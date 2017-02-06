​Одноэтажный дом: 100 квадратов за 2 млн

О таком доме можно только мечтать! Маленький, современный, с модной деревянной отделкой фасадов и большими окнами! А уж про бюджет мы и вовсе молчим – в этом проекте нет никаких излишеств, что позволяет построить его на весьма скромные средства.

Цена в 2 млн рассчитана только на материалы самого дома, установку фундамента и кровли. Остальные работы по строительству и отделке не учтены в этой сумме.