Потрясающая голландская ферма

Волшебная, атмосферная, переносящая сквозь время. Именно такой мы видим эту реконструированную голландскую ферму в пригороде Роттердама, которая сейчас стала прекрасным местом для жизни. Построенная еще до 1900-х годов, она выглядит, как сказочный европейский домик, а капитальный ремонт и дизайнерские акценты позволили ей стать и вовсе легендарной работой в портфолио студии BRANDBBA I BBA ARCHITECTEN.

Как мы знаем, голландский стиль в архитектуре чаще характеризуется камышовыми крышами, но в этом проекте мы видим черепичный формат кровли. Да и в дизайне интерьера декораторы отошли от истинно голландской манеры и использовали в качестве основы скандинавский стиль.