​Проект одноэтажного дома с планом за 4 млн

Если вы – любитель ранчо и современных одноэтажных домов, мы рады представить вам весьма интересный проект. Спроектированный польской студией MAJCHRZAK PRACOWNIAPROJEKTOWA, он построен из керамического блока, имеет отопление на газовом котле и «теплом полу» и двухкамерные стеклопакеты.

Общая площадь дома – 200 кв. метров с гаражом и всеми техническими помещениями. В доме три спальни, две ванные комнаты, большая кухня и огромная столовая, а также три дополнительных помещения, полезных в быту.