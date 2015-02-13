Бассейны из нержавеющей стали

Бассейн в саду дарит непередаваемое ощущение праздника, а также множество часов радости для всех членов семьи. Классический или оригинальный по форме, большой или маленький, с гидромассажем или без – производители предлагают массу вариантов открытых бассейнов для загородных домов.
В этой книге идей специалисты homify хотят рассказать о бассейнах из нержавеющей стали, так как именно они на сегодняшний день представляют собой довольно разнообразные по форме, глубине, материалу и оснащенности конструкции. Такие бассейны имеют массу преимуществ, например, длительный срок эксплуатации, легкость конструкции, возможность замены или дополнительной установки оборудования. В качестве примеров взяты снимки специализирующейся на строительстве бассейнов из стали компании ’Polytherm GmbH’.
Любители современного дизайна и минимализма в восторге от глянцевых или даже космических форм бассейнов из нержавеющей стали. Гигиеничная чистота впечатляет, а внешний вид сохраняется на протяжении всего практически неограниченного срока эксплуатации. Простые линии и формы, лаконичность и серебристый блеск – все это остается всегда в моде и идеально смотрится в любом саду или доме.
Бассейны из стали не только привлекательны с эстетической точки зрения, но также и очень практичны. Нержавеющая сталь не изменяет своего внешнего вида с течением времени и не подвергается коррозии. К тому же её свойства позволяют выдерживать температурные перепады без негативных последствий, а уход за таким бассейном не сопряжен с большими расходами.
Гладкая и шелковистая поверхность бассейнов из нержавеющей стали не дает развиваться водорослям, грибкам и бактериям, поскольку они не могут удерживаться на поверхности чаши. Таким образом, вся микрофлора находится в системе циркуляции воды, а количество использования чистящих средств снижается.
Большим преимуществом бассейна из нержавеющей стали перед остальными является срок монтажа. Наиболее трудоемкие процессы изготовления элементов бассейна осуществляются на специализированных предприятиях, а сама их установка на объекте достаточно проста.
Бассейн из нержавеющей стали изготавливается на заказ в соответствии с личными требованиями заказчика. Легкость конструкции позволяет по желанию оснастить его гидромассажем, светодиодным освещением, музыкальными колонками, аттракционами и многими другими функциями.