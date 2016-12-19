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Идеи декора на Новый Год своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Autumn/ Christmas 2015 , PartyLite PartyLite Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Коричневый
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Ищите, чем занять детей в дни перед праздниками? Попробуйте вместе сделать какие-нибудь маленькие проекты декора своими руками. Начать можно с традиционных снежинок из бумаги, затем переключится на создание открыток с аппликациями для бабушек, потом украсить специальные карамельные палочки (как на фотографии ниже) красивыми ленточками и веточками хвои.

Если после этого настроение праздника и желание творчества останется, попробуйте перейти к более сложным проектам. Каким – расскажем по ходу статьи!

Подсвечник из стакана с росписью

Snow Family tealight holder PartyLite Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
PartyLite

Snow Family tealight holder

PartyLite
PartyLite
PartyLite

Возьмите любой стакан, в который поместится свечка-таблетка или даже какая-нибудь свеча побольше. Расписать его можно простой гуашью, но только с внешней стороны. На внутренней гуашь будет плавиться от огня. Можно добавить блестки, стразы на клее.

Гирлянда из бумаги

Christmas bauble wall sticker decoration. Vinyl Impression Стены и полНастенный декор Зеленый
Vinyl Impression

Christmas bauble wall sticker decoration.

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Вот такого типа гирлянду можно быстро сделать из бумаги и обычной ниточки, сложенной в несколько раз для прочности. На листочках треугольной формы можно написать «с рождеством!», «с новым годом!», «с праздником!» и т.п. Можно добавить стразы, блестки, аппликацию.

Декоративные вазочки

Enchanted Woods PartyLite Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Коричневый
PartyLite

Enchanted Woods

PartyLite
PartyLite
PartyLite

Взяв стаканы или маленькие вазочки, поместив внутрь красивые веточки, шишки, посыпав все блестками, добавив какой-нибудь золотой декор и то, что будет красивого под рукой, вы можете создать интересные декоративные вазочки и поставить их на стол или под елку.

Наклейки

Let it snow christmas decoration window sticker Vinyl Impression Окна и двериДекор для окон
Vinyl Impression

Let it snow christmas decoration window sticker

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

А можно купить обычные наклейки с поздравлениями и рождественскими сценками и красиво оформить ими окно.

Панно-постер

Reindeers Wishes RED, Malning Interior Tomasz Pabin Malning Interior Tomasz Pabin Произведения искусстваКартины и принты Твердая древесина Многоцветный
Malning Interior Tomasz Pabin

Malning Interior Tomasz Pabin
Malning Interior Tomasz Pabin
Malning Interior Tomasz Pabin

Интересный постер можно создать на основе деревянного каркаса и натянутой на него ткани (рисунок на ней можно сделать гуашью прямо руками). Разместите булавки по контуру картинки и оплетите их шерстяной нитью яркого цвета, будто рисуете, соединяя точки.

Эксклюзивная упаковка

Finest Christmas, ARTEBENE GmbH ARTEBENE GmbH Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
ARTEBENE GmbH

ARTEBENE GmbH
ARTEBENE GmbH
ARTEBENE GmbH

Упаковывать подарки тоже нужно уметь! Подберите эффектную бумагу под стиль вашей елки, добавьте пометки о том, чей это подарок, завяжите ленточку, приклейте бантик. Можно выбрать единую цветовую гамму для всего праздника, включая елку, подарки и декор!

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Простое украшение для стола

Robin & Mistletoe Christmas collection homify Столовая комнатаАксессуары и декор Хлопок Серый
homify

Robin & Mistletoe Christmas collection

homify
homify
homify

С помощью красивых салфеток можно украсить тарелки еще до подачи блюд, когда гости только садятся. Очень красиво и стильно!

Сшить носочки

Mistletoe Embroidered Christmas Stockings Kate Sproston Design Домашнее хозяйство Текстиль
Kate Sproston Design

Mistletoe Embroidered Christmas Stockings

Kate Sproston Design
Kate Sproston Design
Kate Sproston Design

Традиционные носочки, в которые кладут дополнительные подарки и сладости для детей, могут украсить камин, полку для ТВ или стеллаж в гостиной. Сшить их будет просто любому, кто имел опыт в подобном деле. Они могут быть просто красными с золотой нитью.

Природное украшение

Sophie Allport Starry Night Christmas Tableware homify Столовая комнатаАксессуары и декор Хлопок Синий christmas,festive,winter,blue,grey,stars,star,entertaining,accessory,accessories,home,festive,winter,blue,grey,stars,star,entertaining,accessory,accessories,home
homify

Sophie Allport Starry Night Christmas Tableware

homify
homify
homify

Собрав побольше хвои в лесу, вы можете украсить ею весь дом так, чтобы собрать их потом было легко! Секрет в том, чтобы под хвоей всегда располагать текстиль – ткань, декоративную салфетку, на которую будут осыпаться хвоинки.

Стеклоблоки

"Christmas tree" office building decoration LK Trading ltd/ Icefery Офисные помещения и магазины
LK Trading ltd/ Icefery

Christmas tree office building decoration

LK Trading ltd/ Icefery
LK Trading ltd/ Icefery
LK Trading ltd/ Icefery

Удивительную композиционную елку можно составить из стеклоблоков нужного формата. Такой декор будет стоить очень дешево, около 1 тысячи рублей за большую елку из стеклоблоков, которая будет дополнена свечами и гирляндами, что примерно в 10 раз дешевле, чем обычная синтетическая елка с игрушками.

Украшение двери гирляндой

CHRISTMAS🎄DECORATIONS BY🎄SOLAR LIGHTING, SOLAR Lighting - Powered by Nature! SOLAR Lighting - Powered by Nature! Сад Освещение Железо / Сталь Белый
SOLAR Lighting – Powered by Nature!

SOLAR Lighting - Powered by Nature!
SOLAR Lighting – Powered by Nature!
SOLAR Lighting - Powered by Nature!

Гирляндой на скотче можно красиво оформить парадную дверь в доме или квартире!

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