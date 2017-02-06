​Потрясающий проект дома с мансардой за 4 млн

Студия TAPO спроектировала данный дом для семьи с двумя детьми, которая хотела объединить местные азиатские традиции и стилистику шале. Именно таким виделся дом мечты будущим владельцам этого эстетичного оазиса.
Так, за основу была взята низкоскатная кровля, идея двусветной гостиной, контраст черных рам на белом фоне. Именно за счет черного цвета отделки достаточно сильное акцентирование во внешнем облике сделано на скате кровли, что позволяет считать этот дом вольной интерпретацией стиля шале! Сам дом построен по каркасной технологии, система отопления – газовый котел + «теплый пол».
Дом имеет четыре спальни и отлично подходит для семьи с маленькими детьми, для трех поколений одной семьи (так как одна спальня находится на первом этаже) и для маленькой семьи, которая в этом случае получит кабинет!
Этот бюджетный проект оказался весьма уникальным и колоритным. Благодаря сдержанной, но контрастной цветовой гамме получилось минимумом средств создать эффект люкса и роскоши.
На участке при доме мы нашли террасу, сад с только что посаженными кустарниками и деревьями, который вскоре будет сплошной газонной площадкой. В дизайне интерьеров этого проекта использовались лишь натуральные материалы – древесина для пола и потолка.
Общая площадь дома – около 140 кв. метров. На первом этаже разместилась двусветная гостиная (30 кв. метров), кухня (14 кв. метров), спальня (10 кв. метров), а также прихожая-гардеробная-ванная-лестница, которые вместе занимают еще около 15 кв. метров. Так, площадь первого уровня составляет около 70 квадратов.
На втором уровне нас ждут еще три спальни (по 12 кв. метров каждая) и одна ванная комната (6 кв. метров). Второй уровень занимает площадь около 40 кв. метров, исключая площадь двусветной гостиной.
Так, этот милый и, как оказалось, маленький домик – очень бюджетный вариант для строительства собственного дома. Он является мансардным, с простой отделкой и с достаточно скромным, по современным меркам, форматом остекления. При его строительстве можно легко уложиться в 2,8 млн рублей за материалы и 4 млн рублей за материалы с работой строителей.
Из-за того, что между гостиной и кухней нет перегородки, обе комнаты получают иллюзию сразу трех окон в одном помещении! Так, два из них относятся к двусветной гостиной, а третье – к зоне кухни. Из обоих блоков дверей-слайдеров (стоимость каждого – примерно 30 тысяч рублей) есть выход на простую террасу.
Стильная кухня имеет встроенную бытовую технику, акриловую глянцевую столешницу и темные деревянные фасады. Слева мы найдем проход в спальню-кабинет, справа – выход в коридор возле прихожей.
Одна из спален наверху имеет красивый балкончик и, благодаря наличию балкона внутри дома и потолочных балок, выглядит, как настоящая комната в стиле шале! Отделка пола была произведена качественным натуральным паркетом.
Вторая спальня наверху имеет встроенную систему хранения и является детской.
Небольшая ванная разделена на две части – с ванной чашей и окном и туалетную комнату с унитазом и раковиной.
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