​Потрясающий проект дома с мансардой за 4 млн

Студия TAPO спроектировала данный дом для семьи с двумя детьми, которая хотела объединить местные азиатские традиции и стилистику шале. Именно таким виделся дом мечты будущим владельцам этого эстетичного оазиса.

Так, за основу была взята низкоскатная кровля, идея двусветной гостиной, контраст черных рам на белом фоне. Именно за счет черного цвета отделки достаточно сильное акцентирование во внешнем облике сделано на скате кровли, что позволяет считать этот дом вольной интерпретацией стиля шале! Сам дом построен по каркасной технологии, система отопления – газовый котел + «теплый пол».

Дом имеет четыре спальни и отлично подходит для семьи с маленькими детьми, для трех поколений одной семьи (так как одна спальня находится на первом этаже) и для маленькой семьи, которая в этом случае получит кабинет!