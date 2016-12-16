Стильное деревянное шале

Будто погружаясь в сказку из другого века, мы рассматриваем эти интерьеры в стиле шале. Кажется, что в таком доме время течет медленнее, пироги – вкуснее, а зима не такая уж и суровая.

Этот потрясающий проект дома в стиле шале является люксовой реконструкцией очень маленького деревенского дома в два этажа общей площадью примерно в 65 кв. метров. На первом этаже мы найдем гостиную, столовую, кухню, сауну и душевую, а на втором – спальню и ванную комнату в формате мансарды с мягким уголком для отдыха.

Этот удивительный дом был отреставрирован специалистами из миланской студии ArchStudioDesign. Клиент хотел получить максимально современный и удобный интерьер на основе старого деревенского дома. В идеале он хотел видеть дом, по комфортабельности приближенный к элитной городской квартире. У архитектора отлично получилось совместить все пожелания и реальные условия.