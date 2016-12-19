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Вилла с атмосферой шале и SPA-бутика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Столовая комната в стиле модерн Дерево Бежевый
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Этот роскошный дом показывает нам, как эффектно можно жить по-голландски, с любовью ко всем временам года! Особенно приятными в таком доме оказываются осень, зима и даже весна, когда уже можно наслаждаться сауной, пока все вокруг и природа только просыпаются!

Этот проект виллы понравится всем, кто уже понял, что голландский стиль притягателен и современен. Данный дом является реконструкцией старого поместья примерно 1910-1940 года постройки, что само по себе удивительно. На мансарде находятся четыре спальни и две ванные комнаты, внизу – гостиная, вторая гостиная, кухня-столовая, сауна и прихожая.

Стильная гостиная

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Гостиная в стиле модерн Известняк Бежевый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Просторная гостиная имеет вид на террасу и сад, угловые модули остекления на дальнем плане и двери-слайдеры (слева) по пути в столовую. Отделка выполнена в серой цветовой гамме, что типично для голландских проектов.

Кухня и столовая

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Столовая комната в стиле модерн Дерево Бежевый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Очень стильные кухня и столовая находятся неподалеку от гостиной, но в отдельном помещении. Современная отделка здесь красиво подчеркнута встроенным в потолок остеклением и мелкими предметами декора в золоте.

Столовая

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Столовая комната в стиле модерн Дерево Бежевый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Монохромная столовая имеет выход на террасу.

Каминная

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Гостиная в стиле модерн Металл Черный
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Отдельная каминная комната имеет в своем распоряжении настоящий отреставрированный камин. Здесь можно поставить елку с подарками и организовать праздничное чаепитие перед десертом.

Эта атмосферная комната закрытого формата является второй гостиной и могла бы стать семейным кабинетом, библиотекой или детской игровой.

Бассейн с террасой в виде скалы

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Сад в средиземноморском стиле Текстиль Металлический / Серебристый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Потрясающее место для отдыха на постаменте выглядит еще более интересно в отделке декоративным камнем. А бассейн с подогревом может быть использован даже на зимние праздники!

Сауна

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Спа в средиземноморском стиле Керамика Металлический / Серебристый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Шикарная сауна находится здесь же, за каминной комнатой, в ней есть собственная душевая и маленькая комната отдыха. Угловое остекление сауны выходит видом на террасу и бассейн.

Сауна имеет очень важное значение в доме, особенно в Голландии, странах Скандинавии и Германии. В России баня была и остается приятным бонусом к дому, но вовсе не возведена в традицию в проектах современных коттеджей. Тем не менее, правильно размещенная сауна может стать идеальным местом для отдыха в выходные круглый год!

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Ванная комната

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Ванная комната в стиле модерн Мрамор Коричневый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Основная ванная комната находится на первом этаже, имеет отделку натуральным камнем и керамической плиткой. Мансардное расположение с нестандартным окнами в ряд характерно для этой части страны.

Детская

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Детская комнатa в рустикальном стиле Текстиль Бирюзовый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

На мансарде мы найдем четыре спальни, включая три детские комнаты

Бассейн и террасы

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Сад в стиле модерн Стекло Бирюзовый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Потрясающие клумбы в ландшафтном проекте этого дома подчеркивают и традиционность этого дома, и люкс современных удобств в виде бассейна с подогревом.

Здесь можно отдохнуть у камина, подать красивый ужин в столовой, переместиться для просмотра рождественского фильма в гостиную, а ближе к позднему вечеру пойти в сауну, чтобы прямо в 12:00 искупаться в теплом бассейне с подсветкой! Идеальный зимний праздник!

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