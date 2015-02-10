Во все времена уют и очарование огня побуждали людей создавать в своих домах очаги или камины. Магия огня дарит ощущение спокойствия, умиротворения и комфорта. Что может быть лучше отдыха в загородном доме перед зажженным камином, который можно провести в размышлениях, душевных беседах или прослушивании музыки! В такие моменты она звучит совершенно по-особенному, сливаясь в унисон с неповторимым потрескиванием пламени…

На сегодняшний день камины остаются востребованными, поэтому устанавливают их в гостиных, столовых и спальнях. Сегодня мы поделимся идеями интерьеров, в которых они занимают центральное место. Новейшие разработки позволяют создавать одинаково функциональные и современные камины.