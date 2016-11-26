Как сэкономить деньги на собственной кухне: 9 простых решений

Часто наши покупки связаны не с реальной потребностью в той или иной вещи. Мы забываем, что уже хранится в наших шкафах, не думаем как еще можно использовать уже имеющиеся предметы. Поэтому, если вы разложите все предметы в кухне по своим местам, разберетесь чем вы реально пользуетесь – это избавит вас от лишних трат и поможет сэкономить средства.