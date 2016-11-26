Как сэкономить деньги на собственной кухне: 9 простых решений

Экономия денег не должна оборачиваться плохим питанием и покупкой продуктов исключительно по скидкам. Существует множество способов, благодаря которым вы сможете сэкономить без потери качества жизни, без ущерба для здоровья. Есть очевидные решения, как например, питание домашней, самостоятельно приготовленной едой, вместо посещения кафе и ресторанов. Ну, а кроме этого, вы можете изучить и другие примеры экономии за счет нового взгляда на привычные вещи.
Сезонные продукты дешевле, свежее и более полезны для здоровья. Вместо того, чтобы идти в супермаркет и покупать товары, которым нужно пройти пол мира, чтобы добраться до нас, лучше купить местные продукты. Это не только сэкономит значительную часть бюджета, но и улучшит качество вашего питания.
Вкуснейшие и полезные соусы можно сделать дома и порадовать семью разнообразием: привычные кетчуп и аджика, изысканные итальянские и французские соусы, эксперименты с кухнями разных стран и народов. Такие соусы можно делать и непосредственно перед обедом, и заготовить про запас несколько баночек.
Вместо того, чтобы тратить огромные суммы денег на химические продукты для очистки различных поверхностей, попробуем свои силы в создании бытовых чистящих средств.
Сделайте свой дом более радушным и гостеприимным, готовьте вкусные блюда для себя, своей семьи, приглашайте друзей не в ресторан, а в свой дом – на на ужин или праздничный обед.
Часто наши покупки связаны не с реальной потребностью в той или иной вещи. Мы забываем, что уже хранится в наших шкафах, не думаем как еще можно использовать уже имеющиеся предметы. Поэтому, если вы разложите все предметы в кухне по своим местам, разберетесь чем вы реально пользуетесь – это избавит вас от лишних трат и поможет сэкономить средства.
Вместо того, чтобы тратить большие суммы денег на модные аксессуары, разделочные доски или доски для бутербродов (в последнее время довольно популярны), почему бы не создать их самостоятельно? Попробуйте в выходные сделать самостоятельно дощечку для резки сыра или декорировать имеющуюся кухонную утварь, придав ей индивидуальность и яркий стиль при минимальных затратах.
Учитывая стоимость чашки кофе в кафе по пути на работу, гораздо выгоднее научится готовить этот бодрящий напиток дома: приобрести хорошую турку для заваривания кофе, освоить постепенно разнообразные рецепты.
Устаревшие бытовые приборы на кухне заставляют нас каждый день тратить лишние деньги из-за неэффективного использования воды, электроэнергии. Поэтому покупка более современного оборудования для кухни – важная составная часть экономичного бюджета. Разовое приобретение энергоэффективного прибора поможет вам в будущем сэкономить средства.
Выращивание собственных трав значительно улучшает атмосферу на кухне и обеспечивает свежей зеленью круглый год. Можно использовать травы свежими для салатов и в качестве приправы для блюд, заморозить с кубиками льда, добавить в бутылку с оливковым маслом для аромата.