Люксовое шале в современном стиле

Чем более современна основа для дизайна интерьера в стиле шале, тем он получается комфортабельнее для повседневной жизни. Так, не стоит отказывать себе в атмосферности сочетания натурального камня, насыщенной нейтральной палитры и дорогостоящего текстиля, даже если вы хотите получить максимально удобный и простой в уборке дом.

В этой Книге Идей мы представляем вам удивительное шале, построенное по каркасной технологии. Точно такой же дом можно построить и из блоков, и из кирпича. Правда, каркасная технология гораздо предпочтительнее и по атмосфере, и по быстроте возведения, и по возможностям.

Мы благодарим студию по меблировке BAUR WohnFaszination GmbH за возможность показать данное шале нашим читателям.