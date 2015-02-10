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Современные камины

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M-Design Room divider, Anglia Fireplaces & Design Ltd Anglia Fireplaces & Design Ltd ГостинаяКамины и аксессуары
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Во все времена уют и очарование огня побуждали людей создавать в своих домах очаги или камины. Магия огня дарит ощущение спокойствия, умиротворения и комфорта. Что может быть лучше отдыха в загородном доме перед зажженным камином, который можно провести в размышлениях, душевных беседах или прослушивании музыки! В такие моменты она звучит совершенно по-особенному, сливаясь в унисон с неповторимым потрескиванием пламени…

На сегодняшний день камины остаются востребованными, поэтому устанавливают их в гостиных, столовых и спальнях. Сегодня мы поделимся идеями интерьеров, в которых они занимают центральное место. Новейшие разработки позволяют создавать одинаково функциональные и  современные камины.

Настроение безмятежности

Indie Style Interiors - all season living with style Indie Style Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – all season living with style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

Дизайнеры студии Indie Style Interiors создали идеальное место для релаксации. Встроенный в стену камин идеально вписывается в общий интерьер помещения, становится его доминирующим элементом, совершенно не нарушая гармонию, а дополняя её. При мерцающем пламени огня можно провести приятный вечер с бокалом вина, предаваясь собственным воспоминаниям или увлекательным строчкам любимой книги.

Подвесной камин

Cocoon Aeris Fireplace, Wharfside Furniture Wharfside Furniture ГостинаяКамины и аксессуары
Wharfside Furniture

Cocoon Aeris Fireplace

Wharfside Furniture
Wharfside Furniture
Wharfside Furniture

Перед нами совершенно невероятная модель камина “The Cocoon Aeris” от Wharfside Furniture для истинных поклонников современного дизайна. Он вращается на 360 градусов. Он может быть подвешен к любому типу потолка. Он может крепиться даже на наклонной крыше. Для работы этого камина необходим этиловый спирт, который, как известно, является био-топливом, получаемым из растений. Таким образом, можно сказать, что поддерживая современный дизайн, хозяин интерьера заботится и об окружающей среде.

Сдержанный минимализм

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Любителям скандинавского стиля такой камин может подарить настоящее очарование минимализма. Покрытый слоем светлой краски (в отдалении напоминающей цвет сосны) и в сочетании со светло-серым матовым оттенком металла, такой камин далек от классических представлений о домашнем очаге. Трудно поверить, что интерьер всего дома носит совершенно иной характер и выполнен в викторианском стиле. Сотрудники Sybarite Architects создали шедевр, который одновременно сливается и резонирует с другими необычными особенностями этого жилища.

Спрятанные сокровища

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett, Dow Jones Architects Dow Jones Architects Гостиная в стиле минимализм
Dow Jones Architects

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett

Dow Jones Architects
Dow Jones Architects
Dow Jones Architects

Первые ассоциации, которые приходят на ум, когда мы говорим о каминах – это уют домашнего очага, теплота, спокойствие и надежность. Архитекторы Dow Jones Architects создали камин для семейного отдыха, просто спрятав его в стенном проеме.

Удивительный дизайн

M-Design Room divider, Anglia Fireplaces & Design Ltd Anglia Fireplaces & Design Ltd ГостинаяКамины и аксессуары
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd

M-Design Room divider

Anglia Fireplaces & Design Ltd
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd
Anglia Fireplaces & Design Ltd

Имея простые формы и гармоничные пропорции, такой вариант камина от Anglia Fireplaces Design заинтересует тех, кто желает использовать его по функциональному назначению, как элемент дизайна интерьера, а также в качестве межкомнатной перегородки.

Цветные шторы – буйство красок в четырех стенах

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