Швейцарский формат на одну семью

Эта роскошная вилла восхищает буквально всем. Форматом остекления, цветовой гаммой экстерьера, просторными террасами и идеально спланированным ландшафтом вокруг. На этот раз столь гармоничное сочетание воплотили в жизнь специалисты homify из Meier Architekten. Трудно представить более подходящую страну для реализации этого проекта, чем Швейцария. И даже расположение в провинции не изменило ощущение тотального люкса, которым пропитан каждый сантиметр этого проекта.