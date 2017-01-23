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Английские стили в архитектуре

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Pair complimentary salvaged brick finished dwellings, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
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Собирательное название для стилей архитектуры Великобритании помогло объединить сразу несколько направлений в частной архитектуре этой страны в одной Книге Идей. Здесь мы найдем интересные проекты домов, большинство из которых построены до 1950-ого года, краткую историческую сводку и узнаем основные различия стилей.

​Классический английский стиль в архитектуре (Classic)

Making the most of a challenging, sloping site to create an elegant yet function, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Making the most of a challenging, sloping site to create an elegant yet function

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Домами в классическом стиле называют коттеджи в Великобритании, которые слегка копируют французскую архитектуру. Так, кровля здесь чаще всего бледно-серая или бледно-голубая, эркеры полукруглые, колонны широкие, окна белые с расстекловкой, а в дизайне интерьера наблюдается тяготение к ар-деко.

​Стиль английское поместье в архитектуре (English Manor)

Restoration of Edwardian Home with Extensive Additions Blended Seamlessly, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в рустикальном стиле
Des Ewing Residential Architects

Restoration of Edwardian Home with Extensive Additions Blended Seamlessly

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Данный стиль характеризуется в первую очередь асимметричной формой фасадов, вытянутой горизонтально по поверхности земли, со множеством пристроек, асимметричными поэтажными планами, сложной кровельной системой. Отделка фасадов может быть различна: кирпич, камень, штукатурка, элементы фахверк.

​Викторианская вилла (Victorian Villa)

Pair complimentary salvaged brick finished dwellings, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Pair complimentary salvaged brick finished dwellings

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

В отличие от бюджетного викторианского таунхауса, вилла – это большой дом в среднем с 6 спальнями, двумя гостиными и двумя кухнями, столовой и зоной для завтраков, зимним садом и кабинетом. Вилла обычно симметрична, в отличие от таунхаусов или домов в других английских стилях (кроме Георгианского), имеет высокие и узкие окна, резкий скат кровли, визуально вытянутую вверх форму.

​Стиль Тюдор в архитектуре Великобритании (Tudor, Neo-Tudor)

New House - Wayne, PA, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Дома в классическом стиле
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Удивительный стиль Тюдор пришел к нам из средневековья и имеет отделку фасадов в стиле фахверк, камнем, кирпичом, сайдингом, декоративным кирпичом или камнем. Также у него резкий скат кровли, обычно очень высокие фронтоны, окрашенные в темный цвет окна, эркер и ярко выраженный контрастный дымоход.

​Послевоенный георгианский стиль в архитектуре (Post-war Georgian)

Jaren 30 villa in Tabakssteeg te Leusden , 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Данный стиль получил распространение после окончания Второй Мировой Войны и соединяет в себе очертания стиля модерн и элементы традиционной английской георгианской архитектуры.

​Послевоенный нео-викторианский стиль в архитектуре (Post-war Victorian)

Vrijstaande woning te Delft, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Такие дома строились в Великобритании после окончания Второй Мировой Войны с оглядкой на викторианский стиль в архитектуре.

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​Эдвардианский стиль в архитектуре (Edwardian)

Whitton Road, Phillips Tracey Architects Phillips Tracey Architects Дома в классическом стиле
Phillips Tracey Architects

Whitton Road

Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects

Данный стиль обычно имеет красивые полукруглые, приземистые и огромные эркеры (в отличие от узких, резких, вытянутых викторианских), большую площадь дома, по сравнению с викторианским, более приземистый вид в целом и белые колонны для крыльца, эркеров, парадной двери.

​Таунхаус в эвардианском стиле

Refurbishment of late Victorian Property, Corebuild Corebuild Дома в классическом стиле
Corebuild

Refurbishment of late Victorian Property

Corebuild
Corebuild
Corebuild

Так выглядит таунхаус, выполненный в эдвардианском стиле в Великобритании.

​Стиль Regency в архитектуре

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Данный стиль характеризуется элегантным внешним видом, обычно асимметричной формой фасада. Он может иметь оштукатуренные белые и кирпичные фасады, обязательны классические элементы.

