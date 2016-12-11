Шикарное шале: ответ сибирским холодам

В современном стиле шале в дизайне интерьера используется некая смесь оригинального шале, люксового модерна и, иногда, стиля винтаж. Удивительно, но создать интерьер в стиле шале можно из самой обычной современной мебели, добавив лишь несколько особенных деталей. Иногда интерьеры шале даже чем-то напоминают гостиные в стиле ар-деко.

Так, современное шале использует пластиковые окна, ламинат или современный паркет для отделки пола, а ванные комнаты здесь часто выполняются в стиле минимализм с парой этнических акцентов. Стиль шале отлично подходит для создания летней дачи, так как очень атмосферен. Для загородного варианта в формате коттеджа можно использовать различные типы отделки, включая и оштукатуренные в белый стены с деревянными потолками.