Дом мечты в стиле модерн

Этот дом расположен в городке Бреда, в Нидерландах, в месте, известном своими удивительными осенними пейзажами, которые заставляли не одного фотографа и художника вдохновляться ими.

Студия Darmowa konsultacja Joep van Os Architectenbureau именно здесь реализовала этот проект современного дома, которому чуждо все традиционное, неудобное и показное.

На примере этого удивительно уютного и комфортабельного современного дома мы рассмотрим тренды в дизайне интерьера и архитектуре, которые вы будете видеть в проектах следующих лет на homify.

И если сейчас еще не все по достоинству оценили модерн и минимализм нового уровня, то пожив хотя бы неделю в таком доме, вы поймете, почему владельцы передумали строить дом в стиле кантри или рустик, а совершили выбор в пользу энергоэффективного дома с теплым керамическим полом и светлыми интерьерами.