TOP-10 коттеджей с панорамным остеклением

Мечтаете о доме с панорамным остеклением? Давайте мечтать вместе! Специально для вас мы собрали дома, которые поражают форматом остекления и будто бы являются игрушечными!
Панорамное остекление – очень важная часть проекта любого современного дома. Ограничиваетесь ли вы дверьми-слайдерами на террасу из гостиной из соображений экономии или делаете почти полностью стеклянный фасад, трехкамерные стеклопакеты будут идеальным решением для климата РФ, двухкамерные – для Большого Сочи.
Панорамное остекление требует систему отопления, вмонтированную в пол с интегрированными сюда радиаторами или основанную на тепловом насосе (воздух) или системе «теплого пола». Но даже маленькие напольные радиаторы возле окон смотрятся достаточно привлекательно, правда, такой вариант нежелателен из-за невозможности подойти вплотную к окну, а это, пожалуй, наивысшее удовольствие в данном деле.
Дом с панорамным остеклением и видом на лес, озеро или горы особенно интересен. Кажется, что в нем постоянно показывают высококачественный фильм про природу.
Неужели кто-то откажется от такого дома!? В нем есть все, что только можно пожелать – шикарная и удобная кухня, спальни со встроенными гардеробами и гостиная, в которой хочется проводить каждый вечер!
Неужели кто-то откажется от такого дома!? В нем есть все, что только можно пожелать – шикарная и удобная кухня, спальни со встроенными гардеробами и гостиная, в которой хочется проводить каждый вечер!
Для двух из детских спален наверху этот прекрасный дом имеет балкончик, который является любимым местом для игр детей!
Этот коттедж в стиле модерн построен с любовью к традиционной итальянской архитектуре. Это видно по красивому обрамлению для кровли и специальным декоративным колоннам на крыльце. Планировка дома тоже на современный лад повторяет итальянские мотивы.
Этот дом похож на сбывшуюся мечту о жизни в пентхаусе!
Голландские дома, пускай, и всегда немного традиционные, тоже могут иметь панорамное остекление. Построенный у реки, этот смотрится особенно интересно.
Этот дом идеально подойдет для стандартного пригорода. В нем есть комфортабельность и рациональный подход к планировке, удобная терраса и теплые окна!
Элегантность этого проекта видна невооруженным глазом. Уверены, такой дом обязательно должен быть оформлен с ноткой эффектного гламура.
Этот эксклюзивный проект поражает воображение – кажется, что в таком доме сложно жить, но это совсем не так! Любой, кто когда-либо жил или останавливался в квартире или номере с панорамным остеклением, знает, что обратно в маленькие комнатки с маленькими окнами он уже не хочет возвращаться.
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