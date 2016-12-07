Фантастическое люксовое шале

Шале – это удивительный, сказочный и очень атмосферный стиль. Не всем по нраву брутальность массива древесины, но зимой, особенно в пору праздников, так и хочется оказаться в таком домике – как из сказки.

Стиль шале в дизайне интерьера и архитектуре переживает сейчас свое второе рождение благодаря люксовым проектам в швейцарских и французских Альпах. Есть шале и в Андорре, Испании, Италии и даже в Германии, но самые атмосферные находятся сейчас именно на главной родине стиля в Альпах.

Мы благодарим студию Shep&Kyles Design за возможность показать их удивительный проект нашим читателям.