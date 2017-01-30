Швейцарский формат на одну семью

Эта роскошная вилла восхищает буквально всем. Форматом остекления, цветовой гаммой экстерьера, просторными террасами и идеально спланированным ландшафтом вокруг. На этот раз столь гармоничное сочетание воплотили в жизнь специалисты homify из Meier Architekten. Трудно представить более подходящую страну для реализации этого проекта, чем Швейцария. И даже расположение в провинции не изменило ощущение тотального люкса, которым пропитан каждый сантиметр этого проекта.
Габаритные объемы, нависающие друг над другом террасами, представляют достаточно сложную для понимания конструкцию. Общая концепция состояла в том, что дать этому дому максимальное количество террас и сложных переходов со стороны экстерьера. На втором этаже за флоат-стеклом джамбо-формата – гостиная с телевизором. Рядом слева – терраса для столовой группы для теплых дней, а сразу за ней – маленькая гостиная с камином.
Загадочная асимметрия встречает нас и со стороны парадного въезда. Но здесь нет эффектного панорамного блока остекления. Важная для современного человека приватность обуславливает почти глухой передний фасад. На самом верху с линейно-горизонтальным окном и узким вертикальным блоком – спальня с собственной террасой.
Кухня и основная гостиная находятся на втором этаже в формате открытой планировки. Правильно подобранные материалы отделки и мебели обеспечивают удивительную гармонию таких разных зон. Практически во всех современных домах кухня больше не выглядит, как место, где все варится-жарится и пышет огнем. Кажется, что здесь готовят только смузи и легкие десерты.
В интерьере решено было сыграть на фактурах. Цветовая палитра составлена из оттенков серого, а вот материалы дают требуемое разнообразие. Потому интерьер вовсе не выглядит излишне скромным и скучным. Напротив, он показывает максимум изысканности для истинных гурманов от дизайна.
Если позволяет погода, трапезу можно перенести на улицу. Столь просторная терраса нуждалась в дополнительном освещении, потому в ее крыше сделано световое окно, закрытое прочным оргстеклом.
Уютная вторая гостиная с современным эффектным камином дополнена библиотекой. Она выходит на террасу и «окно в небо» освещает и ее. Особенно эффектно это выглядит вечером, когда небо становится невероятно синим.
На первом этаже расположены две спальни, разделенные лестничным холлом с диваном. В детской – удобная кровать с мягким экраном, а вторая спальня выходит на террасу с подвесными качелями. Пока ребенок маленький, родителям удобнее спать поближе, а позже можно перебраться и на последний этаж, чтобы добавить свободы и приватности как себе, так и ребенку.
Еще одна спальня расположена на самом верхнем этаже. Очень подойдет для гостевой с приватным местом для отдыха на собственной террасе.
Одним из элементов эффектного ландшафтного дизайна этого проекта является просторная терраса, выложенная стильными каменными плитами. На ней – брендовая мебель из техноротанга и модные кофейные столики на металлическом каркасе.
Шикарная ванная комната с большим окном!
А теперь вспомните весь этот дом и представьте себя в этой ванне ярким солнечным днем или теплой летней ночью. Проникнитесь ощущением тотального люкса и подумайте, какая часть из этого проекта может оказаться в вашем доме.
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