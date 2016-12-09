Люксовое шале в современном стиле

Чем более современна основа для дизайна интерьера в стиле шале, тем он получается комфортабельнее для повседневной жизни. Так, не стоит отказывать себе в атмосферности сочетания натурального камня, насыщенной нейтральной палитры и дорогостоящего текстиля, даже если вы хотите получить максимально удобный и простой в уборке дом.
В этой Книге Идей мы представляем вам удивительное шале, построенное по каркасной технологии. Точно такой же дом можно построить и из блоков, и из кирпича. Правда, каркасная технология гораздо предпочтительнее и по атмосфере, и по быстроте возведения, и по возможностям.
Мы благодарим студию по меблировке BAUR WohnFaszination GmbH за возможность показать данное шале нашим читателям.
Такой дом площадью примерно в 250 кв. метров в каркасном варианте с отделкой в данном стиле будет стоить около 12 млн рублей (как на фотографиях). В нем будет гараж на два автомобиля, три-четыре спальни и атмосфера настоящего шале, совмещенная с нужным комфортом.
Для узкой кухни-столовой архитектор выбрал необычное решение – он увеличил высоту потолков за счет мансарды, которая в своей основной части относится к спальням и детским комнатами. Здесь дизайн стен деревом сочетается с оштукатуренными элементами.
Гарнитур с каменной столешницей выполнен из массива дерева. Такая кухня итальянского или швейцарского производства будет стоить очень дорого (от 4 млн рублей), но можно найти и более доступные по цене варианты.
В стиль шале отлично подходят технологичные новинки. Люксовые шале уже приучили не искать несоответствия между образом деревянного дома и современной техникой.
Чтобы добавить дому атмосферности и при этом поддержать настроение стиля шале, в холле второго этажа была обустроена библиотека.
Эта спальня находится на первом этаже и имеет выход на террасу в саду. Планировка решена в формате мастер-сьюта – при спальне есть собственная ванная комната и гардеробная. А недалеко расположена сауна с душевой.
Потрясающая ванная комната, как и многие другие в стиле шале, использует азиатскую лаконичность для создания атмосферы полного расслабления. Так, это шале удивительным образом сочетает и стиль рустик, и азиатский минимализм, что идеально подходит для реализации в формате современного загородного коттеджа.
Минимальную цену на строительство дома в стиле шале легко рассчитать с помощью формулы min+30%. Т.е. вы высчитываете минимум для реализации дома вашей площади (например, 2,5 млн рублей с легкой отделкой за 150 кв. метров для дома из блоков), а затем добавляете 30% для таких деталей, как более современная ванная комната, ставни для окон, терраса, декоративная отделка камнем в гостиной и т.п.
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