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Как сэкономить деньги на собственной кухне: 9 простых решений

Перла Вереника Перла Вереника
House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン КухняСтолешницы Дерево Эффект древесины
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Экономия денег не должна оборачиваться плохим питанием и покупкой продуктов исключительно по скидкам. Существует множество способов, благодаря которым вы сможете сэкономить без потери качества жизни, без ущерба для здоровья. Есть очевидные решения, как например, питание домашней, самостоятельно приготовленной едой, вместо посещения кафе и ресторанов. Ну, а кроме этого, вы можете изучить и другие примеры экономии за счет нового взгляда на привычные вещи. 

1. Сезонные продукты

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Кухня в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Сезонные продукты дешевле, свежее и более полезны для здоровья. Вместо того, чтобы идти в супермаркет и покупать товары, которым нужно пройти пол мира, чтобы добраться до нас, лучше купить местные продукты. Это не только сэкономит значительную часть бюджета, но и улучшит качество вашего питания.

2. Делаем свои собственные соусы и консервы

homify КухняХранение
homify

homify
homify
homify

Вкуснейшие и полезные соусы можно сделать дома и порадовать семью разнообразием: привычные кетчуп и аджика, изысканные итальянские и французские соусы, эксперименты с кухнями разных стран и народов. Такие соусы можно делать и непосредственно перед обедом, и заготовить про запас несколько баночек. 

3. Давайте создадим свои собственные чистящие средства

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Кухня в стиле модерн
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Вместо того, чтобы тратить огромные суммы денег на химические продукты для очистки различных поверхностей, попробуем свои силы в создании бытовых чистящих средств.

4. Домашняя еда

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сделайте свой дом более радушным и гостеприимным, готовьте вкусные блюда для себя, своей семьи, приглашайте друзей не в ресторан, а в свой дом – на на ужин или праздничный обед.

5. Приведите вещи в порядок

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Часто наши покупки связаны не с реальной потребностью в той или иной вещи. Мы забываем, что уже хранится в наших шкафах, не думаем как еще можно использовать уже имеющиеся предметы. Поэтому, если вы разложите все предметы в кухне по своим местам, разберетесь чем вы реально пользуетесь – это избавит вас от лишних трат и поможет сэкономить средства.

6. Делаем кухонные аксессуары своими руками

Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK КухняКухонная мебель
EMOH Modern Furniture Store HK

EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK

Вместо того, чтобы тратить большие суммы денег на модные аксессуары, разделочные доски или доски для бутербродов (в последнее время довольно популярны), почему бы не создать их самостоятельно? Попробуйте в выходные сделать самостоятельно дощечку для резки сыра или декорировать имеющуюся кухонную утварь, придав ей индивидуальность и яркий стиль при минимальных затратах. 

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7. Утренняя чашка вкусного кофе – учимся заваривать дома

Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture КухняШкафы и полки
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Учитывая стоимость чашки кофе в кафе по пути на работу, гораздо выгоднее научится готовить этот бодрящий напиток дома: приобрести хорошую турку для заваривания кофе, освоить постепенно разнообразные рецепты.

8. Замена устаревшего оборудования

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン КухняСтолешницы Дерево Эффект древесины
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Устаревшие бытовые приборы на кухне заставляют нас каждый день тратить лишние деньги из-за неэффективного использования воды, электроэнергии. Поэтому покупка более современного оборудования для кухни – важная составная часть экономичного бюджета. Разовое приобретение энергоэффективного прибора поможет вам в будущем сэкономить средства.

9. Выращивание домашней зелени на кухне

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby КухняШкафы и полки
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

Выращивание собственных трав значительно улучшает атмосферу на кухне и обеспечивает свежей зеленью круглый год. Можно использовать травы свежими для салатов и в качестве приправы для блюд, заморозить с кубиками льда, добавить в бутылку с оливковым маслом для аромата. 

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