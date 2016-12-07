Фантастическое люксовое шале

Шале – это удивительный, сказочный и очень атмосферный стиль. Не всем по нраву брутальность массива древесины, но зимой, особенно в пору праздников, так и хочется оказаться в таком домике – как из сказки.
Стиль шале в дизайне интерьера и архитектуре переживает сейчас свое второе рождение благодаря люксовым проектам в швейцарских и французских Альпах. Есть шале и в Андорре, Испании, Италии и даже в Германии, но самые атмосферные находятся сейчас именно на главной родине стиля в Альпах.
Мы благодарим студию Shep&Kyles Design за возможность показать их удивительный проект нашим читателям.
Люксовые шале сдаются в аренду тем, кто приезжает на горнолыжный курорт на выходные, на неделю, в канун праздников. Цены на аренду доходят до невероятных – от 1000 евро в день за обычный домик и от 5-8 тысяч евро в день за люксовое шале с большим количеством спален. Таким образом, главные клиенты здесь – туристы из Парижа, Цюриха, Брюсселя, Лондона, а также богатые китайцы и американцы.
Тем не менее, стиль шале и тот факт, что он стремительно развивается уже в 21-ом веке – настоящий феномен для любителей архитектуры и ее истории. Стиль шале возник очень-очень давно, его по праву можно считать средневековым.
Основа стиля – это горный климат региона, создающий идеальные условия для строительства наполовину каменных (первый этаж), наполовину деревянных (верхние этажи) домов. Окна в таких шале маленькие, балкончики украшены перилами с резьбой и кашпо с цветами, а гостиная всегда расположена в высшей точке – с лучшим видом на горы.
От маленького домика площадью 70 кв. метров на огромную семью до люксового шале в 450 кв. метров стиль шале шел очень долго, в буквальном смысле, несколько веков. В повседневной жизни в Швейцарии мы часто можем увидеть микс стиля модерн (можно сказать, что немецких коттеджей в стиле модерн) и оригинального колоритного стиля шале. Правда, модерн здесь все-таки играет более весомую роль при строительстве обычных частных коттеджей.
Для восточной Европы и ее жителей стиль шале представляется настоящей сказкой. Такой дом источает ароматы хвои, окружен волшебным ореолом, всегда гостеприимен и в нем очень тепло. В реальности шале со своим колоритом идеально подходит как раз для горного климата, который настолько же брутален, как и он сам. А на равнинах (Польша, европейская часть РФ) по праву главным «деревенским» стилем будет все же кантри.
Для восточной Европы и ее жителей стиль шале представляется настоящей сказкой. Такой дом источает ароматы хвои, окружен волшебным ореолом, всегда гостеприимен и в нем очень тепло. В реальности шале со своим колоритом идеально подходит как раз для горного климата, который настолько же брутален, как и он сам. А на равнинах (Польша, европейская часть РФ) по праву главным «деревенским» стилем будет все же кантри.
Правда, энергоэффективность шале основана вовсе не на традиции строительства из камня и древесины, а создана уже новыми технологиями. Оригинальное шале – это достаточно неудобный домик с темными и влажными комнатами, холодный и скрытный. А вот новое шале, наоборот, открыто внешнему миру и хочет стать венцом архитектуры в данном регионе.
Детские спальни оформляются в той же манере, что и взрослые.
Среди приятных дополнений в шале на цоколе можно найти домашний кинотеатр.
Современный дизайн ванной комнаты в шале взят за правило.
Еще одно развлекательное место на цоколе.
Удивительная красота шале с вечерней подсветкой.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Идеи дизайна красивой кухни.