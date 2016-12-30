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TOP-10 стилей для зимнего интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Segment w Pruszkowie, Gabinet Wnętrz Gabinet Wnętrz Гостиная в стиле модерн
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Согревающие интерьеры, теплые краски, яркие акценты! То, что все мы ищем этой зимой, сегодня собрано в формате подборки стилей дизайна интерьера!

В поисках идеального стиля для своего дома или квартиры подумайте и о том, как тот или иной будет смотреться летом. Заметьте, половина стилей идеальна для круглогодичного проживания с четырьмя сезонами. Но лишь половина.

Африканский этнический

Mhondoro, een Lodge in Zuid-Afrika, All-In Living All-In Living Гостиная в стиле модерн
All-In Living

All-In Living
All-In Living
All-In Living

Невероятно атмосферный африканский этнический стиль идеален для осени и зимы, но не понимает атмосферы умеренного лета и весны со слякотью. Тем не менее, он отлично подойдет для дизайна всего одной комнаты в доме – гостиной или кабинета.

Люксовое шале

Ski Chalet Living Room David Village Lighting ГостинаяОсвещение living room, social, dining, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary
David Village Lighting

Ski Chalet Living Room

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

Стиль шале идеален для осени и зимы, для гостевого домика или дачи, отлично чувствует себя и летом, если вы живете в холодном климате (например, в Северной Сибири, на севере Ленинградской области). Правда, в умеренном или теплом климате летом он становится менее эффектным, ведь лучшие его качества проявляются в пасмурную погоду.

Стиль Прерий

Segment w Pruszkowie, Gabinet Wnętrz Gabinet Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Gabinet Wnętrz

Gabinet Wnętrz
Gabinet Wnętrz
Gabinet Wnętrz

Абсолютно идеальный для умеренного климата (включая Сибирь и Урал) стиль Прерий сочетает в себе нежные и природные оттенки, пару глянцевых мотивов и качественные ткани с переливами. Стиль Прерий специально создавался для такого типа климата и по своей функциональности, планировкам и цветовой гамме подходит ему лучше всего. Зимой он кажется особенно атмосферным, а летом – открытым и динамичным.

Люксовый минимализм

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior Столовая комната в стиле модерн
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

Удивительный люксовый минимализм, слегка похожий на стиль шале, идеально подойдет для любого сезона. Лучше всего он смотрится в новых зданиях с панорамным остеклением, но и в реконструкциях чувствует себя как дома.

Черно-белый модерн

Bilthoven, Grand & Johnson Grand & Johnson Гостиная в стиле модерн
Grand &amp; Johnson

Grand & Johnson
Grand &amp; Johnson
Grand & Johnson

Лаконичный черно-белый модерн в современном формате идеально подойдет под любой сезон. Благодаря дополнительным оттенкам можно слегка менять настроение интерьера: больше белого – для лета, больше черного – для зимы.

Голливудский шик

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Медиа комната в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Колоритный голливудский шик лучше всего смотрится в темных и вечерних интерьерах, полных блеска и гламура. Такой формат идеально подходит для осени и зимы, но в меньшей степени – для весны и лета. Оформление в таком стиле подвала с домашним кинотеатром и игровой будет лучшим решением.

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Голландский

stadswoning met spicy details, choc studio interieur choc studio interieur Гостиная в стиле модерн
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

Стильный голландский интерьер отлично чувствует себя в любое время года. Благодаря особенно нейтральной палитре без ярких или тематически акцентов он отлично справляется с ролью расслабляющего фона для отдыха и семейного досуга даже летом.

Коастал

Punt-West, Guy de Vos Guy de Vos Гостиная в стиле модерн
Guy de Vos

Guy de Vos
Guy de Vos
Guy de Vos

Удивительно, но стиль коастал, который многими считается исключительно пляжным и летним, подходит для снежных зим, холодной осени, ветреной весны и вообще всех месяцев в году в условиях умеренного климата. Он отлично показал себя и в Скандинавии, и во Флориде.

Этническая эклектика

homify Гостиная в тропическом стиле Дерево Бирюзовый
homify

homify
homify
homify

На основе модерна можно создать удивительно насыщенный интерьер в стиле этнической эклектики. Вам понадобятся модные трендовые аксессуары, тематическая мебель, этнические произведения искусства и необычный текстиль. Смотрится такой интерьер хорошо во все сезоны.

Современный английский

Living Room Tailored Living Interiors Гостиная в стиле модерн Interior designer,interior design,window seat,bespoke sofa,bespoke tables
Tailored Living Interiors

Living Room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Для многих дизайнеров со всего мира современный английский стиль – пример для подражания. Тем не менее, рассчитанный на меланхоличное настроение, он идеально подходит в первую очередь для самой Великобритании. Весна, осень и зима в нем смотрятся отменно,  а вот летом интерьер, кажется, не поспевает за жаркими всплесками эмоций природы.

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А вам какой стиль понравился больше всего? Может, костал или шале?

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