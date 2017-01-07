Дом мечты в стиле модерн

Этот дом расположен в городке Бреда, в Нидерландах, в месте, известном своими удивительными осенними пейзажами, которые заставляли не одного фотографа и художника вдохновляться ими.
Студия Darmowa konsultacja Joep van Os Architectenbureau именно здесь реализовала этот проект современного дома, которому чуждо все традиционное, неудобное и показное.
На примере этого удивительно уютного и комфортабельного современного дома мы рассмотрим тренды в дизайне интерьера и архитектуре, которые вы будете видеть в проектах следующих лет на homify.
И если сейчас еще не все по достоинству оценили модерн и минимализм нового уровня, то пожив хотя бы неделю в таком доме, вы поймете, почему владельцы передумали строить дом в стиле кантри или рустик, а совершили выбор в пользу энергоэффективного дома с теплым керамическим полом и светлыми интерьерами.
Что вы знаете о планировках домов? Наверняка, вы видели многие из них. Например, узкофасадные или похожие на ранчо, одноэтажные. Но что, если все, что вы знали ранее, вдруг потеряло ценность? Вы знали стандарты, стили и возможности, и тут произошел прорыв и все вдруг изменилось! Так и случилось с новым типом сборных домов, где два блока один над другим могут быть перпендикулярны друг другу или параллельны, но со смещением в 5 метров или, например, диагональных по отношению друг к другу!
Нестандартные планировки позволяют добиться идеальных видов из окон, приватных и живописных, распределить приватные зоны между разными членами семьи на должном уровне и увеличить комфортабельность каждой отдельно взятой комнаты. Если ранее дом быт статичным элементом, где все комнаты очень сильно зависели друг от друга, то теперь каждая из них является почти автономной функциональной зоной.
Так, спальня теперь имеет ванную комнату и гардеробную, детская – зону кабинета и игровой, кухня имеет уголок для завтраков в то время, как гостиная – собственную столовую. При этом при каждой спальне есть ванная комната плюс к прачечной при кухне и гостевой туалетной комнате рядом с прихожей!
Имитация ценных пород дерева (для модульной деревянной мебели) и камня (для керамической плитки) – это то, что выводит наши современные интерьеры на новый уровень. Так, мрамор оказывается доступен каждому, из зебрано можно купить целую кухню, а рамы для окон оказываются ничем иным, как палисандром. На фотографии выше в этом проекте вы увидели кухню с имитацией зебрано в шоколадном оттенке.
Пока ниши для декора и подсветки занимают воображение дизайнеров интерьера маленьких городских квартир, в загородном доме интегрированными оказываются камины, дровницы, телевизоры и домашние кинотеатры, огромные гарнитуры для кухни с холодильниками, которые выглядят более, чем компактными. Кроме того, интегрированной в потолок оказывается вытяжка, в пол – подсветка, а гардеробы и вовсе кажутся потайными комнатами-невидимками.
Шикарная встроенная подсветка на потолке, для мебели, иногда на полу, вдоль лестницы – то, что делает дом особенно волшебным вечером.
Встроенная духовка, микроволновка, холодильник, плита и другая бытовая техника повышают уровень комфорта в доме.
Шикарное трехкамерное панорамное остекление идеально для холодного климата, а в паре с качественным утеплением минеральной ватой его можно использовать практически без ограничений.
Стильный вариант черной лестницы в стиле азиатского минимализма тоже отлично подходит под формат современного дома.
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;