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Швейцарский формат на одну семью

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Спальня в стиле модерн Бежевый
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Эта роскошная вилла восхищает буквально всем. Форматом остекления, цветовой гаммой экстерьера, просторными террасами и идеально спланированным ландшафтом вокруг. На этот раз столь гармоничное сочетание воплотили в жизнь специалисты homify из Meier Architekten. Трудно представить более подходящую страну для реализации этого проекта, чем Швейцария. И даже расположение в провинции не изменило ощущение тотального люкса, которым пропитан каждый сантиметр этого проекта.

​Вид со стороны заднего дворика

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Габаритные объемы, нависающие друг над другом террасами, представляют достаточно сложную для понимания конструкцию. Общая концепция состояла в том, что дать этому дому максимальное количество террас и сложных переходов со стороны экстерьера. На втором этаже за флоат-стеклом джамбо-формата – гостиная с телевизором. Рядом слева – терраса для столовой группы для теплых дней, а сразу за ней – маленькая гостиная с камином.

​Вид со стороны дороги

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Загадочная асимметрия встречает нас и со стороны парадного въезда. Но здесь нет эффектного панорамного блока остекления. Важная для современного человека приватность обуславливает почти глухой передний фасад. На самом верху с линейно-горизонтальным окном и узким вертикальным блоком – спальня с собственной террасой.

​Минималистичная кухня

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Кухня в стиле модерн Дерево Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Кухня и основная гостиная находятся на втором этаже в формате открытой планировки. Правильно подобранные материалы отделки и мебели обеспечивают удивительную гармонию таких разных зон. Практически во всех современных домах кухня больше не выглядит, как место, где все варится-жарится и пышет огнем. Кажется, что здесь готовят только смузи и легкие десерты.

​Люксовая гостиная

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Гостиная в стиле модерн Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

В интерьере решено было сыграть на фактурах. Цветовая палитра составлена из оттенков серого, а вот материалы дают требуемое разнообразие. Потому интерьер вовсе не выглядит излишне скромным и скучным. Напротив, он показывает максимум изысканности для истинных гурманов от дизайна.

​Столовая для обедов на террасе

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Балкон и терраса в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Если позволяет погода, трапезу можно перенести на улицу. Столь просторная терраса нуждалась в дополнительном освещении, потому в ее крыше сделано световое окно, закрытое прочным оргстеклом.

​Каминная комната

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Медиа комната в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Уютная вторая гостиная с современным эффектным камином дополнена библиотекой. Она выходит на террасу и «окно в небо» освещает и ее. Особенно эффектно это выглядит вечером, когда небо становится невероятно синим.

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​Спальни на первом этаже

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Детская комната в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

На первом этаже расположены две спальни, разделенные лестничным холлом с диваном. В детской – удобная кровать с мягким экраном, а вторая спальня выходит на террасу с подвесными качелями. Пока ребенок маленький, родителям удобнее спать поближе, а позже можно перебраться и на последний этаж, чтобы добавить свободы и приватности как себе, так и ребенку.

​Третья спальня

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Спальня в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Еще одна спальня расположена на самом верхнем этаже. Очень подойдет для гостевой с приватным местом для отдыха на собственной террасе.

​Терраса под открытым небом

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Спальня в стиле модерн Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Одним из элементов эффектного ландшафтного дизайна этого проекта является просторная терраса, выложенная стильными каменными плитами. На ней – брендовая мебель из техноротанга и модные кофейные столики на металлическом каркасе.

Ванная комната

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Ванная комната в стиле модерн
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Шикарная ванная комната с большим окном!

​Ванная со стеклянной стеной

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Балкон и терраса в стиле модерн Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

А теперь вспомните весь этот дом и представьте себя в этой ванне ярким солнечным днем или теплой летней ночью. Проникнитесь ощущением тотального люкса и подумайте, какая часть из этого проекта может оказаться в вашем доме.

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