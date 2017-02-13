Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Шикарный каменный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Если вам нравятся стили шале и рустик, вам наверняка придется по душе и их современная вариация в стиле альпийского домика в холодном климате. Этот дом имеет площадь 178 кв. метров, где каждый этаж, таким образом, занимает площадь около 90 кв. метров. 

На первом этаже находятся три спальни, три ванные комнаты и три гардеробные. Согласитесь, данный формат отлично подходит для семейного дома. В отдельном блоке – котельная, сауна, прихожая. На втором этаже есть большая гостиная, кухня и столовая, прихожая, ванная комната и кладовая при кухне. Здесь же, при гостиной, есть большая терраса над двумя спальнями с площадью около 30 кв. метров и пейзажным видом на окрестности.

Студия Robin Ashley Architects занимается строительством домов в Великобритании и других европейских странах. Все их проекты рассчитаны на холодный климат и могут быть в той же манере реализованы в условиях климата РФ.

​Дизайн фасадов

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Дома в стиле модерн Камень
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

Сам дом построен по каркасной технологии с оформлением фасадов декоративным искусственным камнем. В строительстве была также использована деревянная кровля, двухкамерные стеклопакеты и стеклянные экраны для террасы.

Дом отапливается с помощью теплового насоса и «теплового пола», что весьма распространено в Великобритании. Атмосферный, немного брутальный и капельку волшебный, этот дом отлично подойдет для холодного климата и участка с видом на водоем, лес или море.

​Главный вход в дом

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Дома в стиле модерн Камень
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

Стильный вход в дом оформлен с помощью подсветки и декоративного камня для ограды справа. Терраса плавно переходит в мощеную площадку слева, в которой мы заметили световое окно для первого уровня – коридора. Важная часть любого проекта – именно вечерняя подсветка, здесь она реализована на 10 баллов из 10!

​Гараж на два автомобиля

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Гараж в стиле модерн Камень
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

Рядом с домом – стильный гараж на два автомобиля с засыпанной мелкими камнями подъездной площадкой. Декоративный кирпич красиво подсвечивается уличными светильниками на фасадах.

​Кухня

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Кухня в стиле модерн
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

Эффектная минималистичная кухня выполнена в черном цвете. Маленький кухонный остров напоминает стильную барную стойку в бистро с его маленькими барными стульями.

Глянцевые фасады кухни отлично вписываются в формат дома, слегка копирующего стиль шале, они напоминают каменную структуру и отлично смотрятся в современном доме в целом. Сегодня такая кухня органично смотрится и в квартире, и в загородном доме. Правда, в данном варианте для воплощения всех идей имеется гораздо больше простора.

​Лестничный холл

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

Красивая лестница со стеклянным экраном безопасности контрастирует с рельефной акцентной стеной из камня за ней.

​Терраса над спальнями

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Дома в стиле модерн Камень
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

На втором уровне мы нашли стильную террасу с патио и столовой, идеально подходящую для отдыха семьей или дружной компанией.

Угловое остекление

New House overlooking a Reservoir, Robin Ashley Architects Robin Ashley Architects Окна и двери в стиле модерн Стекло
Robin Ashley Architects

New House overlooking a Reservoir

Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects
Robin Ashley Architects

Более дорогостоящее, чем обычное, угловое остекление поднимает любой современный интерьер на принципиально новый уровень и открывает, в буквальном и переносном смысле, новые горизонты для всех нас.

Реализация такого проекта площадью 180 кв. метров в формате, указанном на фотографиях, будет оцениваться в 8-9 млн рублей, включая люксовый кухонный гарнитур, угловое панорамное остекление и отопление на основе теплового насоса.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

11 хитростей бюджетного ремонта в 2017 году

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо