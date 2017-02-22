Идеальный дом по-голландски

Многие из нас любят голландские, по-своему очень атмосферные и милые домики. Поэтому мы приготовили для вас еще один проект – более современный, который легко можно реализовать из блоков даже собственными руками! Давайте посмотрим, из чего он состоит и каким образом воплощает традиционный голландский стиль в архитектуре.

СтудияBrand BBA I BBA Architecten реализовала этот утонченный и идеально продуманный проект дома в Нидерландах, в обычном пригороде, где есть и старые, и новые дома.

Голландский стиль в архитектуре очень своеобразен и выглядит нестандартно, несмотря на свою простоту. Дело в дом, что Нидерланды расположены в необычной для Европы болотистой местности, и потому как атмосфера региона, так и сопутствующая месту архитектура отличаются от соседних французской и немецкой.

Стоит отметить, что настоящим традиционным голландским домом является коттедж с узкими и высокими окнами, камышовой кровлей и черными рамами для окон, а данный дом является его осовремененной версией. Тем не менее, в нем четко прослеживаются почти средневековые черты голландского дома, которые многие из наших читателей так любят!

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