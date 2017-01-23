Английские стили в архитектуре

Данный стиль не стоит путать со стилем кантри в интерьере, хотя внутри такого поместья в современное время можно найти и классические, и кантри-интерьеры. Поместье или country-house – это дом весьма состоятельной семьи, которая владела различными фабриками, шахтами, участками земли, фермами. Этот стиль не воспроизводится в новых домах. Часто подобный дом может считаться построенным в георгианском стиле, но он все же будет в два-три раза больше.