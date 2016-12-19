Вилла с атмосферой шале и SPA-бутика

Этот роскошный дом показывает нам, как эффектно можно жить по-голландски, с любовью ко всем временам года! Особенно приятными в таком доме оказываются осень, зима и даже весна, когда уже можно наслаждаться сауной, пока все вокруг и природа только просыпаются!

Этот проект виллы понравится всем, кто уже понял, что голландский стиль притягателен и современен. Данный дом является реконструкцией старого поместья примерно 1910-1940 года постройки, что само по себе удивительно. На мансарде находятся четыре спальни и две ванные комнаты, внизу – гостиная, вторая гостиная, кухня-столовая, сауна и прихожая.