Умный дом на двоих: 25 метров за 0,5 млн рублей

Хотите дом за 500 тысяч рублей? Придется чем-то жертвовать! И скорее всего – площадью. Так, этот домик площадью в 25 кв. метров можно получить за вышеозвученную сумму, если выбрать для строительства каркасную технологию с утеплением.
Давайте посмотрим, каким будет такой маленький домик, можно ли в нем реально жить и как это – иметь собственный дом, если у вас нет денег даже на первый взнос по ипотеке на обычный коттедж в Подмосковье.
Такие дома очень популярны в странах третьего мира, где они считаются уже далеко не бюджетным, а вполне современным способом жизни. Но в последние 10 лет такие дома очень резко набирают популярность и в Германии, Швейцарии и Великобритании, а также в США и Австралии.
Если вы живете один, с кошкой или даже вдвоем и не планируете заводить детей, лучше потратить 500 тысяч рублей на такой домик, который легко будет продать даже как дачу, если вы захотите переехать, чтобы покорять новые горизонты.
Кроме того, вы получите панорамный вид из гостиной на собственный садик, экологичную и тихую обстановку в округе. К дому нужно прибавить стоимость участка – от 50 до 500 тысяч рублей, в зависимости от региона. Но ему хватит и 4 соток для строительства, да еще и останется на паркинг и сад. А можно добавить к нему каркасный бассейн!
В передней части дома находится мини-кухня (10 кв. метров) с диваном, в задней части – спальня (5 кв. метров), туалет с душем занимают 2 кв. метра и еще 6 кв. метров уходит на встроенные шкафы и прихожую.
Дом построен по каркасной технологии, стоит на сваях, как и терраса. Площадь дома – 25 кв. метров, плюс около 9 кв. метров занимает терраса и еще 0,5 – крыльцо. Дом может быть перемещен в другое место с помощью грузового автомобиля. Он рассчитан на проживание одного или двух человек.
Так выглядит только что поставленный домик на красивом участке возле реки! Идиллия для одного человека! Внутри мы можем заметить диван и кухню. Красивые, стильные и простые, они тоже входят в стоимость данной постройки.
В оригинале такой дом построен из транспортного контейнера, но гораздо проще построить его на деревянном каркасе. И, конечно же, вы сами можете решить, сделать дом мобильным или нет.
Отопление можно реализовать на основе газового котла или на электрических обогревателях, что при хорошем утеплении и небольшой площади будет даже гораздо более умно и экономично в итоге, так как стоимость газового котла гораздо выше, чем стоимость маленьких электрических нагревателей.
Так, в сумму 500 тысяч рублей уже входит все, от фундамента до отделки, от инженерии до душевой кабины и дверей с окнами. Кроме того, 500 тысяч – это цена на дом именно с такой террасой и таким утеплением. В итоге стоимость квадратного метра – 20 тысяч рублей. Учитывая, что на систему отопления тратится не 400-600 тысяч, а около 50-60 тысяч, это вполне реальная цена.
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