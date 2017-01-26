Потрясающая голландская ферма

Волшебная, атмосферная, переносящая сквозь время. Именно такой мы видим эту реконструированную голландскую ферму в пригороде Роттердама, которая сейчас стала прекрасным местом для жизни. Построенная еще до 1900-х годов, она выглядит, как сказочный европейский домик, а капитальный ремонт и дизайнерские акценты позволили ей стать и вовсе легендарной работой в портфолио студии BRANDBBA I BBA ARCHITECTEN.
Как мы знаем, голландский стиль в архитектуре чаще характеризуется камышовыми крышами, но в этом проекте мы видим черепичный формат кровли. Да и в дизайне интерьера декораторы отошли от истинно голландской манеры и использовали в качестве основы скандинавский стиль.
Большинство участков в Голландии расположены в настоящей сельской местности, где можно не только постоянно слушать пение птиц и наблюдать за ясным звездным небом, но еще и ходить на рыбалку, сплавляться на лодке, иметь моторный катер для прогулок. Пейзаж и соответствующий ему образ жизни накладывают свой отпечаток и на архитектуру.
Некоторым покажется, что голландский стиль по атмосфере немного похож на стиль коастал, и они будут совершенно правы. Атмосфера прибрежного образа жизни, будто рядом есть река, озеро или море, присутствует в голландской архитектуре с начала ее основания, а у некоторых домов действительно есть собственные пирсы.
В голландском доме традиционно присутствуют две гостиных комнаты на первом этаже. Одна из них имеет камин, другая расположена на самой солнечной стороне. Эта гостиная – тихая, для семейного вечера за любимыми книгами. Здесь можно посидеть с ноутбуком в тишине, в окружении свечей и целительной ауре пламени.
Вторая гостиная находится в центре дома, на солнечной стороне. Она обычно связывает кухню, столовую и каминную комнату воедино. Это место предназначено для активного досуга в кругу близких, для детских игр и шумных застолий.
Изначально кухни в голландском стиле имели приватный формат, но в ходе большинства из реконструкций кухня становится частью столовой. Тем не менее, она оставляет за собой право быть скромной, нейтральной, истинно голландской. В столовой в голландском доме мы часто найдем эркер.
Спальни в современном голландском доме тоже преображаются, они становятся более просторными и комфортабельными. А наличие ванной комнаты и большого встроенного шкафа при главной спальне здесь уже давно взято за правило.
Романтичная и светлая детская для старшей дочери выглядит очень современно и при этом традиционно, благодаря геометричному расположению балок на потолке. При этой комнате тоже есть своя ванная комната и балкон.
А на мансарде мы нашли комнату сыну – очень интересную комнату с зоной гостиной, кабинета и гардероба и тоже с собственной ванной комнатой. Здесь достаточно места для того, чтобы развернуться не только ребенку, но и студенту.
Еще одну гостиную при спальне мы нашли в гостевой части поместья (фермы). Здесь акцентная стена в гостиной покрашена в стильный грифельный оттенок, а геометричность каминного портала добавляет ему настоящего скандинавского шарма. Обратите внимание и на ковер с имитацией наборного паркета на полу – модный тренд этого сезона!
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