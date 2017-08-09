Монолитный дом: 95 кв. метров за 3 млн рублей

Отличное решение для тех, кому нужны лишь две спальни! В этом доме, кажется, все просто идеально – теплые стеклопакеты, невидимое отопление в полу, а также модный дизайн интерьера.
Мы благодарим за качественные снимки фотографа Джоану Франча JOANA FRANÇA, которая помогла нам по-новому взглянуть на возможности монолитной технологии.
Стоимость дома определена из расчета фундамента и монолитного каркаса, учитывая подведение коммуникаций и монтаж кровли. В стоимость входит расширенный формат остекления, но не отделка и мебель, как в проекте выше. Также в стоимость не входит работа строителей по всем пунктам (в том числе и по заливке). Итого, без отделки и стоимости услуг строителей такой дом можно легко построить за 3 млн рублей в теплом, можно сказать, сибирском формате. За 5,5 млн рублей – с отделкой и работой строителей.
Такой дом на свайном фундаменте можно установить практически где угодно. При реализации на небольшом возвышении с панорамным остеклением вы получите потрясающие виды на окрестности. Подобные проекты мы часто видели в странах с горными ландшафтами – в Латинской Америке, Швейцарии, Франции.
Общая площадь остекления в этом доме равняется примерно 120 кв. метрам, так как остекление идет сплошное по двум длинным стенам дома. Примерная стоимость остекления для такого дома в дешевом формате, если смотреть на различные конфигурации из инновационных энергоэффективных профилей (сопротивление около 1 м2 С/Вт) пластиковых окон – около 800 тысяч рублей. Если выбрать обычные пластиковые окна (сопротивление 0,6-0,7 м2 С/Вт) под эксклюзивную конфигурацию, выйдет почти в два раза дешевле. Сюда же входит стоимость нескольких распашных дверей в пол. Двери-слайдеры и другие варианты остекления будут стоить уже дороже – более 1,4 млн рублей. Правда, формат всегда можно немного уменьшить.
Открытая кухня-гостиная переходит в террасы с двух сторон дома. Здесь у нас сдвижные слайдеры на трех колеях, что позволяет практически полностью убрать остекление из вида (на 2 /3), когда это необходимо. Общая площадь кухни-гостиной – не более 35 кв. метров. Заметьте, террасы есть с двух сторон дома, они расширяют общее пространство и дают полную свободу передвижения. Детям такая планировка очень понравится для игр, а взрослым – ради ощущение простора и свободы, которую так сложно получить в современном мире и уж тем более – в большом городе.
Ширина этого дома всего лишь 4,5 метра, при этом длина – около 21, поэтому он отлично подойдет для неудобных узких участков. Получается, что кухня-гостиная является проходной комнатой, а по обе стороны от нее расположены спальни.
Отделка в доме выполнена в современном стиле – экологичная штукатурка «под бетон» с эко-покрытием смотрится здесь очень органично. Правда в том, что этот дом построен для одинокого мужчины и повторяет достаточно популярный формат мини-пентхауса в большом городе, только в этом случае на земле. Как семейный дом, с расчетом на расширение или прибавление, этот дом тоже подойдет. Правда, для небольшой семьи – с 1-2 детьми, максимум.
Так выглядит главный мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной справа от кухни-гостиной. Также в проекте можно предусмотреть одну или две спальни со стороны кухни, но сейчас там находится один большой кабинет владельца дома.
Шикарная ванная комната имеет панорамный вид на окрестности – в ту сторону, где можно найти наибольшую приватность. Всегда к вашим услугам реечные экраны, которые, как и сплошная стена, полностью обеспечивают приватность, но при этом дают возможность солнечному свету играть в интерьере солнечными зайчиками и образуют красивые тени.
Так выглядит подъездная дорожка к этому удивительному, совершенно необычному дому. Как видите, эта часть с кабинетом выходит в сторону улицу. Здесь может быть одна или две детские спальни на выбор, по 10 кв. метров каждая или 20-22 кв. метра одна.
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