Идеи декора на Новый Год своими руками

Ищите, чем занять детей в дни перед праздниками? Попробуйте вместе сделать какие-нибудь маленькие проекты декора своими руками. Начать можно с традиционных снежинок из бумаги, затем переключится на создание открыток с аппликациями для бабушек, потом украсить специальные карамельные палочки (как на фотографии ниже) красивыми ленточками и веточками хвои.
Если после этого настроение праздника и желание творчества останется, попробуйте перейти к более сложным проектам. Каким – расскажем по ходу статьи!
Возьмите любой стакан, в который поместится свечка-таблетка или даже какая-нибудь свеча побольше. Расписать его можно простой гуашью, но только с внешней стороны. На внутренней гуашь будет плавиться от огня. Можно добавить блестки, стразы на клее.
Вот такого типа гирлянду можно быстро сделать из бумаги и обычной ниточки, сложенной в несколько раз для прочности. На листочках треугольной формы можно написать «с рождеством!», «с новым годом!», «с праздником!» и т.п. Можно добавить стразы, блестки, аппликацию.
Взяв стаканы или маленькие вазочки, поместив внутрь красивые веточки, шишки, посыпав все блестками, добавив какой-нибудь золотой декор и то, что будет красивого под рукой, вы можете создать интересные декоративные вазочки и поставить их на стол или под елку.
А можно купить обычные наклейки с поздравлениями и рождественскими сценками и красиво оформить ими окно.
Интересный постер можно создать на основе деревянного каркаса и натянутой на него ткани (рисунок на ней можно сделать гуашью прямо руками). Разместите булавки по контуру картинки и оплетите их шерстяной нитью яркого цвета, будто рисуете, соединяя точки.
Упаковывать подарки тоже нужно уметь! Подберите эффектную бумагу под стиль вашей елки, добавьте пометки о том, чей это подарок, завяжите ленточку, приклейте бантик. Можно выбрать единую цветовую гамму для всего праздника, включая елку, подарки и декор!
С помощью красивых салфеток можно украсить тарелки еще до подачи блюд, когда гости только садятся. Очень красиво и стильно!
Традиционные носочки, в которые кладут дополнительные подарки и сладости для детей, могут украсить камин, полку для ТВ или стеллаж в гостиной. Сшить их будет просто любому, кто имел опыт в подобном деле. Они могут быть просто красными с золотой нитью.
Собрав побольше хвои в лесу, вы можете украсить ею весь дом так, чтобы собрать их потом было легко! Секрет в том, чтобы под хвоей всегда располагать текстиль – ткань, декоративную салфетку, на которую будут осыпаться хвоинки.
Christmas treeoffice building decoration
Удивительную композиционную елку можно составить из стеклоблоков нужного формата. Такой декор будет стоить очень дешево, около 1 тысячи рублей за большую елку из стеклоблоков, которая будет дополнена свечами и гирляндами, что примерно в 10 раз дешевле, чем обычная синтетическая елка с игрушками.
Гирляндой на скотче можно красиво оформить парадную дверь в доме или квартире!
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