​Одноэтажный дом: 100 квадратов за 2 млн

О таком доме можно только мечтать! Маленький, современный, с модной деревянной отделкой фасадов и большими окнами! А уж про бюджет мы и вовсе молчим – в этом проекте нет никаких излишеств, что позволяет построить его на весьма скромные средства.
Цена в 2 млн рассчитана только на материалы самого дома, установку фундамента и кровли. Остальные работы по строительству и отделке не учтены в этой сумме.
Удивительно, но при своей компактной форме и очень символичном внешнем виде дом все-таки имеет достаточное количество спален – 3 штуки, с одной ванной комнатой и одним гостевым туалетом. Поэтому его никак нельзя назвать «домом для одиночки» – он рассчитан, как минимум, на семью из четверых!
Дом построен по технологии SIP-панелей, но он может быть реализован и как блочный, и как кирпичный дом. Отсутствие визуальной границы между фронтоном и первым уровнем выглядит очень современно. Сам дом можно назвать проектом в скандинавском стиле.
В отделке фасадов использована лиственница, в интерьерах – штукатурка, гипсокартонные перегородки, а также полы из лиственницы.
Маленький домик имеет три спальни по 14 кв метров, 20-метровую гостиную, 16-метровую кухню, 10-метровый коридор с просторными встроенными гардеробами. Он расположен на маленьком участке в 6 соток, что не редкость в азиатских странах.
Блоки остекления в этом доме двухкамерные, теплые, подходящие для холодного климата. Сейчас такое остекление в РФ стоит 10 тысяч рублей за кв. метр, поэтому не стоит думать о таком «излишестве» как о слишком дорогостоящей или неудобной затее.
Отопление дома реализовано на системе теплового насоса и «теплого пола». Саму же стоимость дома мы посчитали по бюджетной схеме с газовым котлом и «теплым полом». Заметьте, в спальнях – более маленькие окна, чем в остальных комнатах.
В длинном коридоре мы нашли примерно 6 метров встроенного хранения, что очень удобно для любой семьи, особенно с маленькими детьми. Исключительно экологичный интерьер также может считаться прекрасным решением для молодых семей.
Маленькая терраса при доме очень подходит для игр детей – здесь можно разложить игрушки, поиграть сидя, свесить ноги в сторону сада, устроить чаепитие. Кухонный остров со столовой группой также находятся возле террасы, что очень эргономично.
В целом данный проект дома площадью 100 кв. метров можно назвать уникальным и очень комфортабельным. Минус в нем только один – достаточно большая площадь фундамента, что при строительстве из SIP-панелей тоже не будет проблемой, так как из-за небольшого веса самого здания здесь нужен самый простой его тип.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;