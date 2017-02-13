Шикарный каменный дом

Если вам нравятся стили шале и рустик, вам наверняка придется по душе и их современная вариация в стиле альпийского домика в холодном климате. Этот дом имеет площадь 178 кв. метров, где каждый этаж, таким образом, занимает площадь около 90 кв. метров.

На первом этаже находятся три спальни, три ванные комнаты и три гардеробные. Согласитесь, данный формат отлично подходит для семейного дома. В отдельном блоке – котельная, сауна, прихожая. На втором этаже есть большая гостиная, кухня и столовая, прихожая, ванная комната и кладовая при кухне. Здесь же, при гостиной, есть большая терраса над двумя спальнями с площадью около 30 кв. метров и пейзажным видом на окрестности.

Студия Robin Ashley Architects занимается строительством домов в Великобритании и других европейских странах. Все их проекты рассчитаны на холодный климат и могут быть в той же манере реализованы в условиях климата РФ.