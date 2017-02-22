Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеальный дом по-голландски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

Многие из нас любят голландские, по-своему очень атмосферные и милые домики. Поэтому мы приготовили для вас еще один проект – более современный, который легко можно реализовать из блоков даже собственными руками! Давайте посмотрим, из чего он состоит и каким образом воплощает традиционный голландский стиль в архитектуре.

СтудияBrand BBA I BBA Architecten реализовала этот утонченный и идеально продуманный проект дома в Нидерландах, в обычном пригороде, где есть и старые, и новые дома.

Голландский стиль в архитектуре очень своеобразен и выглядит нестандартно, несмотря на свою простоту. Дело в дом, что Нидерланды расположены в необычной для Европы болотистой местности, и потому как атмосфера региона, так и сопутствующая месту архитектура отличаются от соседних французской и немецкой.

Стоит отметить, что настоящим традиционным голландским домом является коттедж с узкими и высокими окнами, камышовой кровлей и черными рамами для окон, а данный дом является его осовремененной версией. Тем не менее, в нем четко прослеживаются почти средневековые черты голландского дома, которые многие из наших читателей так любят!

Если вам нравятся голландские дома, мы советуем вам посмотреть этот дом, а также удачные подборки домов из Голландии здесь и здесь

​Из чего построен такой дом

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Современный голландский дом обычно строится по каркасной технологии или из кирпича. Но можно построить подобный дом и из бетонных или керамических блоков, что более характерно для РФ. Важно учесть расположение окон (частое, ритмичное), серые рамы, мансардную кровлю синего цвета с французскими врезанными модулями для окон и колонны на веранде или крыльце.

Веранда

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Дополнительная веранда площадью 10-20 кв. метров в голландском доме обычно пристроена ближе к столовой или к гостиной. Обычно здесь находится столовая группа, которая является и обеденной зоной, и местом для работы за ноутбуком.

​Формат

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Вас удивит, но этот прекрасный дом имеет достаточно большую площадь при очень компактном виде! Здесь есть огромный подвал площадью около 80 кв. метров, где расположены многие технические помещения и кладовые.

На первом уровне (80 метров + веранда площадью еще 30 метров) расположена кухня-гостиная, столовая, кабинет и домашний кинотеатр. На втором уровне – четыре спальни и две ванные комнаты, на третьем – две спальни и две ванные комнаты.

​Подвал

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Потрясающий по размерам подвал выглядит отличным местом для гостевых спален с видом на ухоженный газончик!

​Мансарда

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

По-голландски аккуратная мансарда является местом для двух дополнительных спален с одной ванной комнатой. Достаточно удобная планировка для двух детей одного пола!

​Отделка фасадов

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Стильный клинкерный кирпич темно-серого цвета, декоративные панели «под бетон» для цоколя и серые рамы для окон представляют собой эффектное трио для внешней отделки, на фоне обычной светлой штукатурки.

​Вид издали

Herenhuis Alblasserdam, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в классическом стиле
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Многие голландские дома имеют личный доступ к пляжу, морю, реке или другому виду водоема. Иногда у их есть пирс или место для загорания прямо на полоске песка или гальки! Такой дом в Голландии стоит не дороже обычного, так как данное расположение достаточно распространено.

При этом, сама цена на дом в Голландии, по меркам РФ, конечно же, очень высока. В действительности такой дом будет стоить около… 600 тысяч евро, в зависимости от расположения, при средней зарплате по стране… 2800 евро! Есть о чем подумать!

Далее на homify:

— Все о натяжных потолках на homify;

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Очаровательное поместье в кантри-стиле
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо