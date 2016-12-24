TOP-10 коттеджей с панорамным остеклением

Мечтаете о доме с панорамным остеклением? Давайте мечтать вместе! Специально для вас мы собрали дома, которые поражают форматом остекления и будто бы являются игрушечными!

Панорамное остекление – очень важная часть проекта любого современного дома. Ограничиваетесь ли вы дверьми-слайдерами на террасу из гостиной из соображений экономии или делаете почти полностью стеклянный фасад, трехкамерные стеклопакеты будут идеальным решением для климата РФ, двухкамерные – для Большого Сочи.

Панорамное остекление требует систему отопления, вмонтированную в пол с интегрированными сюда радиаторами или основанную на тепловом насосе (воздух) или системе «теплого пола». Но даже маленькие напольные радиаторы возле окон смотрятся достаточно привлекательно, правда, такой вариант нежелателен из-за невозможности подойти вплотную к окну, а это, пожалуй, наивысшее удовольствие в данном деле.