10 идей декора с имитацией камня: не отличить от настоящего

Когда приходит мысль, не обновить ли интерьер, не добавить ли в привычную обстановку что-нибудь эффектное, вспомните о непревзойденной текстуре каменной отделки. Такой декор действительно преобразит стиль интерьера даже точечным вкраплением единичных элементов. Кроме того, палитра современных материалов столь разнообразна, что для получения эффекта натурального камня в интерьере использование природных каменных плит совсем и не обязательно. Искусственные материалы виртуозно имитируют поверхность и оттенки натуральных каменных отделок, в чем вы можете сами убедится на примерах нашего небольшого обзора.