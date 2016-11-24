10 идей декора с имитацией камня: не отличить от настоящего

Когда приходит мысль, не обновить ли интерьер, не добавить ли в привычную обстановку что-нибудь эффектное, вспомните о непревзойденной текстуре каменной отделки. Такой декор действительно преобразит стиль интерьера даже точечным вкраплением единичных элементов. Кроме того, палитра современных материалов столь разнообразна, что для получения
эффекта натурального камня в интерьере использование природных каменных плит совсем и не обязательно. Искусственные материалы виртуозно имитируют поверхность и оттенки натуральных каменных отделок, в чем вы можете сами убедится на примерах нашего небольшого обзора.
Отдельные пространства в доме могут выглядеть размыто и незаконченно: пространство под лестницей или стена на кухне, в коридоре. Используя для отделки таких элементов текстуру камня, мы подчеркнем геометрию пространства.
Одно из главных преимуществ природного камня – большое разнообразие цветов и стилей, позволяющих выбрать вариант максимально подходящий для вашего интерьера. Например, если вы хотите добавить в стиль комнаты немного рустикальной фактурности, идеальным станет отделка стены большими каменными глыбами. И не беспокойтесь о технической стороне вопроса, вам не нужно строить настоящую стену, такой же эффект вы получите с использованием виниловых обоев, как на данном фото.
Каменная отделка в ванной комнате придает атмосфере свежие цвета и современный стиль. Сделать такое оформление можно при помощи плитки или виниловых водостойких обоев с рисунком камня.
Искусственный камень по своим качественным характеристикам также прочен, как и натуральный материал. Поэтому такую отделку можно использовать для декора фасада дома, террасы и балкона, придавая неповторимый стиль и красоту.
Простенок рядом с окном или дверью, небольшую перегородку в квартире можно оформить в виде каменной колонны, оформив обоями или искусственным камнем. Такой лаконичный элемент оживляет интерьер, вносит разнообразие.
Если вы считаете, что ваша комната выглядит не лучшим образом и интерьер выглядит слишком стандартным, добавьте немного природной текстуры камня. Причем, конечно, в рамках городской квартиры допустимо и практично использовать искусственный камень: в виде массивных плит или речной гальки, песчанника или гранита.
Еще один пример использования виниловых обоев – для кухни. Они легки в применении, относительно недорогие, и дарят нам тот же внешний вид и результаты, что материалы, которые они имитируют. Кроме того, в случае кухни, такое покрытие легко почистить и заменить при необходимости.
Текстиль также может помочь нам сделать невозможное возможным. Например, вы можете построить несколько колонн, разделяющих части открытого пространства с помощью шторы с рисунком камня.
Если вы всегда хотели иметь массивный каменный камин, но размеры комнаты не позволяют разместить такой элемент в интерьере, вам поможет электро-камин в отделке из искусственного камня.
Чтобы чувствовать себя комфортно в ванной комнате, вы можете добавить эффект натуральных материалов в интерьер. Это может быть отделка стен окантовка ванны искусственным камнем, столешница из искусственного камня или текстурный пол.