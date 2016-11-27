TOP-10 теплых домов с панорамным остеклением

Как вы думаете, сколько стоит отопление такого дома с панорамным остеклением? Кажется, что целое состояние. Он выглядит продуваемым, холодным, слишком уж подверженным внешним климатическим изменениям.
На самом деле архитекторы уже давно разработали технологии для утепления каждой точки дома для холодного климата. Трехкамерные стеклопакеты становятся краеугольным камнем тенденции строить почти стеклянные дома в холодном климате.
Итак, мы представляем вам 10 теплых домов с панорамным остеклением, которые действительно выдержат любые зимы в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Ленинградской области даже без слишком больших затрат на отопление!
Такой дом является сборным, он быстро собирается и монтируется прямо на участке. В дальней части здания – три спальни с двумя ванными комнатами, в передней – гостиная, по центру – кухня. Что еще нужно для счастья?
Не менее амбициозный проект, представленный в стиле минимализм, мы видим на фотографии выше. Спроектированный с огромными террасами, он находится в Голландии, климат которой хотя и вовсе не скандинавский, но имеет одну очень неприятную особенность – постоянные сильные ветра и вьюги. Общая площадь дома – 350 кв. метров. На первом этаже дом будто разделен на два здания – котельную с банным комплексом и основной дом с гостиной, кухней и двумя спальнями.
Еще один шикарный проект дома с панорамным остеклением реализован в Польше. Панорамное остекление есть и в гостиной, и во всех спальнях. Дом отлично подходит под очень снежные зимы, несмотря на горизонтальные элементы и большие окна. Цоколь при реализации может быть поднят.
Интересный стиль деконструктивизм обычно узнают по особенному ощущению – нам кажется, что этот дом не может стоять в том формате, в каком он был создан, и вот-вот упадет. Деконструктивизм до сих пор популярен в Германии, но именно этот проект построен в Роттердаме. Дом имеет особенные интерьеры и плавные изгибы модулей остекления, что выглядит весьма футуристично.
Очень интересный формат пристройки с необычной зигзаго-подобной кровлей выглядит идеально, если учесть массивную кровлю главного здания.
Две спальни – наверху, кухня-гостиная и еще одна гостиная – внизу, огромная терраса и панорамное остекление. Что еще нужно, чтобы иметь все основания быть счастливым? Дом построен в Берлине, Германия.
Похожий проект реализован в Германии, в пригороде Ульма, и он очень популярен среди сообщества homify в разных странах. Присоединяйтесь к группе его фанатов!
Нейтральная цветовая гамма, стремление к минимализму и тонкие линии позволяют красиво оформить дом с панорамным остеклением в холодных горах Швейцарии.
Уникальный проект от архитектора Дмитрия Кругляка реализован в Ленинградской области. Панорамное остекление здесь выбрано «теплого формата». Этот проект доказывает, что практически любой климат в РФ способен стать домом для коттеджа с панорамным остеклением.
Еще один интересный проект, реализованный в РФ, прямо сейчас стоит в поселке Охтинский парк (Подмосковье). Панорамное остекление здесь не доставляет никаких хлопот владельцам! Автор проекта – архитектор Александр Жидков, он использует панорамное остекление во множестве проектов, в том числе в умеренно-холодной климатической зоне.
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