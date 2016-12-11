Шикарное шале: ответ сибирским холодам

Мечтаете о деревянном доме? А как насчет шале? Этот стиль, рожденный в Альпах, подготовленный к суровым зимам и реалиям 21-ого века и особенно популярный среди туристов, может стать частью вашей мечты о жизни на природе или в пригороде.
Современный дом в стиле шале может быть построен по разным технологиям. Самое популярное решение – цоколь из блоков с отделкой камнем, а на верхних этажах – конструкция из клееного бруса. Правда, есть и совершенно иные варианты, по эксклюзивным энергоэффективным технологиям. Тогда ваше шале будет теплым даже без отопления при морозе -10 и требовать совсем немного энергии, чтобы остаться таковым и при -30.
Стиль шале отлично подойдет для реализации в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, в Ленинградской области. На основе деревянного каркаса он представляет собой еще и очаровательный традиционный стиль.
Для панорамного остекления здесь используются трехкамерные стеклопакеты. Отопление реализовано с помощью газового котла и системы «теплого пола» по всему дому. Интересно, что планировка часто подразумевает расположение спален на первом этаже, а гостиной с кухней – на второй, которые в итоге получают самые красивые виды на окрестности. Освещение было устроено компанией из британского города Шеффилд David Village Lighting.
Тем не менее, современные шале могут иметь абсолютно любую планировку. А вот характерные признаки вроде отсутствия чердачных перекрытий ради увеличения высоты потолков, лестницы и балкончики с резными деталями и отделка деревом в интерьерах сохраняются.
В современном стиле шале в дизайне интерьера используется некая смесь оригинального шале, люксового модерна и, иногда, стиля винтаж. Удивительно, но создать интерьер в стиле шале можно из самой обычной современной мебели, добавив лишь несколько особенных деталей. Иногда интерьеры шале даже чем-то напоминают гостиные в стиле ар-деко.
Так, современное шале использует пластиковые окна, ламинат или современный паркет для отделки пола, а ванные комнаты здесь часто выполняются в стиле минимализм с парой этнических акцентов. Стиль шале отлично подходит для создания летней дачи, так как очень атмосферен. Для загородного варианта в формате коттеджа можно использовать различные типы отделки, включая и оштукатуренные в белый стены с деревянными потолками.
Если вам кажется, что в шале слишком много дерева, вы можете использовать оштукатуренные стены наравне с сероватым паркетом (или в цвете венге), мебель выбирать из серого, черного, белого, а количество аксессуаров и текстиля в стиле рустик свести к минимуму. Тем не менее, люксовая составляющая шале идеально подойдет для коттеджа в РФ!
Стиль шале идеален для большой семьи. Во многих вариантах вы найдете здесь две гостиных – одну детскую игровую, другую при кухне с домашним кинотеатром или как домашний кинотеатр + гостиную при кухне. Открытая планировка – важное условие для создания нужной вам атмосферы.
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