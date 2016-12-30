TOP-10 стилей для зимнего интерьера

Согревающие интерьеры, теплые краски, яркие акценты! То, что все мы ищем этой зимой, сегодня собрано в формате подборки стилей дизайна интерьера!

В поисках идеального стиля для своего дома или квартиры подумайте и о том, как тот или иной будет смотреться летом. Заметьте, половина стилей идеальна для круглогодичного проживания с четырьмя сезонами. Но лишь половина.