Квартира-лофт

Если переводить дословно с английского, то лофт – это ни что иное как чердак или мастерская прямо под крышей. Архитектурную коннотацию это слово обрело сравнительно недавно. В середине XX века бывшие индустриальные здания в центре Нью-Йорка и Лондона приобрели особую популярность среди художественной богемы, не имеющей средств арендовать нормальное жилье и крайне нуждавшейся в просторных пространствах для репетиций, мастерских и вечеринок. Строго говоря, то что преподносится в упаковке понятия лофта в России сегодня зачастую лофтом не является. Однако, мы можем говорить о стилистике лофта, имеющей определенные характеристики. Давайте рассмотрим их на примере проекта студии MCInterior.