Невероятно атмосферное шале

Стиль люксового шале пользуется особой популярностью в зимний сезон, когда всем нам хочется согреться и более явственно ощущать безопасность в своем доме. Стилистические приемы, которые создают эту атмосферу, вполне применимы и для обычного коттеджа, построенного из любого типа материалов.
Для того, чтобы привнести в свой дом атмосферу шале, вам потребуются четыре вещи – древесина, камень, люксовый «объемный» текстиль и камин. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы начать преображать свой дом в нужном направлении.
На примере этого удивительного шале мы покажем вам, как важны те или иные элементы в воссоздании этого стиля. А еще вы увидите, что люксовое шале во многом отличается от обычного и очень далеко ушло от средневекового оригинала. Авторы данного проекта – профессионалы из VGNEWTREND.
Один из важнейших элементов современного стиля шале – объемный гладкий плюшевый текстиль, интересные подушки с декором (блестки, золото, серебро, принты, клетка), толстые и чаще всего однотонные шторы и удивительные современные ковры с орнаментом.
Здесь нет места цветочным узорам, максимум, присутствует шотландская «теплая» клетка в некоторых вариантах, но он всегда рад плюшу и его современным заменителям. Популярны и ковры с высоким ворсом в форме шкур животных, но более всего – текстиль с геометричными орнаментами.
Цветовая гамма текстиля сильно зависит от оттенка дерева в отделке интерьера и подбирается в тон. Так, к рыжему дереву подходит красно-бежево-зеленая гамма, к венге – шоколадно-серо-лиловая, а к пепельно-кофейному (как на фото) – серо-серебрянная палитра. Красивыми акцентами могут стать марсала, сливовый, изумрудный, пурпурный.
Практически самым важным помещением в шале является столовая, ведь застолья в зимний период очень важны в формате досуга семьи. Здесь стиль часто отдает предпочтение блеску ар-деко или голливудского стиля, особенно роскошной посуде и текстилю.
90% источников света в современном шале являются интегрированными – в балки, в пол и потолок, в стены, в предметы мебели и перегородки. Используются в основном точечные светильники, а также неоновые нити для мебели.
Отдельного внимания заслуживают дизайнерские светильники, часто напоминающие либо стиль ар-деко, либо интересные сосульки, оленьи рога, небосвод и другие тематические детали.
В стиле шале популярны керамическая плитка «под камень», пластиковые окна «под дерево», натуральная отделка деревом скатов кровли и колонны. Тем не менее, для лестниц здесь используются стеклянные перила, для кухни – стеклянный фартук и минималистичный гарнитур в сером цвете (модерн, например), а в ванной и вовсе царит каменно-стеклянный минимализм.
Бассейн в шале обычно располагается на самом нижнем (цокольном) этаже. Здесь есть панорамное остекление в пол с видом на террасу, а сам цоколь является полноценным этажом с большими окнами и полноценной высотой потолков.
Бассейн обычно небольшой, около 60 кв. метров на сам бассейн и террасы вокруг. Рядом расположена сауна, душевая, гостевой санузел, котельная и кладовая, винный погреб.
Далее на homify:
— Разные проекты домов на homify;
— Достойный дом для семейной жизни;