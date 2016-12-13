Традиционное шале в Куршевеле

Курортный Куршевель ценен своей атмосферностью – на каждой мансарде, в каждом интерьере чувствуется близость гор и их величие. Удивительно, но воздух здесь кажется более кристальным и чистым, а проведя здесь хотя бы одни новогодние каникулы, вы точно захотите вернуться в следующем году.
В этой Книге Идей мы представляем вам классическое шале от студии Halo, оформленное в традиционном формате. За основу дизайнер взяла характерную цветовую палитру, качественные ткани из брендовых бутиков и английские акценты
Когда гостиные в стиле шале начали украшаться биокаминами или камина на этаноле? Когда в них появились огромные плазмы, коврики от элитных домов моды и английские кресла? Примерно последние 20 лет стиль шале претерпел огромные изменения и благодаря именно этим инновациям и стал идеальным для реализации деревянного дома в формате коттеджа.
Ранее шале был пост-средневековым стилем, в котором современный человек не нашел бы абсолютно ничего привлекательного, кроме местоположения самого дома. Сейчас же благодаря туристической активности и востребованности стиль шале переживает Золотой Век. Инвестиции в подобные проекты помогают двигать дизайн и архитектуру этого исторического стиля на новый уровень, сохраняя его атмосферность и характерные особенности.
Особенное внимание в стиле нужно уделить мансардам. Данный тип размещения гостиной или спален отлично окупает себя экономически и делает интерьер максимально аутентичным и атмосферным. Тем не менее, мансарды в шале бывают разные – с маленькой высотой потолков, с большой и даже с двойной.
Так как большинство проектов шале созданы специально для празднования Нового Года и Рождества в компании друзей, а также больших семейных праздников, столовая здесь имеет даже большее значение, чем гостиная.
Потрясающие кухни в стиле шале стремятся к минимализму, оставляя за собой право использовать натуральный камень и дерево в интерьере и отделке. Фасады здесь становятся все более бледными и нейтральными, под стать металлической технике, а правильная подсветка позволяет сохранить атмосферу шале даже в ультра-технологичном интерьере.
Стиль шале отлично подойдет для реконструкции старых деревенских домов, даже с низкими потолками. Так, избушки и просто домики становятся просто потрясающими образцами для подражания. Качественный текстиль, шикарная мебель из дерева, но в лаконичном формате делают здесь львиную долю работы. Очень важна и цветовая гамма – нейтральная, монохромная, с богатством оттенков и едва заметными акцентами.
— Еще одно фантастическое шале;
— И еще одно шикарное шале.
Одна из самых популярных палитр для интерьера в стиле шале основана на кремовом, ореховом и шоколадных оттенках с черными или винно-красными мазками.
Большинство ванных комнат в стиле шале оформлены в стиле минимализм с легкими азиатскими акцентами, такой вариант подходит как для деревянного дома, так и для обычного коттеджа в стиле шале.
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