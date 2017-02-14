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​Ультра-стильный коттедж за 2 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Кухня в стиле модерн
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Каркасный, дешевый, но при этом очень симпатичный, этот домик абсолютно точно заслуживает вашего пристального внимания. Только посмотрите на планировку и остекление, экологичную отделку и расположение – прямо возле окраины леса!

Специалисты студии Swerve в Японии занимаются исключительно лаконичными современными проектами. Они любят отделку фасадов железом, косые стены, необычные планировки, футуристичные двусветные гостиные и, что самое главное, воплощают эксклюзивный подход к пожеланиям каждого заказчика.

Так, этот дом площадью 113 кв. метров может быть оптимально построен за сумму в 2 млн рублей в формате «под отделку».

​Планировка дома

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Дома в стиле модерн
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Гостиная с кухней здесь имеет площадь около 35 кв. метров, прихожая с гардеробом – около 15 кв. метров, внизу есть спальня и ванная комната, всего около 20 кв. метров. На втором этаже есть две спальни (по 10 кв. метров), ванная (4 кв. метра) и холл (около 18 кв. метров), который по сути является второй гостиной для детей – здесь они выполняют домашнее задание, играют, сидят с ноутбуками.

Таким образом, общая площадь дома – всего лишь 113 кв. метров, а рассчитан он на пару с четырьмя детьми. В каждой детской по два ребенка + у гостиной есть тот просторный лестничный холл для работы и игр.

​Стоимость реализации

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Если 113-метровый дом можно построить за 2 млн рублей, то закончить его в формате «под ключ», включая работу строителей, можно за 3 млн рублей. В эту цену включен и формат остекления, как в этом доме, и отделка, как в проекте.

​Вид из кухни

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Лестничный холл находится между прихожей со встроенными гардеробами и кухней-гостиной на подиуме.

​Гостиная

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Гостиная в стиле модерн
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Стильная гостиная частично имеет два уровня и выглядят очень по-японски. Тем не менее, добавив сюда изумрудный диван честерфильд с капитоне и темно-коричневую мебель для ТВ, мы получаем вполне европейский интерьер!

​Кухня в нише

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Кухня в стиле модерн
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Стильная кухня в нише имеет с одной стороны деревянные, а с другой – белые фасады. Столешница здесь стальная и очень практичная, в зоне «острова» находится раковина и плита.

​Кабинет на втором этаже

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Детская комната в стиле модерн
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

В лестничном холле расположился кабинет для четверых детей за длинной столешницей. Здесь же, на втором этаже есть две спальни и ванная комната для детей. Комната родителей находится на первом этаже, за прихожей в сторону от гостиной.

​Вечерний вид

北鎌倉の家, 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects 桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects Дома в стиле модерн
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects
桑原茂建築設計事務所 / Shigeru Kuwahara Architects

Так выглядит вечерний вид этого прекрасного дома, полного неожиданных решений. Из-за асимметричной формы может быть не совсем понятно, где именно находятся две детские спальни на втором этаже. Отвечаем – окно на просвет слева в зоне холла является уже окном спальни, а не окном холла. Вторая детская находится правее, рядом с ванной комнатой.

При этом, изначально две детские были частью холла, а теперь они отделены от него каркасными перегородками. Раньше (когда дети были маленькими) пространство было более открытым, а теперь – более приватным.

Так, этот дом «под ключ» с системой отопления газовый котел + «теплый пол» действительно можно реализовать за 3 млн рублей, и все из-за его небольшой 113-метровой площади!

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