Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Одноэтажный дом: 100 квадратов за 2 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
Loading admin actions …

О таком доме можно только мечтать! Маленький, современный, с модной деревянной отделкой фасадов и большими окнами! А уж про бюджет мы и вовсе молчим – в этом проекте нет никаких излишеств, что позволяет построить его на весьма скромные средства.

Цена в 2 млн рассчитана только на материалы самого дома, установку фундамента и кровли. Остальные работы по строительству и отделке не учтены в этой сумме.

​Домик на семью

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

Удивительно, но при своей компактной форме и очень символичном внешнем виде дом все-таки имеет достаточное количество спален – 3 штуки, с одной ванной комнатой и одним гостевым туалетом. Поэтому его никак нельзя назвать «домом для одиночки» – он рассчитан, как минимум, на семью из четверых!

​Простые материалы

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

Дом построен по технологии SIP-панелей, но он может быть реализован и как блочный, и как кирпичный дом. Отсутствие визуальной границы между фронтоном и первым уровнем выглядит очень современно. Сам дом можно назвать проектом в скандинавском стиле.

В отделке фасадов использована лиственница, в интерьерах – штукатурка, гипсокартонные перегородки, а также полы из лиственницы.

​Планировка

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

Маленький домик имеет три спальни по 14 кв метров, 20-метровую гостиную, 16-метровую кухню, 10-метровый коридор с просторными встроенными гардеробами. Он расположен на маленьком участке в 6 соток, что не редкость в азиатских странах.

​Панорамное остекление

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

Блоки остекления в этом доме двухкамерные, теплые, подходящие для холодного климата. Сейчас такое остекление в РФ стоит 10 тысяч рублей за кв. метр, поэтому не стоит думать о таком «излишестве» как о слишком дорогостоящей или неудобной затее.

​Спальня

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Спальня в эклектичном стиле
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

Отопление дома реализовано на системе теплового насоса и «теплого пола». Саму же стоимость дома мы посчитали по бюджетной схеме с газовым котлом и «теплым полом». Заметьте, в спальнях – более маленькие окна, чем в остальных комнатах.

​Коридор

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле ДПК Белый
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

В длинном коридоре мы нашли примерно 6 метров встроенного хранения, что очень удобно для любой семьи, особенно с маленькими детьми. Исключительно экологичный интерьер также может считаться прекрасным решением для молодых семей.

​Терраса при доме

House in Inuyama, hm+architects 一級建築士事務所 hm+architects 一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле Дерево
hm+architects 一級建築士事務所

hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所
hm+architects 一級建築士事務所

Маленькая терраса при доме очень подходит для игр детей – здесь можно разложить игрушки, поиграть сидя, свесить ноги в сторону сада, устроить чаепитие. Кухонный остров со столовой группой также находятся возле террасы, что очень эргономично.

В целом данный проект дома площадью 100 кв. метров можно назвать уникальным и очень комфортабельным. Минус в нем только один – достаточно большая площадь фундамента, что при строительстве из SIP-панелей тоже не будет проблемой, так как из-за небольшого веса самого здания здесь нужен самый простой его тип.

Далее на homify:

— Лучшие проекты домов на homify;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.

​Потрясающий проект дома с мансардой за 4 млн

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо