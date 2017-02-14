​Ультра-стильный коттедж за 2 млн рублей

Каркасный, дешевый, но при этом очень симпатичный, этот домик абсолютно точно заслуживает вашего пристального внимания. Только посмотрите на планировку и остекление, экологичную отделку и расположение – прямо возле окраины леса!

Специалисты студии Swerve в Японии занимаются исключительно лаконичными современными проектами. Они любят отделку фасадов железом, косые стены, необычные планировки, футуристичные двусветные гостиные и, что самое главное, воплощают эксклюзивный подход к пожеланиям каждого заказчика.

Так, этот дом площадью 113 кв. метров может быть оптимально построен за сумму в 2 млн рублей в формате «под отделку».