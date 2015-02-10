Во все времена уют и очарование огня побуждали людей создавать в своих домах очаги или камины. Магия огня дарит ощущение спокойствия, умиротворения и комфорта. Что может быть лучше отдыха в загородном доме перед зажженным камином, который можно провести в размышлениях, душевных беседах или прослушивании музыки! В такие моменты она звучит совершенно по-особенному, сливаясь в унисон с неповторимым потрескиванием пламени…
На сегодняшний день камины остаются востребованными, поэтому устанавливают их в гостиных, столовых и спальнях. Сегодня мы поделимся идеями интерьеров, в которых они занимают центральное место. Новейшие разработки позволяют создавать одинаково функциональные и современные камины.
Дизайнеры студии Indie Style Interiors создали идеальное место для релаксации. Встроенный в стену камин идеально вписывается в общий интерьер помещения, становится его доминирующим элементом, совершенно не нарушая гармонию, а дополняя её. При мерцающем пламени огня можно провести приятный вечер с бокалом вина, предаваясь собственным воспоминаниям или увлекательным строчкам любимой книги.
Перед нами совершенно невероятная модель камина “The Cocoon Aeris” от Wharfside Furniture для истинных поклонников современного дизайна. Он вращается на 360 градусов. Он может быть подвешен к любому типу потолка. Он может крепиться даже на наклонной крыше. Для работы этого камина необходим этиловый спирт, который, как известно, является био-топливом, получаемым из растений. Таким образом, можно сказать, что поддерживая современный дизайн, хозяин интерьера заботится и об окружающей среде.
Любителям скандинавского стиля такой камин может подарить настоящее очарование минимализма. Покрытый слоем светлой краски (в отдалении напоминающей цвет сосны) и в сочетании со светло-серым матовым оттенком металла, такой камин далек от классических представлений о домашнем очаге. Трудно поверить, что интерьер всего дома носит совершенно иной характер и выполнен в викторианском стиле. Сотрудники Sybarite Architects создали шедевр, который одновременно сливается и резонирует с другими необычными особенностями этого жилища.
Первые ассоциации, которые приходят на ум, когда мы говорим о каминах – это уют домашнего очага, теплота, спокойствие и надежность. Архитекторы Dow Jones Architects создали камин для семейного отдыха, просто спрятав его в стенном проеме.
Имея простые формы и гармоничные пропорции, такой вариант камина от Anglia Fireplaces Design заинтересует тех, кто желает использовать его по функциональному назначению, как элемент дизайна интерьера, а также в качестве межкомнатной перегородки.