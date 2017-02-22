Идеальный дом по-голландски

Многие из нас любят голландские, по-своему очень атмосферные и милые домики. Поэтому мы приготовили для вас еще один проект – более современный, который легко можно реализовать из блоков даже собственными руками! Давайте посмотрим, из чего он состоит и каким образом воплощает традиционный голландский стиль в архитектуре.
СтудияBrand BBA I BBA Architecten реализовала этот утонченный и идеально продуманный проект дома в Нидерландах, в обычном пригороде, где есть и старые, и новые дома.
Голландский стиль в архитектуре очень своеобразен и выглядит нестандартно, несмотря на свою простоту. Дело в дом, что Нидерланды расположены в необычной для Европы болотистой местности, и потому как атмосфера региона, так и сопутствующая месту архитектура отличаются от соседних французской и немецкой.
Стоит отметить, что настоящим традиционным голландским домом является коттедж с узкими и высокими окнами, камышовой кровлей и черными рамами для окон, а данный дом является его осовремененной версией. Тем не менее, в нем четко прослеживаются почти средневековые черты голландского дома, которые многие из наших читателей так любят!
Если вам нравятся голландские дома, мы советуем вам посмотреть этот дом, а также удачные подборки домов из Голландии здесь и здесь.
Современный голландский дом обычно строится по каркасной технологии или из кирпича. Но можно построить подобный дом и из бетонных или керамических блоков, что более характерно для РФ. Важно учесть расположение окон (частое, ритмичное), серые рамы, мансардную кровлю синего цвета с французскими врезанными модулями для окон и колонны на веранде или крыльце.
Дополнительная веранда площадью 10-20 кв. метров в голландском доме обычно пристроена ближе к столовой или к гостиной. Обычно здесь находится столовая группа, которая является и обеденной зоной, и местом для работы за ноутбуком.
Вас удивит, но этот прекрасный дом имеет достаточно большую площадь при очень компактном виде! Здесь есть огромный подвал площадью около 80 кв. метров, где расположены многие технические помещения и кладовые.
На первом уровне (80 метров + веранда площадью еще 30 метров) расположена кухня-гостиная, столовая, кабинет и домашний кинотеатр. На втором уровне – четыре спальни и две ванные комнаты, на третьем – две спальни и две ванные комнаты.
Потрясающий по размерам подвал выглядит отличным местом для гостевых спален с видом на ухоженный газончик!
По-голландски аккуратная мансарда является местом для двух дополнительных спален с одной ванной комнатой. Достаточно удобная планировка для двух детей одного пола!
Стильный клинкерный кирпич темно-серого цвета, декоративные панели «под бетон» для цоколя и серые рамы для окон представляют собой эффектное трио для внешней отделки, на фоне обычной светлой штукатурки.
Многие голландские дома имеют личный доступ к пляжу, морю, реке или другому виду водоема. Иногда у их есть пирс или место для загорания прямо на полоске песка или гальки! Такой дом в Голландии стоит не дороже обычного, так как данное расположение достаточно распространено.
При этом, сама цена на дом в Голландии, по меркам РФ, конечно же, очень высока. В действительности такой дом будет стоить около… 600 тысяч евро, в зависимости от расположения, при средней зарплате по стране… 2800 евро! Есть о чем подумать!
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;