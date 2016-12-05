До и После: Дом, у которого не было шансов

При таком прекрасном состоянии стен и всей конструкции у этого дома не было шансов остаться со старым интерьером, без внимания дизайнера и заботы хозяев. Вся Европа ценит свои старые дома. И даже если они не представляют особой исторической ценности, все равно владельцы стараются, чтобы их дом прослужил еще многие поколения.
Сегодня мы представляем вам работу студии Woon Architecten из Роттердама, где они занимались редизайном традиционного голландского дома. Масштабы реконструкции вы можете оценить по материалам, размещенным на сайте компании. Снимки «до» и план перепланировки здесь. А фотографии «после» здесь.
Реконструкция включала в себя не только перепланировку, но и замену всех окон и дверей, новую разводку электричества и систему канализации. Дом очень большой, потому работы действительно проделано немало. Новые владельцы хотели большего простора, потому почти все окна первого этажа стали дверьми, позволяя выходить в сад и на террасу. Для них было важно, чтобы атмосфера традиционного дома осталась, но больше соответствовала настоящему в удобстве использования каждой комнаты.
Раньше на этот фасад выходили окна спальни (слева) и окно и дверь кухни (справа). Сегодня расстановка комнат совсем другая. Маленькая спальня объединилась с гостиной и теперь левую часть первого этажа занимает кухня-гостиная-столовая в формате открытой планировки. Стеклянные двери с серыми рамами ведут в сад.
На месте старой кухни оказалась просторная ванная для пристроенной справа спальни (выступающий блок с белым сайдингом).
На месте террасы было место, отданное полностью во власть природы. Кустарники разрослись так, что раньше входа в дом через старую кухню не было видно.
П-образная кухня располагается между столовой и гостиной. Она простая и удобная, стильная и современная. А вот столовая группа, напротив, поддерживает атмосферу прошлого этого дома. Плавные изгибы стульев, идеально отполированный круглый стол… Все это сделано из натурального дерева, покрыто высококачественным лаком и сразу напоминает нам о том, внутри какого дома мы находимся.
Эклектичный шарм этой столовой составляется из невероятно красивых элементов. Снимок с этого ракурса показывает изящество хрустальной люстры над столом и изысканность мебели из темного дерева. Здесь вы видите консольный столик с зеркалом, а еще есть просто роскошный буфет из резного дерева. На фоне простой отделки все это смотрится очень атмосферно.
Красивый эркер достался именно гостиной. Маленькие кресла в красном дополняют в целом весьма сдержанную палитру интерьера эффектным акцентом. В современном мире интерьер семейного дома не стремится поразить всех и каждого, напротив, он радует тем, что позволяет вам чувствовать себя центром этого эстетичного пространства. Именно вы расцвечиваете интерьер, принося букет свежесрезанных цветов, включая лампу с мягким свечением или зажигая свечи.
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