​Ультра-стильный коттедж за 2 млн рублей

Каркасный, дешевый, но при этом очень симпатичный, этот домик абсолютно точно заслуживает вашего пристального внимания. Только посмотрите на планировку и остекление, экологичную отделку и расположение – прямо возле окраины леса!
Специалисты студии Swerve в Японии занимаются исключительно лаконичными современными проектами. Они любят отделку фасадов железом, косые стены, необычные планировки, футуристичные двусветные гостиные и, что самое главное, воплощают эксклюзивный подход к пожеланиям каждого заказчика.
Так, этот дом площадью 113 кв. метров может быть оптимально построен за сумму в 2 млн рублей в формате «под отделку».
Гостиная с кухней здесь имеет площадь около 35 кв. метров, прихожая с гардеробом – около 15 кв. метров, внизу есть спальня и ванная комната, всего около 20 кв. метров. На втором этаже есть две спальни (по 10 кв. метров), ванная (4 кв. метра) и холл (около 18 кв. метров), который по сути является второй гостиной для детей – здесь они выполняют домашнее задание, играют, сидят с ноутбуками.
Таким образом, общая площадь дома – всего лишь 113 кв. метров, а рассчитан он на пару с четырьмя детьми. В каждой детской по два ребенка + у гостиной есть тот просторный лестничный холл для работы и игр.
Если 113-метровый дом можно построить за 2 млн рублей, то закончить его в формате «под ключ», включая работу строителей, можно за 3 млн рублей. В эту цену включен и формат остекления, как в этом доме, и отделка, как в проекте.
Лестничный холл находится между прихожей со встроенными гардеробами и кухней-гостиной на подиуме.
Стильная гостиная частично имеет два уровня и выглядят очень по-японски. Тем не менее, добавив сюда изумрудный диван честерфильд с капитоне и темно-коричневую мебель для ТВ, мы получаем вполне европейский интерьер!
Стильная кухня в нише имеет с одной стороны деревянные, а с другой – белые фасады. Столешница здесь стальная и очень практичная, в зоне «острова» находится раковина и плита.
В лестничном холле расположился кабинет для четверых детей за длинной столешницей. Здесь же, на втором этаже есть две спальни и ванная комната для детей. Комната родителей находится на первом этаже, за прихожей в сторону от гостиной.
Так выглядит вечерний вид этого прекрасного дома, полного неожиданных решений. Из-за асимметричной формы может быть не совсем понятно, где именно находятся две детские спальни на втором этаже. Отвечаем – окно на просвет слева в зоне холла является уже окном спальни, а не окном холла. Вторая детская находится правее, рядом с ванной комнатой.
При этом, изначально две детские были частью холла, а теперь они отделены от него каркасными перегородками. Раньше (когда дети были маленькими) пространство было более открытым, а теперь – более приватным.
Так, этот дом «под ключ» с системой отопления газовый котел + «теплый пол» действительно можно реализовать за 3 млн рублей, и все из-за его небольшой 113-метровой площади!
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