Традиционное шале в Куршевеле

Курортный Куршевель ценен своей атмосферностью – на каждой мансарде, в каждом интерьере чувствуется близость гор и их величие. Удивительно, но воздух здесь кажется более кристальным и чистым, а проведя здесь хотя бы одни новогодние каникулы, вы точно захотите вернуться в следующем году.

В этой Книге Идей мы представляем вам классическое шале от студии Halo, оформленное в традиционном формате. За основу дизайнер взяла характерную цветовую палитру, качественные ткани из брендовых бутиков и английские акценты