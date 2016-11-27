TOP-10 теплых домов с панорамным остеклением

Как вы думаете, сколько стоит отопление такого дома с панорамным остеклением? Кажется, что целое состояние. Он выглядит продуваемым, холодным, слишком уж подверженным внешним климатическим изменениям.

На самом деле архитекторы уже давно разработали технологии для утепления каждой точки дома для холодного климата. Трехкамерные стеклопакеты становятся краеугольным камнем тенденции строить почти стеклянные дома в холодном климате.

Итак, мы представляем вам 10 теплых домов с панорамным остеклением, которые действительно выдержат любые зимы в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Ленинградской области даже без слишком больших затрат на отопление!