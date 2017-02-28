Умный дом на двоих: 25 метров за 0,5 млн рублей

Такие дома очень популярны в странах третьего мира, где они считаются уже далеко не бюджетным, а вполне современным способом жизни. Но в последние 10 лет такие дома очень резко набирают популярность и в Германии, Швейцарии и Великобритании, а также в США и Австралии.

Если вы живете один, с кошкой или даже вдвоем и не планируете заводить детей, лучше потратить 500 тысяч рублей на такой домик, который легко будет продать даже как дачу, если вы захотите переехать, чтобы покорять новые горизонты.

Кроме того, вы получите панорамный вид из гостиной на собственный садик, экологичную и тихую обстановку в округе. К дому нужно прибавить стоимость участка – от 50 до 500 тысяч рублей, в зависимости от региона. Но ему хватит и 4 соток для строительства, да еще и останется на паркинг и сад. А можно добавить к нему каркасный бассейн!