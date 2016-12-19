Идеи декора на Новый Год своими руками

Ищите, чем занять детей в дни перед праздниками? Попробуйте вместе сделать какие-нибудь маленькие проекты декора своими руками. Начать можно с традиционных снежинок из бумаги, затем переключится на создание открыток с аппликациями для бабушек, потом украсить специальные карамельные палочки (как на фотографии ниже) красивыми ленточками и веточками хвои.

Если после этого настроение праздника и желание творчества останется, попробуйте перейти к более сложным проектам. Каким – расскажем по ходу статьи!