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Бассейны из нержавеющей стали

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Die Wohlfühloase in den Bergen, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
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Бассейн в саду дарит непередаваемое ощущение праздника, а также множество часов радости для всех членов семьи. Классический или оригинальный по форме, большой или маленький, с гидромассажем или без – производители предлагают массу вариантов открытых бассейнов для загородных домов. 

В этой книге идей специалисты homify хотят рассказать о бассейнах из нержавеющей стали, так как именно они на сегодняшний день представляют собой довольно разнообразные по форме, глубине, материалу и оснащенности конструкции. Такие бассейны имеют массу преимуществ, например, длительный срок эксплуатации, легкость конструкции, возможность замены или дополнительной установки оборудования. В качестве примеров взяты снимки специализирующейся на строительстве бассейнов из стали компании ’Polytherm GmbH’.

Хай-тек эстетика

Die Wohlfühloase in den Bergen, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

Любители современного дизайна и минимализма в восторге от глянцевых или даже космических форм бассейнов из нержавеющей стали. Гигиеничная чистота впечатляет, а внешний вид сохраняется на протяжении всего практически неограниченного срока эксплуатации. Простые линии и формы, лаконичность и серебристый блеск – все это остается всегда в моде и идеально смотрится в любом саду или доме.

Практичность

Zeitlose Eleganz, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

Бассейны из стали не только привлекательны с эстетической точки зрения, но также и очень практичны. Нержавеющая сталь не изменяет своего внешнего вида с течением времени и не подвергается коррозии. К тому же её свойства позволяют выдерживать температурные перепады без негативных последствий, а уход за таким бассейном не сопряжен с большими расходами.

Гигиена и чистота

Eine Wohlfühloase über den Dächern, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

Гладкая и шелковистая поверхность бассейнов из нержавеющей стали не дает развиваться водорослям, грибкам и бактериям, поскольку они не могут удерживаться на поверхности чаши. Таким образом, вся микрофлора находится в системе циркуляции воды, а количество использования чистящих средств снижается.

Быстрое изготовление и установка

Schwimmkanal passt perfekt zur Architektur, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

Большим преимуществом бассейна из нержавеющей стали перед остальными является срок монтажа. Наиболее трудоемкие процессы изготовления элементов бассейна осуществляются на специализированных предприятиях, а сама их установка на объекте достаточно проста.

Дополнительные возможности

Romantisches Edelstahlpool mit färbiger LED-Beleuchtung, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

Бассейн из нержавеющей стали изготавливается на заказ в соответствии с личными требованиями заказчика. Легкость конструкции позволяет по желанию оснастить его гидромассажем, светодиодным освещением, музыкальными колонками, аттракционами и многими другими функциями.

Горка для детской комнаты
Хотите узнать больше о бассейнах из нержавеющей стали? Не забудьте оставить комментарий к этой книге идей.

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