Шикарная вилла в стиле рустик

Удивительно, но при отеле даже живет собственный слон, с которым можно пообщаться, есть бассейн с видом на саванну, большое количество лаунж-зон, бар и ресторан, массажная и SPA, а также особенная атмосфера нахождения «на краю света».

Данный проект использует как многие африканские этнические мотивы, так и азиатские.