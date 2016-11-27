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TOP-10 теплых домов с панорамным остеклением

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Как вы думаете, сколько стоит отопление такого дома с панорамным остеклением? Кажется, что целое состояние. Он выглядит продуваемым, холодным, слишком уж подверженным внешним климатическим изменениям.

На самом деле архитекторы уже давно разработали технологии для утепления каждой точки дома для холодного климата. Трехкамерные стеклопакеты становятся краеугольным камнем тенденции строить почти стеклянные дома в холодном климате.

Итак, мы представляем вам 10 теплых домов с панорамным остеклением, которые действительно выдержат любые зимы в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Ленинградской области даже без слишком больших затрат на отопление!

Стеклянная сказка

Brouwhuis, Bedaux de Brouwer Architecten Bedaux de Brouwer Architecten Дома в скандинавском стиле
Bedaux de Brouwer Architecten

Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten

Такой дом является сборным, он быстро собирается и монтируется прямо на участке. В дальней части здания – три спальни с двумя ванными комнатами, в передней – гостиная, по центру – кухня. Что еще нужно для счастья?

От пола до потолка

Villa SR, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Балкон и терраса в стиле модерн
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Не менее амбициозный проект, представленный в стиле минимализм, мы видим на фотографии выше. Спроектированный с огромными террасами, он находится в Голландии, климат которой хотя и вовсе не скандинавский, но имеет одну очень неприятную особенность – постоянные сильные ветра и вьюги. Общая площадь дома – 350 кв. метров. На первом этаже дом будто разделен на два здания – котельную с банным комплексом и основной дом с гостиной, кухней и двумя спальнями.

Польский формат

homify
homify

homify
homify
homify

Еще один шикарный проект дома с панорамным остеклением реализован в Польше. Панорамное остекление есть и в гостиной, и во всех спальнях. Дом отлично подходит под очень снежные зимы, несмотря на горизонтальные элементы и большие окна. Цоколь при реализации может быть поднят.

Деконструктивизм

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Дома в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

Интересный стиль деконструктивизм обычно узнают по особенному ощущению – нам кажется, что этот дом не может стоять в том формате, в каком он был создан, и вот-вот упадет. Деконструктивизм до сих пор популярен в Германии, но именно этот проект построен в Роттердаме. Дом имеет особенные интерьеры и плавные изгибы модулей остекления, что выглядит весьма футуристично.

Пристройка к деревенскому дому

Woonhuis Laren, Maas Architecten Maas Architecten Дома в стиле модерн
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Очень интересный формат пристройки с необычной зигзаго-подобной кровлей выглядит идеально, если учесть массивную кровлю главного здания.

Домик для стандартной семьи

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Две спальни – наверху, кухня-гостиная и еще одна гостиная – внизу, огромная терраса и панорамное остекление. Что еще нужно, чтобы иметь все основания быть счастливым? Дом построен в Берлине, Германия.

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Современная роскошь

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Похожий проект реализован в Германии, в пригороде Ульма, и он очень популярен среди сообщества homify в разных странах. Присоединяйтесь к группе его фанатов!

Швейцарский акцент

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Нейтральная цветовая гамма, стремление к минимализму и тонкие линии позволяют красиво оформить дом с панорамным остеклением в холодных горах Швейцарии.

Северная страна

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Уникальный проект от архитектора Дмитрия Кругляка реализован в Ленинградской области. Панорамное остекление здесь выбрано «теплого формата». Этот проект доказывает, что практически любой климат в РФ способен стать домом для коттеджа с панорамным остеклением.

Подмосковный минимализм

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один интересный проект, реализованный в РФ, прямо сейчас стоит в поселке Охтинский парк (Подмосковье). Панорамное остекление здесь не доставляет никаких хлопот владельцам! Автор проекта – архитектор Александр Жидков, он использует панорамное остекление во множестве проектов, в том числе в умеренно-холодной климатической зоне.

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