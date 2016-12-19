Вилла с атмосферой шале и SPA-бутика

Этот роскошный дом показывает нам, как эффектно можно жить по-голландски, с любовью ко всем временам года! Особенно приятными в таком доме оказываются осень, зима и даже весна, когда уже можно наслаждаться сауной, пока все вокруг и природа только просыпаются!
Этот проект виллы понравится всем, кто уже понял, что голландский стиль притягателен и современен. Данный дом является реконструкцией старого поместья примерно 1910-1940 года постройки, что само по себе удивительно. На мансарде находятся четыре спальни и две ванные комнаты, внизу – гостиная, вторая гостиная, кухня-столовая, сауна и прихожая.
Просторная гостиная имеет вид на террасу и сад, угловые модули остекления на дальнем плане и двери-слайдеры (слева) по пути в столовую. Отделка выполнена в серой цветовой гамме, что типично для голландских проектов.
Очень стильные кухня и столовая находятся неподалеку от гостиной, но в отдельном помещении. Современная отделка здесь красиво подчеркнута встроенным в потолок остеклением и мелкими предметами декора в золоте.
Монохромная столовая имеет выход на террасу.
Отдельная каминная комната имеет в своем распоряжении настоящий отреставрированный камин. Здесь можно поставить елку с подарками и организовать праздничное чаепитие перед десертом.
Эта атмосферная комната закрытого формата является второй гостиной и могла бы стать семейным кабинетом, библиотекой или детской игровой.
Потрясающее место для отдыха на постаменте выглядит еще более интересно в отделке декоративным камнем. А бассейн с подогревом может быть использован даже на зимние праздники!
Шикарная сауна находится здесь же, за каминной комнатой, в ней есть собственная душевая и маленькая комната отдыха. Угловое остекление сауны выходит видом на террасу и бассейн.
Сауна имеет очень важное значение в доме, особенно в Голландии, странах Скандинавии и Германии. В России баня была и остается приятным бонусом к дому, но вовсе не возведена в традицию в проектах современных коттеджей. Тем не менее, правильно размещенная сауна может стать идеальным местом для отдыха в выходные круглый год!
Основная ванная комната находится на первом этаже, имеет отделку натуральным камнем и керамической плиткой. Мансардное расположение с нестандартным окнами в ряд характерно для этой части страны.
На мансарде мы найдем четыре спальни, включая три детские комнаты
Потрясающие клумбы в ландшафтном проекте этого дома подчеркивают и традиционность этого дома, и люкс современных удобств в виде бассейна с подогревом.
Здесь можно отдохнуть у камина, подать красивый ужин в столовой, переместиться для просмотра рождественского фильма в гостиную, а ближе к позднему вечеру пойти в сауну, чтобы прямо в 12:00 искупаться в теплом бассейне с подсветкой! Идеальный зимний праздник!
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