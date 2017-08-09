Монолитный дом: 95 кв. метров за 3 млн рублей

Отличное решение для тех, кому нужны лишь две спальни! В этом доме, кажется, все просто идеально – теплые стеклопакеты, невидимое отопление в полу, а также модный дизайн интерьера.

Мы благодарим за качественные снимки фотографа Джоану Франча JOANA FRANÇA, которая помогла нам по-новому взглянуть на возможности монолитной технологии.

Стоимость дома определена из расчета фундамента и монолитного каркаса, учитывая подведение коммуникаций и монтаж кровли. В стоимость входит расширенный формат остекления, но не отделка и мебель, как в проекте выше. Также в стоимость не входит работа строителей по всем пунктам (в том числе и по заливке). Итого, без отделки и стоимости услуг строителей такой дом можно легко построить за 3 млн рублей в теплом, можно сказать, сибирском формате. За 5,5 млн рублей – с отделкой и работой строителей.