​Георгианский стиль (Georgian, Neo-georgian)

Classical Neo-Georgian country house with stone coach house, courtyard and tennis court, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Classical Neo-Georgian country house with stone coach house, courtyard and tennis court

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Презентабельный, симметричный, ровный и статный дом указывает на георгианский стиль в архитектуре Великобритании. Данный стиль был распространен и в Великобритании, и в США примерно в 1700-1800 гг. Практически все дома в этом стиле старые, новых построек не так много, как может показаться на первый взгляд, но есть огромное количество качественных реконструкций.

​Поместье (Country-house)

Classical Country House with Replica Olympic Arch Des Ewing Residential Architects Дома в стиле кантри
Des Ewing Residential Architects

Classical Country House with Replica Olympic Arch

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Данный стиль не стоит путать со стилем кантри в интерьере, хотя внутри такого поместья в современное время можно найти и классические, и кантри-интерьеры. Поместье или country-house – это дом весьма состоятельной семьи, которая владела различными фабриками, шахтами, участками земли, фермами. Этот стиль не воспроизводится в новых домах. Часто подобный дом может считаться построенным в георгианском стиле, но он все же будет в два-три раза больше.

​Англо-нормандский стиль

​Cove Cottage St. Loy Penzance, Lilly Lewarne Practice Lilly Lewarne Practice Дома в стиле кантри
Lilly Lewarne Practice

​Cove Cottage St. Loy Penzance

Lilly Lewarne Practice
Lilly Lewarne Practice
Lilly Lewarne Practice

Популярный на юге страны, а также на северо-западе Франции, нормандский стиль представляет собой маленькие и большие дома с открытой каменной кладкой, бледно-голубыми кровлями и белыми окнами. Такие дома строились в период 1700-1800 гг, и многие из них стоят до сих пор. Комнаты здесь обычно очень маленькие, например, спальни по 8-10 кв. метров, а каминов может быть до 6 штук.

​Неоготический стиль в архитектуре (Neo-gothic)

Restoration and extension of Grade 2 Listed country house, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле кантри
Des Ewing Residential Architects

Restoration and extension of Grade 2 Listed country house

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Еще один интересный стиль, пришедший в архитектуру Великобритании из средневековья, называется неоготическим. Он получил распространение в США в формате линейки викторианских стилей. Характеризуется  остроконечными формами кровли, узкими вытянутыми окнами, нейтральной (или темной) цветовой гаммой, маленьким эркером.

​Пригородный английский стиль в архитектуре (Suburban)

3d architectural visualisation project in London by RedWhite Creative Agency​ REDWHITE CA Дома в классическом стиле
REDWHITE CA

3d architectural visualisation project in London by RedWhite Creative Agency​

REDWHITE CA
REDWHITE CA
REDWHITE CA

Данный стиль упрощает многие элементы в классической английской архитектуре и представляется нам как обычный кирпичный коттедж. Тем не менее, он имеет эркер, доставшийся ему от викторианского стиля, резкий скат кровли и высокий фронтон от стиля Тюдор и асимметричную форму фасадов.

Дом в георгианском стиле

The Downes homify Дома в стиле кантри
homify

The Downes

homify
homify
homify

Дом в стиле поместья

Bossington House, Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Дома в стиле кантри
Lee Evans Partnership

Bossington House, Adisham Kent

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Дом в классическом английском стиле

N Hastie Photography Residential selection. Niall Hastie | Photography Дома в стиле кантри
Niall Hastie | Photography

N Hastie Photography Residential selection.

Niall Hastie | Photography
Niall Hastie | Photography
Niall Hastie | Photography

Таунхаус в пригородном стиле

Cotswold Cottage Emma & Eve Interior Design Ltd Дома в стиле кантри
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

Cotswold Cottage

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

Поместье в английском стиле

Historic Surrey Mansion Exterior homify Дома в стиле кантри Кирпичи Многоцветный historic,exterior,fascade,garden,mansion,luxury,brick
homify

Historic Surrey Mansion Exterior

homify
homify
homify

Поместье в неоготическом стиле

Private gothic mansion fully restored with new garden room to terrace, brick built courtyard and grand entrance gates, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле кантри
Des Ewing Residential Architects

Private gothic mansion fully restored with new garden room to terrace, brick built courtyard and grand entrance gates

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Английская вилла в классическом стиле

Modern classical villa with curved bay and elliptical staircase, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Modern classical villa with curved bay and elliptical staircase

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Коттедж в нормандском стиле с башнями

Pair complimentary salvaged brick finished dwellings, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Pair complimentary salvaged brick finished dwellings

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

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