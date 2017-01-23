Английские стили в архитектуре

Собирательное название для стилей архитектуры Великобритании помогло объединить сразу несколько направлений в частной архитектуре этой страны в одной Книге Идей. Здесь мы найдем интересные проекты домов, большинство из которых построены до 1950-ого года, краткую историческую сводку и узнаем основные различия стилей.
Домами в классическом стиле называют коттеджи в Великобритании, которые слегка копируют французскую архитектуру. Так, кровля здесь чаще всего бледно-серая или бледно-голубая, эркеры полукруглые, колонны широкие, окна белые с расстекловкой, а в дизайне интерьера наблюдается тяготение к ар-деко.
Данный стиль характеризуется в первую очередь асимметричной формой фасадов, вытянутой горизонтально по поверхности земли, со множеством пристроек, асимметричными поэтажными планами, сложной кровельной системой. Отделка фасадов может быть различна: кирпич, камень, штукатурка, элементы фахверк.
В отличие от бюджетного викторианского таунхауса, вилла – это большой дом в среднем с 6 спальнями, двумя гостиными и двумя кухнями, столовой и зоной для завтраков, зимним садом и кабинетом. Вилла обычно симметрична, в отличие от таунхаусов или домов в других английских стилях (кроме Георгианского), имеет высокие и узкие окна, резкий скат кровли, визуально вытянутую вверх форму.
Удивительный стиль Тюдор пришел к нам из средневековья и имеет отделку фасадов в стиле фахверк, камнем, кирпичом, сайдингом, декоративным кирпичом или камнем. Также у него резкий скат кровли, обычно очень высокие фронтоны, окрашенные в темный цвет окна, эркер и ярко выраженный контрастный дымоход.
Данный стиль получил распространение после окончания Второй Мировой Войны и соединяет в себе очертания стиля модерн и элементы традиционной английской георгианской архитектуры.
Такие дома строились в Великобритании после окончания Второй Мировой Войны с оглядкой на викторианский стиль в архитектуре.
Данный стиль обычно имеет красивые полукруглые, приземистые и огромные эркеры (в отличие от узких, резких, вытянутых викторианских), большую площадь дома, по сравнению с викторианским, более приземистый вид в целом и белые колонны для крыльца, эркеров, парадной двери.
Так выглядит таунхаус, выполненный в эдвардианском стиле в Великобритании.
Данный стиль характеризуется элегантным внешним видом, обычно асимметричной формой фасада. Он может иметь оштукатуренные белые и кирпичные фасады, обязательны классические элементы.
Презентабельный, симметричный, ровный и статный дом указывает на георгианский стиль в архитектуре Великобритании. Данный стиль был распространен и в Великобритании, и в США примерно в 1700-1800 гг. Практически все дома в этом стиле старые, новых построек не так много, как может показаться на первый взгляд, но есть огромное количество качественных реконструкций.
Данный стиль не стоит путать со стилем кантри в интерьере, хотя внутри такого поместья в современное время можно найти и классические, и кантри-интерьеры. Поместье или country-house – это дом весьма состоятельной семьи, которая владела различными фабриками, шахтами, участками земли, фермами. Этот стиль не воспроизводится в новых домах. Часто подобный дом может считаться построенным в георгианском стиле, но он все же будет в два-три раза больше.
Популярный на юге страны, а также на северо-западе Франции, нормандский стиль представляет собой маленькие и большие дома с открытой каменной кладкой, бледно-голубыми кровлями и белыми окнами. Такие дома строились в период 1700-1800 гг, и многие из них стоят до сих пор. Комнаты здесь обычно очень маленькие, например, спальни по 8-10 кв. метров, а каминов может быть до 6 штук.
Еще один интересный стиль, пришедший в архитектуру Великобритании из средневековья, называется неоготическим. Он получил распространение в США в формате линейки викторианских стилей. Характеризуется остроконечными формами кровли, узкими вытянутыми окнами, нейтральной (или темной) цветовой гаммой, маленьким эркером.
Данный стиль упрощает многие элементы в классической английской архитектуре и представляется нам как обычный кирпичный коттедж. Тем не менее, он имеет эркер, доставшийся ему от викторианского стиля, резкий скат кровли и высокий фронтон от стиля Тюдор и асимметричную форму фасадов.
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