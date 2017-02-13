Шикарный каменный дом

Если вам нравятся стили шале и рустик, вам наверняка придется по душе и их современная вариация в стиле альпийского домика в холодном климате. Этот дом имеет площадь 178 кв. метров, где каждый этаж, таким образом, занимает площадь около 90 кв. метров.
На первом этаже находятся три спальни, три ванные комнаты и три гардеробные. Согласитесь, данный формат отлично подходит для семейного дома. В отдельном блоке – котельная, сауна, прихожая. На втором этаже есть большая гостиная, кухня и столовая, прихожая, ванная комната и кладовая при кухне. Здесь же, при гостиной, есть большая терраса над двумя спальнями с площадью около 30 кв. метров и пейзажным видом на окрестности.
Студия Robin Ashley Architects занимается строительством домов в Великобритании и других европейских странах. Все их проекты рассчитаны на холодный климат и могут быть в той же манере реализованы в условиях климата РФ.
Сам дом построен по каркасной технологии с оформлением фасадов декоративным искусственным камнем. В строительстве была также использована деревянная кровля, двухкамерные стеклопакеты и стеклянные экраны для террасы.
Дом отапливается с помощью теплового насоса и «теплового пола», что весьма распространено в Великобритании. Атмосферный, немного брутальный и капельку волшебный, этот дом отлично подойдет для холодного климата и участка с видом на водоем, лес или море.
Стильный вход в дом оформлен с помощью подсветки и декоративного камня для ограды справа. Терраса плавно переходит в мощеную площадку слева, в которой мы заметили световое окно для первого уровня – коридора. Важная часть любого проекта – именно вечерняя подсветка, здесь она реализована на 10 баллов из 10!
Рядом с домом – стильный гараж на два автомобиля с засыпанной мелкими камнями подъездной площадкой. Декоративный кирпич красиво подсвечивается уличными светильниками на фасадах.
Эффектная минималистичная кухня выполнена в черном цвете. Маленький кухонный остров напоминает стильную барную стойку в бистро с его маленькими барными стульями.
Глянцевые фасады кухни отлично вписываются в формат дома, слегка копирующего стиль шале, они напоминают каменную структуру и отлично смотрятся в современном доме в целом. Сегодня такая кухня органично смотрится и в квартире, и в загородном доме. Правда, в данном варианте для воплощения всех идей имеется гораздо больше простора.
Красивая лестница со стеклянным экраном безопасности контрастирует с рельефной акцентной стеной из камня за ней.
На втором уровне мы нашли стильную террасу с патио и столовой, идеально подходящую для отдыха семьей или дружной компанией.
Более дорогостоящее, чем обычное, угловое остекление поднимает любой современный интерьер на принципиально новый уровень и открывает, в буквальном и переносном смысле, новые горизонты для всех нас.
Реализация такого проекта площадью 180 кв. метров в формате, указанном на фотографиях, будет оцениваться в 8-9 млн рублей, включая люксовый кухонный гарнитур, угловое панорамное остекление и отопление на основе теплового насоса.
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