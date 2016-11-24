Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 идей декора с имитацией камня: не отличить от настоящего

Перла Вереника Перла Вереника
Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Когда приходит мысль, не обновить ли интерьер, не добавить ли в привычную обстановку что-нибудь эффектное, вспомните о непревзойденной текстуре каменной отделки. Такой декор действительно преобразит стиль интерьера даже точечным вкраплением единичных элементов. Кроме того, палитра современных материалов столь разнообразна, что для получения эффекта натурального камня в интерьере использование природных каменных плит совсем и не обязательно. Искусственные материалы виртуозно имитируют поверхность и оттенки натуральных каменных отделок, в чем вы можете сами убедится на примерах нашего небольшого обзора.

1. Подчеркнем детали

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño Кухня в стиле модерн
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

Отдельные пространства в доме могут выглядеть размыто и незаконченно: пространство под лестницей или стена на кухне, в коридоре. Используя для отделки таких элементов текстуру камня, мы подчеркнем геометрию пространства. 

2. В стиле загородной виллы

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Одно из главных преимуществ природного камня –  большое разнообразие цветов и стилей, позволяющих выбрать вариант максимально подходящий для вашего интерьера. Например, если вы хотите добавить в стиль комнаты немного рустикальной фактурности, идеальным станет отделка стены большими каменными глыбами. И не беспокойтесь о технической стороне вопроса, вам не нужно строить настоящую стену, такой же эффект вы получите с использованием виниловых обоев, как на данном фото. 

3. Современный и стильный

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Ванная комната в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Каменная отделка в ванной комнате придает атмосфере свежие цвета и современный стиль. Сделать такое оформление можно при помощи плитки или виниловых водостойких обоев с рисунком камня.

4. Искусственный камень подходит и для уличной отделки

Proyecto Remodelación "Casa NR13", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Искусственный камень по своим качественным характеристикам также прочен, как и натуральный материал. Поэтому такую отделку можно использовать для декора фасада дома, террасы и балкона, придавая неповторимый стиль и красоту.

5. Каменная колонна

Oficina , Spazio3Design Spazio3Design Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Простенок рядом с окном или дверью, небольшую перегородку в квартире можно оформить в виде каменной колонны, оформив обоями или искусственным камнем. Такой лаконичный элемент оживляет интерьер, вносит разнообразие.

6. Роскошный декор в гостиной

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Гостиная в стиле модерн
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Если вы считаете, что ваша комната выглядит не лучшим образом и интерьер выглядит слишком стандартным, добавьте немного природной текстуры камня. Причем, конечно, в рамках городской квартиры допустимо и практично использовать искусственный камень: в виде массивных плит или речной гальки, песчанника или гранита. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Отделка для кухни

Cocina , Spazio3Design Spazio3Design Кухня в стиле модерн
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Еще один пример использования виниловых обоев – для кухни. Они легки в применении, относительно недорогие, и дарят нам тот же внешний вид и результаты, что материалы, которые они имитируют. Кроме того, в случае кухни, такое покрытие легко почистить и заменить при необходимости.

8. Шторы в виде каменной стены

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten Окна и двериШторы и драпировка
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

Текстиль также может помочь нам сделать невозможное возможным. Например, вы можете построить несколько колонн, разделяющих части открытого пространства с помощью шторы с рисунком камня.

9. Отделка камина

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если вы всегда хотели иметь массивный каменный камин, но размеры комнаты не позволяют разместить такой элемент в интерьере, вам поможет электро-камин в отделке из искусственного камня. 

10. Камень для отделки ванной комнаты

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Чтобы чувствовать себя комфортно в ванной комнате, вы можете добавить эффект натуральных материалов в интерьер. Это может быть отделка стен окантовка ванны искусственным камнем, столешница из искусственного камня или текстурный пол.

6 фото, которые вдохновляют на изменения
А вам нравится каменный декор в интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо