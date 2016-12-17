Невероятно атмосферное шале

Стиль люксового шале пользуется особой популярностью в зимний сезон, когда всем нам хочется согреться и более явственно ощущать безопасность в своем доме. Стилистические приемы, которые создают эту атмосферу, вполне применимы и для обычного коттеджа, построенного из любого типа материалов.

Для того, чтобы привнести в свой дом атмосферу шале, вам потребуются четыре вещи – древесина, камень, люксовый «объемный» текстиль и камин. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы начать преображать свой дом в нужном направлении.

На примере этого удивительного шале мы покажем вам, как важны те или иные элементы в воссоздании этого стиля. А еще вы увидите, что люксовое шале во многом отличается от обычного и очень далеко ушло от средневекового оригинала. Авторы данного проекта – профессионалы из VGNEWTREND.