 50-метровой гостиной с зоной столовой царит атмосфера богемного пляжного домика! Панорамное остекление вкупе с прозрачными занавесками создает особенное ощущение спокойствия и красоты.

Гостиная, столовая, кухня

Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Гостиная в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Вместе с кухней это помещение занимает площадь в 67 кв. метров и по сути является одной комнатой! Дизайн интерьера решен в скандинавском стиле со множеством трендовых акцентов этого сезона. Здесь есть пуфики в стиле гальки, кофейный столик с эффектом потертости, фигурки кошек на полу и пластиковые стулья с орнаментом в столовой. На заднем плане – модный светильник, будто составленный из нескольких лазерных линий, и белоснежный кухонный гарнитур.

В отделке дома использовался керамогранит белого цвета, декоративная штукатурка под кирпич, гипсокартонные перегородки со штукатурной под покраску, навесные потолки. Окна выбраны с 2-камерными стеклопакетами.

Примерная площадь остекления в гостиной – 40 кв. метров, что равняется стоимости в 400 тыс. рублей за весь блок. Остекление в остальных комнатах гораздо более бюджетное. Да и в гостиной можно выбрать другой формат.

​Планировка дома

Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот проект может похвастаться открытой планировкой, огромной гостиной, очень удобно расположенными техническими помещениями и приватными спальнями в дальней части дома.

Так, детские имеют площадь по 14,5 кв. метров и собственную ванную (8 кв. метров), главная спальня – гардеробную, ванную (4,25 кв. метра) и и площадь в 17 кв. метров. Площадь кухни, гостиной и двух коридоров вместе составляет около 90 кв. метров. Также в доме есть гараж на два автомобиля (40 кв. метров), бойлерная (5 кв. метров), постирочная (6 кв. метров) и кладовая/гардеробная (6,5 кв метров).

Вид сзади

Projekty domów - House 11.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Нестандартный вид дома позволяет организовать приватную сторону дома именно там, где это необходимо – например, где окна соседнего дома напрямую выходят на ваш участок.

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Из двушки в трешку на 62 метрах

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