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Семейный дом из обычных блоков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн Серый
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Этот интересный проект дома выполнен просто и стильно, именно поэтому вы сможете легко повторить данный проект. Рассматриваемый сегодня двухэтажный блочный дом имеет пристройку из двух гаражей, подъездную площадку, мощеную тротуарной плиткой, и вполне стандартный, но оттого не менее стильный дизайн интерьера.

Специалисты из Польши от студии IN2HOME спроектировали этот дом с большим вниманием к конкретным пожеланиям заказчика, который предпочел отдать большую часть площади гостиной и столовой.

Давайте посмотрим, что внутри у этого дома, который на поверку оказался в три раза больше, чем выглядел со стороны улицы!

​Сколько стоит такой дом

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Дома в стиле модерн Камень Серый
in2home

in2home
in2home
in2home

Дом такого формата, как вы увидите на фотографиях ниже, с отделкой можно построить по цене в 30 тысяч рублей за кв. метр. Это значит, что 200 метровый дом такого типа будет стоить около 6 млн рублей «под ключ», включая работу строителей, инженерию, ландшафтный дизайн и даже забор. Правда, этот дом оказался гораздо больше по площади – около 300 кв. метров.

Всего в нем три спальни и три ванные комнаты на втором этаже, плюс кабинет, кухня и гостиная-столовая – на первом. Еще к дому пристроен гараж на два автомобиля, а огромный участок в будущем легко сможет вместить игровую площадку для детей и даже бассейн.

​Вид со стороны заднего дворика

homify Дома в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Еще не раз этого интересный дом, расположенный в почти заповедном месте посреди природного изобилия на участке более 30 соток, удивит вас своими пропорциями и форматом.

​Гостиная и столовая

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Столовая комната в стиле модерн Дерево
in2home

in2home
in2home
in2home

Огромные площади этого дома визуально компенсируются очень большими окнами с разных сторон света. При таком приеме большие помещения кажутся вполне типичными, пропорциональными и потому привычными для нас.

Общая площадь гостиной и столовой в этом проекте – около 70 кв. метров, всего первого этажа – около 150 кв. метров (без гаражей). Площадь всего дома с гаражом – более 300 кв. метров. Стоимость реализации такого дома «под ключ» – около 8 млн рублей в России. В этом случае вам не придется даже вешать ни единой полочки, и вы получите натуральный паркет, модные окна, проверенную систему отопления на тепловом насосе и «теплом полу» и т.п.

​Кухня с мраморной столешницей

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
in2home

in2home
in2home
in2home

Шикарный формат рабочей кухни с мраморной столешницей и угловым остеклением выглядит очень компактно и стильно. Ее площадь все равно не маленькая – около 15 кв. метров, половину из нее не видно на фотографии выше.

​Спальня

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Спальня в стиле модерн Дерево Бежевый
in2home

in2home
in2home
in2home

Одна из спален имеет необычную отделку деревянными и текстильными панелями для акцентной стены и теплую охристую цветовую гамму. Особенной брутальности интерьеру придает необычная кровать.

​Ванная комната

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Ванная комната в стиле модерн Камень Черный
in2home

in2home
in2home
in2home

Более современная и модная ванная комната комбинирует два типа плитки – керамогранит под черный мрамор и черную мозаику, имеет окно и подвесной унитаз со встроенным бачком.

Терраса с видом на долину

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Балкон и терраса в стиле модерн Бетон Серый
in2home

in2home
in2home
in2home

Один из основных плюсов дома – его расположение в удивительном по красоте месте, где столь идиллический пейзаж – картинка типичных будней.

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