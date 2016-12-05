До и После: Дом, у которого не было шансов

При таком прекрасном состоянии стен и всей конструкции у этого дома не было шансов остаться со старым интерьером, без внимания дизайнера и заботы хозяев. Вся Европа ценит свои старые дома. И даже если они не представляют особой исторической ценности, все равно владельцы стараются, чтобы их дом прослужил еще многие поколения.

Сегодня мы представляем вам работу студии Woon Architecten из Роттердама, где они занимались редизайном традиционного голландского дома. Масштабы реконструкции вы можете оценить по материалам, размещенным на сайте компании. Снимки «до» и план перепланировки здесь. А фотографии «после» здесь.