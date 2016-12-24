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TOP-10 коттеджей с панорамным остеклением

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Дома в стиле модерн
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Мечтаете о доме с панорамным остеклением? Давайте мечтать вместе! Специально для вас мы собрали дома, которые поражают форматом остекления и будто бы являются игрушечными!

Панорамное остекление – очень важная часть проекта любого современного дома. Ограничиваетесь ли вы дверьми-слайдерами на террасу из гостиной из соображений экономии или делаете почти полностью стеклянный фасад, трехкамерные стеклопакеты будут идеальным решением для климата РФ, двухкамерные – для Большого Сочи.

Панорамное остекление требует систему отопления, вмонтированную в пол с интегрированными сюда радиаторами или основанную на тепловом насосе (воздух) или системе «теплого пола». Но даже маленькие напольные радиаторы возле окон смотрятся достаточно привлекательно, правда, такой вариант нежелателен из-за невозможности подойти вплотную к окну, а это, пожалуй, наивысшее удовольствие в данном деле.

​Уникальный и открытый природе

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом с панорамным остеклением и видом на лес, озеро или горы особенно интересен. Кажется, что в нем постоянно показывают высококачественный фильм про природу.

​Сказка наяву

Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten Дома в стиле модерн
m67 architekten

m67 architekten
m67 architekten
m67 architekten

Неужели кто-то откажется от такого дома!? В нем есть все, что только можно пожелать – шикарная и удобная кухня, спальни со встроенными гардеробами и гостиная, в которой хочется проводить каждый вечер!

​Сказка наяву

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH Дома в эклектичном стиле
21-arch GmbH

21-arch GmbH
21-arch GmbH
21-arch GmbH

Неужели кто-то откажется от такого дома!? В нем есть все, что только можно пожелать – шикарная и удобная кухня, спальни со встроенными гардеробами и гостиная, в которой хочется проводить каждый вечер!

​Приватность прежде всего

Wohnhaus in Moosbach 2015, Fichtner Gruber Architekten Fichtner Gruber Architekten Дома в стиле модерн
Fichtner Gruber Architekten

Fichtner Gruber Architekten
Fichtner Gruber Architekten
Fichtner Gruber Architekten

Для двух из детских спален наверху этот прекрасный дом имеет балкончик, который является любимым местом для игр детей!

​Вилла итальяно

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure Дома в стиле модерн
STRICK Architekten + Ingenieure

STRICK Architekten + Ingenieure
STRICK Architekten + Ingenieure
STRICK Architekten + Ingenieure

Этот коттедж в стиле модерн построен с любовью к традиционной итальянской архитектуре. Это видно по красивому обрамлению для кровли и специальным декоративным колоннам на крыльце. Планировка дома тоже на современный лад повторяет итальянские мотивы.

​Дом-картинка

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Дома в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Этот дом похож на сбывшуюся мечту о жизни в пентхаусе!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Голландский домик у реки

Woning Vlietweg Leiden, VVKH Architecten VVKH Architecten Дома в стиле модерн
VVKH Architecten

VVKH Architecten
VVKH Architecten
VVKH Architecten

Голландские дома, пускай, и всегда немного традиционные, тоже могут иметь панорамное остекление. Построенный у реки, этот смотрится особенно интересно.

​Немецкая сказка

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Этот дом идеально подойдет для стандартного пригорода. В нем есть комфортабельность и рациональный подход к планировке, удобная терраса и теплые окна!

Дом с характером

Дом во Львове ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом во Львове

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Элегантность этого проекта видна невооруженным глазом. Уверены, такой дом обязательно должен быть оформлен с ноткой эффектного гламура.

​Как на открытке

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Этот эксклюзивный проект поражает воображение – кажется, что в таком доме сложно жить, но это совсем не так! Любой, кто когда-либо жил или останавливался в квартире или номере с панорамным остеклением, знает, что обратно в маленькие комнатки с маленькими окнами он уже не хочет возвращаться.

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