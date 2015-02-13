Бассейны из нержавеющей стали

Бассейн в саду дарит непередаваемое ощущение праздника, а также множество часов радости для всех членов семьи. Классический или оригинальный по форме, большой или маленький, с гидромассажем или без – производители предлагают массу вариантов открытых бассейнов для загородных домов.

В этой книге идей специалисты homify хотят рассказать о бассейнах из нержавеющей стали, так как именно они на сегодняшний день представляют собой довольно разнообразные по форме, глубине, материалу и оснащенности конструкции. Такие бассейны имеют массу преимуществ, например, длительный срок эксплуатации, легкость конструкции, возможность замены или дополнительной установки оборудования. В качестве примеров взяты снимки специализирующейся на строительстве бассейнов из стали компании ’Polytherm GmbH’.