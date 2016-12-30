TOP-10 стилей для зимнего интерьера

Согревающие интерьеры, теплые краски, яркие акценты! То, что все мы ищем этой зимой, сегодня собрано в формате подборки стилей дизайна интерьера!
В поисках идеального стиля для своего дома или квартиры подумайте и о том, как тот или иной будет смотреться летом. Заметьте, половина стилей идеальна для круглогодичного проживания с четырьмя сезонами. Но лишь половина.
Невероятно атмосферный африканский этнический стиль идеален для осени и зимы, но не понимает атмосферы умеренного лета и весны со слякотью. Тем не менее, он отлично подойдет для дизайна всего одной комнаты в доме – гостиной или кабинета.
Стиль шале идеален для осени и зимы, для гостевого домика или дачи, отлично чувствует себя и летом, если вы живете в холодном климате (например, в Северной Сибири, на севере Ленинградской области). Правда, в умеренном или теплом климате летом он становится менее эффектным, ведь лучшие его качества проявляются в пасмурную погоду.
Абсолютно идеальный для умеренного климата (включая Сибирь и Урал) стиль Прерий сочетает в себе нежные и природные оттенки, пару глянцевых мотивов и качественные ткани с переливами. Стиль Прерий специально создавался для такого типа климата и по своей функциональности, планировкам и цветовой гамме подходит ему лучше всего. Зимой он кажется особенно атмосферным, а летом – открытым и динамичным.
Удивительный люксовый минимализм, слегка похожий на стиль шале, идеально подойдет для любого сезона. Лучше всего он смотрится в новых зданиях с панорамным остеклением, но и в реконструкциях чувствует себя как дома.
Лаконичный черно-белый модерн в современном формате идеально подойдет под любой сезон. Благодаря дополнительным оттенкам можно слегка менять настроение интерьера: больше белого – для лета, больше черного – для зимы.
Колоритный голливудский шик лучше всего смотрится в темных и вечерних интерьерах, полных блеска и гламура. Такой формат идеально подходит для осени и зимы, но в меньшей степени – для весны и лета. Оформление в таком стиле подвала с домашним кинотеатром и игровой будет лучшим решением.
Стильный голландский интерьер отлично чувствует себя в любое время года. Благодаря особенно нейтральной палитре без ярких или тематически акцентов он отлично справляется с ролью расслабляющего фона для отдыха и семейного досуга даже летом.
Удивительно, но стиль коастал, который многими считается исключительно пляжным и летним, подходит для снежных зим, холодной осени, ветреной весны и вообще всех месяцев в году в условиях умеренного климата. Он отлично показал себя и в Скандинавии, и во Флориде.
На основе модерна можно создать удивительно насыщенный интерьер в стиле этнической эклектики. Вам понадобятся модные трендовые аксессуары, тематическая мебель, этнические произведения искусства и необычный текстиль. Смотрится такой интерьер хорошо во все сезоны.
Для многих дизайнеров со всего мира современный английский стиль – пример для подражания. Тем не менее, рассчитанный на меланхоличное настроение, он идеально подходит в первую очередь для самой Великобритании. Весна, осень и зима в нем смотрятся отменно, а вот летом интерьер, кажется, не поспевает за жаркими всплесками эмоций природы.
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