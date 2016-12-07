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Фантастическое люксовое шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
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Шале – это удивительный, сказочный и очень атмосферный стиль. Не всем по нраву брутальность массива древесины, но зимой, особенно в пору праздников, так и хочется оказаться в таком домике – как из сказки.

Стиль шале в дизайне интерьера и архитектуре переживает сейчас свое второе рождение благодаря люксовым проектам в швейцарских и французских Альпах. Есть шале и в Андорре, Испании, Италии и даже в Германии, но самые атмосферные находятся сейчас именно на главной родине стиля в Альпах.

Мы благодарим студию Shep&Kyles Design за возможность показать их удивительный проект нашим читателям.

Туристическая мекка

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Дома в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Люксовые шале сдаются в аренду тем, кто приезжает на горнолыжный курорт на выходные, на неделю, в канун праздников. Цены на аренду доходят до невероятных – от 1000 евро в день за обычный домик и от 5-8 тысяч евро в день за люксовое шале с большим количеством спален. Таким образом, главные клиенты здесь – туристы из Парижа, Цюриха, Брюсселя, Лондона, а также богатые китайцы и американцы.

Феноменальный стиль

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Столовая комната в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Тем не менее, стиль шале и тот факт, что он стремительно развивается уже в 21-ом веке – настоящий феномен для любителей архитектуры и ее истории. Стиль шале возник очень-очень давно, его по праву можно считать средневековым.

Горный потенциал

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Основа стиля – это горный климат региона, создающий идеальные условия для строительства наполовину каменных (первый этаж), наполовину деревянных (верхние этажи) домов. Окна в таких шале маленькие, балкончики украшены перилами с резьбой и кашпо с цветами, а гостиная всегда расположена в высшей точке – с лучшим видом на горы.

Эволюция стиля

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Гостиная в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

От маленького домика площадью 70 кв. метров на огромную семью до люксового шале в 450 кв. метров стиль шале шел очень долго, в буквальном смысле, несколько веков. В повседневной жизни в Швейцарии мы часто можем увидеть микс стиля модерн (можно сказать, что немецких коттеджей в стиле модерн) и оригинального колоритного стиля шале. Правда, модерн здесь все-таки играет более весомую роль при строительстве обычных частных коттеджей.

Атмосферная эстетика

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Для восточной Европы и ее жителей стиль шале представляется настоящей сказкой. Такой дом источает ароматы хвои, окружен волшебным ореолом, всегда гостеприимен и в нем очень тепло. В реальности шале со своим колоритом идеально подходит как раз для горного климата, который настолько же брутален, как и он сам. А на равнинах (Польша, европейская часть РФ) по праву главным «деревенским» стилем будет все же кантри.

Спальня в стиле шале

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Спальня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Для восточной Европы и ее жителей стиль шале представляется настоящей сказкой. Такой дом источает ароматы хвои, окружен волшебным ореолом, всегда гостеприимен и в нем очень тепло. В реальности шале со своим колоритом идеально подходит как раз для горного климата, который настолько же брутален, как и он сам. А на равнинах (Польша, европейская часть РФ) по праву главным «деревенским» стилем будет все же кантри.

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Энергоэффективность дома

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Спальня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Правда, энергоэффективность шале основана вовсе не на традиции строительства из камня и древесины, а создана уже новыми технологиями. Оригинальное шале – это достаточно неудобный домик с темными и влажными комнатами, холодный и скрытный. А вот новое шале, наоборот, открыто внешнему миру и хочет стать венцом архитектуры в данном регионе.

Детская

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Спальня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Детские спальни оформляются в той же манере, что и взрослые.

Домашний кинотеатр

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Медиа комната в стиле модерн
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Среди приятных дополнений в шале на цоколе можно найти домашний кинотеатр.

Ванная комната

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Ванная комната в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Современный дизайн ванной комнаты в шале взят за правило.

Комната отдыха с баром

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Винный погреб в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Еще одно развлекательное место на цоколе.

Террасы с джакузи

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Спа в стиле модерн
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Удивительная красота шале с вечерней подсветкой.

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