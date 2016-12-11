Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Шикарное шале: ответ сибирским холодам

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ski Chalets, David Village Lighting David Village Lighting Столовая комнатаОсвещение
Loading admin actions …

Мечтаете о деревянном доме? А как насчет шале? Этот стиль, рожденный в Альпах, подготовленный к суровым зимам и реалиям 21-ого века и особенно популярный среди туристов, может стать частью вашей мечты о жизни на природе или в пригороде.

Теплое шале

Ski Chalet Living Room 2 David Village Lighting ГостинаяОсвещение dining room, dining, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary, living room
David Village Lighting

Ski Chalet Living Room 2

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

Современный дом в стиле шале может быть построен по разным технологиям. Самое популярное решение – цоколь из блоков с отделкой камнем, а на верхних этажах – конструкция из клееного бруса. Правда, есть и совершенно иные варианты, по эксклюзивным энергоэффективным технологиям. Тогда ваше шале будет теплым даже без отопления при морозе -10 и требовать совсем немного энергии, чтобы остаться таковым и при -30.

Можно ли строить шале в Сибири?

Ski Chalet Dining room 2 David Village Lighting Столовая комнатаОсвещение dining room, dining, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary, scandi
David Village Lighting

Ski Chalet Dining room 2

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

Стиль шале отлично подойдет для реализации в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, в Ленинградской области. На основе деревянного каркаса он представляет собой еще и очаровательный традиционный стиль.

Еще одно люксовое шале.

Столовая

Ski Chalet Dining room David Village Lighting Столовая комнатаОсвещение dining room, dining, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary
David Village Lighting

Ski Chalet Dining room

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

Для панорамного остекления здесь используются трехкамерные стеклопакеты. Отопление реализовано с помощью газового котла и системы «теплого пола» по всему дому. Интересно, что планировка часто подразумевает расположение спален на первом этаже, а гостиной с кухней – на второй, которые в итоге получают самые красивые виды на окрестности. Освещение было устроено компанией из британского города Шеффилд David Village Lighting.

Первая спальня

Ski Chalet Bedroom 1 David Village Lighting Спальная комната Освещение bedroom, relaxing, mood lighting, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary
David Village Lighting

Ski Chalet Bedroom 1

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

Тем не менее, современные шале могут иметь абсолютно любую планировку. А вот характерные признаки вроде отсутствия чердачных перекрытий ради увеличения высоты потолков, лестницы и балкончики с резными деталями и отделка деревом в интерьерах сохраняются.

Вторая спальня

Ski Chalet Bedroom 2 David Village Lighting Спальная комната Освещение bedroom, mood lighting, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary
David Village Lighting

Ski Chalet Bedroom 2

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

В современном стиле шале в дизайне интерьера используется некая смесь оригинального шале, люксового модерна и, иногда, стиля винтаж. Удивительно, но создать интерьер в стиле шале можно из самой обычной современной мебели, добавив лишь несколько особенных деталей. Иногда интерьеры шале даже чем-то напоминают гостиные в стиле ар-деко.

Так, современное шале использует пластиковые окна, ламинат или современный паркет для отделки пола, а ванные комнаты здесь часто выполняются в стиле минимализм с парой этнических акцентов. Стиль шале отлично подходит для создания летней дачи, так как очень атмосферен. Для загородного варианта в формате коттеджа можно использовать различные типы отделки, включая и оштукатуренные в белый стены с деревянными потолками.

Ванная комната

Ski Chalet Ensuite David Village Lighting Ванная комнатаОсвещение bathroom, spotlight, dining, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary
David Village Lighting

Ski Chalet Ensuite

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

Если вам кажется, что в шале слишком много дерева, вы можете использовать оштукатуренные стены наравне с сероватым паркетом (или в цвете венге), мебель выбирать из серого, черного, белого, а количество аксессуаров и текстиля в стиле рустик свести к минимуму. Тем не менее, люксовая составляющая шале идеально подойдет для коттеджа в РФ!

Стиль шале идеален для большой семьи. Во многих вариантах вы найдете здесь две гостиных – одну детскую игровую, другую при кухне с домашним кинотеатром или как домашний кинотеатр + гостиную при кухне. Открытая планировка – важное условие для создания нужной вам атмосферы.

Далее на homify:

Традиционное шале;

Все о строительстве дома на homify;

Идеи дизайна красивой кухни.

Новое обрамление для бассейна
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо