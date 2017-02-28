Семейный дом из обычных блоков

Этот интересный проект дома выполнен просто и стильно, именно поэтому вы сможете легко повторить данный проект. Рассматриваемый сегодня двухэтажный блочный дом имеет пристройку из двух гаражей, подъездную площадку, мощеную тротуарной плиткой, и вполне стандартный, но оттого не менее стильный дизайн интерьера.

Специалисты из Польши от студии IN2HOME спроектировали этот дом с большим вниманием к конкретным пожеланиям заказчика, который предпочел отдать большую часть площади гостиной и столовой.

Давайте посмотрим, что внутри у этого дома, который на поверку оказался в три раза больше, чем выглядел со стороны улицы!