​Проект одноэтажного дома с планом за 4 млн

Если вы – любитель ранчо и современных одноэтажных домов, мы рады представить вам весьма интересный проект. Спроектированный польской студией MAJCHRZAK PRACOWNIAPROJEKTOWA, он построен из керамического блока, имеет отопление на газовом котле и «теплом полу» и двухкамерные стеклопакеты.
Общая площадь дома – 200 кв. метров с гаражом и всеми техническими помещениями. В доме три спальни, две ванные комнаты, большая кухня и огромная столовая, а также три дополнительных помещения, полезных в быту.
Так дом выглядит со стороны заднего дворика. Ему бы идеально подошел бассейн с террасой! Блок панорамного остекления от пола до потолка относится здесь к гостиной, а выступающий модуль слева – к двум детским комнатам.
Площадь дома (200 кв. метров) и одноэтажный формат говорят о возможной цене реализации с отделкой и работой строителей в 4 млн рублей. Конечно же, в бюджетном формате, с минимальными вложениями по всем пунктам. Тем не менее, это действительно возможно.
Так будет выглядеть подобный дом со стороны улицы, здесь хорошо просматривается гараж на два автомобиля, а окно рядом со входной дверью на просвет показывает интерьеры кухни и гостиной.
В 50-метровой гостиной с зоной столовой царит атмосфера богемного пляжного домика! Панорамное остекление вкупе с прозрачными занавесками создает особенное ощущение спокойствия и красоты.
Вместе с кухней это помещение занимает площадь в 67 кв. метров и по сути является одной комнатой! Дизайн интерьера решен в скандинавском стиле со множеством трендовых акцентов этого сезона. Здесь есть пуфики в стиле гальки, кофейный столик с эффектом потертости, фигурки кошек на полу и пластиковые стулья с орнаментом в столовой. На заднем плане – модный светильник, будто составленный из нескольких лазерных линий, и белоснежный кухонный гарнитур.
В отделке дома использовался керамогранит белого цвета, декоративная штукатурка под кирпич, гипсокартонные перегородки со штукатурной под покраску, навесные потолки. Окна выбраны с 2-камерными стеклопакетами.
Примерная площадь остекления в гостиной – 40 кв. метров, что равняется стоимости в 400 тыс. рублей за весь блок. Остекление в остальных комнатах гораздо более бюджетное. Да и в гостиной можно выбрать другой формат.
Этот проект может похвастаться открытой планировкой, огромной гостиной, очень удобно расположенными техническими помещениями и приватными спальнями в дальней части дома.
Так, детские имеют площадь по 14,5 кв. метров и собственную ванную (8 кв. метров), главная спальня – гардеробную, ванную (4,25 кв. метра) и и площадь в 17 кв. метров. Площадь кухни, гостиной и двух коридоров вместе составляет около 90 кв. метров. Также в доме есть гараж на два автомобиля (40 кв. метров), бойлерная (5 кв. метров), постирочная (6 кв. метров) и кладовая/гардеробная (6,5 кв метров).
Нестандартный вид дома позволяет организовать приватную сторону дома именно там, где это необходимо – например, где окна соседнего дома напрямую выходят на ваш участок.
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