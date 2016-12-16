Стильное деревянное шале

Будто погружаясь в сказку из другого века, мы рассматриваем эти интерьеры в стиле шале. Кажется, что в таком доме время течет медленнее, пироги – вкуснее, а зима не такая уж и суровая.
Этот потрясающий проект дома в стиле шале является люксовой реконструкцией очень маленького деревенского дома в два этажа общей площадью примерно в 65 кв. метров. На первом этаже мы найдем гостиную, столовую, кухню, сауну и душевую, а на втором – спальню и ванную комнату в формате мансарды с мягким уголком для отдыха.
Этот удивительный дом был отреставрирован специалистами из миланской студии ArchStudioDesign. Клиент хотел получить максимально современный и удобный интерьер на основе старого деревенского дома. В идеале он хотел видеть дом, по комфортабельности приближенный к элитной городской квартире. У архитектора отлично получилось совместить все пожелания и реальные условия.
Площадь почти всех помещений на первом этаже объединена, оставляя лишь небольшое закрытое пространство для сауны. Так, лестница оказалась посреди дома между столовой и кухней. Удивительно теплая цветовая гамма дополнена серым текстилем, что отлично уравновешивает колоритность данного стиля в дизайне интерьера.
На заднем плане в окнах вы можете увидеть балкончик, который является еще и крыльцом для парадного входа в дом. Сам дом построен более 60-ти лет назад и уже очень давно нуждался в реконструкции и редизайне.
Чтобы сохранить аутентичность образа и при этом сделать дом максимально современным, использовалась штукатурка для стен, новые деревянные межэтажные перекрытия, собрана новая лестница из дерева. Кроме того, полы здесь теперь представлены современным паркетом (ок. 15000 рублей за кв. метр, минимум), а по всему дому проведена новая система отопления на основе газового котла и «теплого пола».
Интересно, что экраны безопасности на лестничном холле второго этажа – стеклянные, а вот традиционные балкончики на фасаде остались деревянными. На первом этаже мы также найдем раскладной диван за лестницей, в формате дополнительного спального места для гостей.
Ультра-современная кухня разместилась в одном из углов большой комнаты на первом этаже и имеет площадь около 8 кв. метров. Отдельное внимание здесь следует уделить формату отделки гарнитура – он выполнен не под древесину, а под камень.
Стильная спальня на втором этаже имеет красивое освещение с нескольких точек, современный формат мансардных окон в кровле и нейтральную цветовую гамму в отделке.
Рядом расположена ванная, которая оформлена с помощью дерева и керамогранита под камень. Красивая ванная чаша с интегрированной подсветкой находится в углублении. А душевая кабина в стиле минимализм отлично дополняет насыщенный интерьер шале, полный теплоты дерева.
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