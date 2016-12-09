Шикарная вилла в стиле рустик

Эта потрясающая вилла в стиле рустик идеально подходит для того, чтобы отпраздновать в таком окружении Новый Год и Рождество. Вы удивитесь, но находится она в Африке – именно там, где декабрь-январь считаются самыми жаркими месяцами в году.
Итак, представьте – немецкая семья из холодного и постоянно продуваемого ветрами с северного моря Бремена едет на новогодние каникулы на неделю в Африку! Здесь их встречают этнической музыкой и деликатесами, свежими фруктами, потрясающими ароматами природы, круглосуточно открытым SPA и бесплатным массажем, уже включенным в стоимость!
Так, африканский этнический стиль, который вы можете видеть на фотографиях этого практически совершенного тематического бутик-отеля, может быть, на удивление, идеальным решением для тех, кто не может выбрать между кантри и шале или рустиком и провансом.
В архитектуре и дизайне интерьера африканский стиль в современном варианте практически отсутствуют. Развитые африканские города используют модерн, в люксовых вариантах – минимализм. А вот местные культуры кочевых и оседлых племен постепенно затухают, не находя для себя современного воплощения.
Тем не менее, многие ведущие дизайнеры во всех сферах моды и дизайна – дизайне одежды, текстиля, тканей, мебели, ювелирном искусстве, в дизайне предметов искусства и быта, а также в архитектуре и дизайне интерьера – используют африканские мотивы различных племен из-за их невероятной колоритности.
Так, африканский этнический стиль, который мы видим на фотографиях – это настоящая эксклюзивная мекка, пройдясь по интерьерам которой, можно полностью погрузиться в очаровательный знойный мир саванн и диких львов.
Удивительно, но при отеле даже живет собственный слон, с которым можно пообщаться, есть бассейн с видом на саванну, большое количество лаунж-зон, бар и ресторан, массажная и SPA, а также особенная атмосфера нахождения «на краю света».
Данный проект использует как многие африканские этнические мотивы, так и азиатские.
Так как именно азиатский стиль сейчас получил огромное распространение в дизайне отелей в Юго-Восточной Азии, он часто становится и частью африканских проектов. Так, в Африке появляются минималистичные линии на фоне колоритных шкур и орнаментов, удивительной шоколадно-трюфельной цветовой гаммы и брутальной мебели в стиле рустик, будто сделанной своими руками.
А теперь вернемся к той немецкой семье, которая приехала сюда на новогодние каникулы. За неделю можно многое успеть – скататься на сафари, вдоволь накупаться в бассейне, поиграть с детьми в водное поло, 7 раз сходить на потрясающие типы массажа и более 20 раз удивиться разнообразию фруктов и интересных блюд в этой части света. Стоимость такого тура в подобном месте начинается от 1500 евро за человека с перелетом из Европы. Люксовый вариант будет стоить около 4000 евро с человека, включая абсолютно все развлечения, иногда – даже полет на вертолете над саванной на закате.
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