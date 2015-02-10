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Квартира-лофт

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Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
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Если переводить дословно с английского, то лофт – это ни что иное как чердак или мастерская прямо под крышей. Архитектурную коннотацию это слово обрело сравнительно недавно. В середине XX века бывшие индустриальные здания в центре Нью-Йорка и Лондона приобрели особую популярность среди художественной богемы, не имеющей средств арендовать нормальное жилье и крайне нуждавшейся в просторных пространствах для репетиций, мастерских и вечеринок. Строго говоря, то что преподносится в упаковке понятия лофта в России сегодня зачастую лофтом не является. Однако, мы можем говорить о стилистике лофта, имеющей определенные характеристики. Давайте рассмотрим их на примере проекта студии MCInterior.

Гостиная-столовая

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Традиционно квартира-лофт представляет собой одно большое открытое пространство. Перегородки достаточно условны, зонирование часто осуществляется с помощью мебели. Если высота потолков позволяет организовать дополнительный этаж-мезонин, то там обычно располагаются спальни. Площадь данной квартиры недостаточно велика, чтобы создать в нем фабричное ощущение, однако использованные для отделки кирпич и белая штукатурка создают некий индустриальный антураж. Необычная исходная геометрия квартиры подчеркивается диагональным расположением перегородки, условно разделяющей зону гостиной и кухни.

Гостиная-прихожая

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Судя по данной визуализации, архитекторы решили пожертвовать лишними сантиметрами стены в угоду создания подвесного потолока. В итоге мы приобрели светящуюся щель по периметру всего помещения, создающую ощущение некоторой угрозы. Не смотря на то, что для для классических лофтов характерен избыток натурального света, мы можем считать данное решение адаптацией под холостяцкий вкус. Авторы явно стремились создать мужской интерьер – спокойный и  дистанцированный, холодный и таинственный. Отсюда и черно-бело-серая цветовая гамма, и кожанная мебель. Гардеробная очень умело растворяется в интерьере за своими зеркальными дверями черной торцовой стенкой.

Окно в мир

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Стандартные окна российских многоэтажек, к сожалению, не поддаются замене на панорамные фабричные, с типичной клетчатой расстекловкой. Черные портьеры – вынужденная хитрость, для сокрытия этой печальной неизбежности. Тем не менее, свобода интерпретации поверхности стены остается за хозяином. Большеформатные картины, фотографии и объекты чувствуют себя в лофте более чем уместно. При таком количестве мякгой мебели не хватает разьве что еще упирающихся в потолок книжных стеллажей.

Спальня

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Спальня в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

В спальне индустриальный характер неожиданной приобретает азиатский оттенок. Виной тому – низкая широкая, напоминающая традиционный японский матрас – футон, кровать, реечатая деревянная стена, и практически полное отсутствие какой-либо другой мебели. 

Спальня

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Спальня в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Несколько изменив подборку материалов и текстилей, авторы интерьера, тем не менее, остаются в рамках тех же цветовых сочетаний, что и в зоне прихожей-гостиной-столовой. Благодаря своему сдержанному нейтральному характеру эта комната оставляет место для одной-двух экстравагантных деталей, в данном случае еще и функциональных – лампы и торшера.

Современные камины
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